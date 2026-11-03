Xildhibaan Soomaaliyeed oo diiday in ciidamada Macawisley ee gobolka Hiiraan lagu tilmaamo jabhad

Beledweyne (AX) – Xildhibaan Abdimalik Abdalla oo ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa Axad gaashaanka ku dhuftay eedaha sheegaya in ciidamada deegaanka ee Macawisleyda gobolka Hiiraan ay unkayaan jabhad cusub, isagoo caddeeyay in ujeedkoodu yahay kaliya difaaca xuquuqdooda iyo ka-hor-tagga tubta doorasho ee ay dowladda federaalku waddo.
Xildhibaanka ayaa hadalkan ka jeediyay mar uu booqasho ku tagay xarunta Lamagalay ee magaalada Beledweyne, halkaas oo isaga iyo masuuliyiin kale oo deegaanka ahi ay kula kulmeen dagaalyahannada Macawisleyda ee fariisinka ka samaystay xaruntaas. Ciidamadan deegaanka ayaa dhowaan la wareegay gacan-ku-haynta xaruntii maamulka gobolka Hiiraan.
Masuuliyiintii kormeerka ku wehelinaysay xildhibaanka ayaa xaqiijiyay in wada-hadallada diiradda lagu saaray xaaladaha nabadgelyada guud iyo muhiimadda ay leedahay in la adkeeyo midnimada shacabka gobolka Hiiraan.
Abdalla ayaa si kulul u beeniyay wararka sheegaya in xoogagga deegaanku ay gadood qaran abaabulayaan ama taageero ka helaan dowlado shisheeye, waxaana uu xusuusiyay in Macawisleydu ay horey garbaha u dhiibeen ciidamada dowladda howlgalladii lagu jabiyay Al-Shabaab.
“Waxay leeyihiin jabhad baa la dhisayaa, laakiin taasi anaga nama khuseyso. Markii aan dowladda garabkeeda ka dagaallamaynay, ma Macawisley baannu ahayn? Mise Al-Shabaab baannu ahayn?” ayuu yiri Abdalla.
“Kuwa dacaayadaha xunxun faafinaya waxaan leeyahay: sheekadaas meel kale la aada. Waxaan u taagannahay difaaca xaqa aan leenahay. Soomaaliya marti kuma nihin; annaga ayaa ah dowladda Soomaaliya,” ayuu hadalkiisa raaciyay.
Xildhibaanka ayaa sidoo kale si adag uga horyimid muddo kordhin kasta oo loo sameeyo madaxda dowladda, isagoo dhanka kalena diginin culus ka bixiyay isku-dayada la doonayo in lagu kala qeybiyo bulshada walaalaha ah.
Hadalladan ayaa kusoo beegmaya xilli ay cirka isku shareertay xiisad siyaasadeed iyo mid ammaan oo ka dhalatay dhismaha maamulka cusub ee Hirshabelle iyo habraaca geeddi-socodka doorashooyinka ee dowladda federaalku hormuudka ka tahay.
Dagaalyahanno dheeraad ah oo ka tirsan Macawisleyda ayaa kusii qulqulaya xarunta gobolka ee Beledweyne si ay u xoojiyaan ciidamada horay u joogay, iyadoo dhaqdhaqaaqyo ciidan laga soo sheegayo gobolka maaddaama uu xoogaystay diidmada hannaankii lagu dhisay maamulka Hirshabelle.
Ciidamada Macawisleyda oo ah dadka deegaanka oo hubka qaatay si ay deegaannadooda u difaacaan, ayaa door weyn ka qaatay howlgalladii wadajirka ahaa ee ciidamada dowladda Soomaaliya ay la galeen Al-Shabaab, gaar ahaan gulufkii ballaarnaa ee bilowday sanadkii 2022.