Doorka Baarlamaanka Soomaaliya iyo sida loo doorto

Baarlamaanka Soomaaliya waa tiir-dhexaadka hannaanka dowladnimada dalka, isagoo matala awoodda shacabka isla markaana qaabeeya shuruucda iyo jihada siyaasadeed ee qaranka. Nidaamka dowliga ah ee dalku qaatay wuxuu siinayaa hay’addan sharci-dejinta awood ballaaran oo lagu ilaaliyo caddaaladda, hufnaanta maamulka, iyo xasiloonida siyaasadeed ee Soomaaliya.
Fahamka shaqada baarlamaanka iyo qaabka loo doorto xubnihiisa ayaa muhiim u ah muwaadin kasta oo doonaya inuu la socdo habka go’aannada masiiriga ah lagu gaaro iyo sida hay’adaha dowladda loola xisaabtamo.
Waa Maxay Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya?
Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya waa hay’adda ugu sarreysa ee sharci-dejinta dalka. Sida ku cad Dastuurka Ku-meel-gaarka ah, baarlamaanku wuxuu ka kooban yahay labo aqal oo wada shaqeeya balse leh xilal kala duwan:
-
- Golaha Shacabka: Waa aqalka koowaad ama aqalka hoose, kaas oo toos u matala shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dhammaan gobollada dalka.
-
- Aqalka Sare: Waa aqalka matala danaha dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka, sida Puntland, Jubaland, Galmudug, Hirshabelle, iyo Koonfur Galbeed, iyo sidoo kale gobollada Waqooyi Galbeed.
Muhiimadda Baarlamaanka ee Hannaanka Dowladnimada
Baarlamaanka Soomaaliya wuxuu leeyahay faa’iidooyin badan oo lagama maarmaan u ah jiritaanka nidaam dastuuri ah oo shaqeynaya. Muhiimaddiisa ugu weyn waxaa ka mid ah:
-
-
- Ilaalinta Dastuurka: Waxay xaqiijiyaan in go’aannada xukuumaddu aysan ka hor imaan shuruucda dalka u degsan.
-
-
- Xakameynta Xukuumadda: Baarlamaanka ayaa kormeera howlaha xukuumadda iyo wasaaradaha, iyagoo xaqiijinaya in hantida dadweynaha loo isticmaalo si hufan.
-
- Codka Dadweynaha: Waxay xarun u yihiin in doodaha bulshada laga doodo si nabad ah, iyadoo xal loogu raadinayo tabashooyinka kala duwan.
-
- Midnimada Qaranka: Maadaama ay ku mideysan yihiin xildhibaanno ka kala socda magaalooyinka Muqdisho, Hargeysa, Kismaayo, Baydhabo, Jowhar, Boosaaso, Garoowe, iyo Saylac, waxay xoojiyaan wadajirka dadka Soomaaliyeed.
Qodobada Muhiimka ah: Doorka iyo Shaqooyinka Xildhibaannada
Shaqooyinka ugu waaweyn ee baarlamaanku u xilsaaran yahay waxaa loo qaybin karaa dhowr arrimood oo muhiim ah:
-
- Sharci-dejinta: Diyaarinta, doodaha, iyo ansixinta sharciyada dalka lagu maamulo, laga bilaabo kuwa maaliyadda ilaa kuwa amniga.
-
- Doorashada Hoggaanka Sare: Labada aqal ee baarlamaanka ayaa si wadajir ah u doorta Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
-
- Ansixinta Xukuumadda: Golaha Shacabka ayaa codka kalsoonida siiya Ra’iisul Wasaaraha iyo golihiisa wasiirrada, waxayna kalsooni kala noqon karaan haddii ay ku qanci waayaan shaqadooda.
Miisaaniyadda Qaranka: Baarlamaanka ayaa dib u eega oo ansixiya miisaaniyadda sanadlaha ah ee dowladda, si loo xaqiijiyo qorshe maaliyadeed oo caddaalad ah.
Sida Loo Doorto Baarlamaanka Soomaaliya
Habka doorashada baarlamaanka Soomaaliya wuxuu soo maray marxalado kala duwan oo taariikhi ah. Maadaama dalka uu wali ku jiro dib-u-dhiska hay’adaha dastuuriga ah, doorashooyinka waxay inta badan ku saleysnaayeen nidaam dadban oo heshiis siyaasadeed ku yimaada, iyadoo hadafku yahay in mustaqbalka loo gudbo nidaamka qof iyo cod ah.
Doorashada labada aqal waxay u dhacdaa qaabab kala duwan:
-
- Doorashada Golaha Shacabka: Xubnaha golahan waxaa soo doorta ergooyin matalaya beelaha iyo bulshada qeybaheeda kala duwan. Ergada doorashada ayaa xildhibaannada ku doorta magaalooyin loo asteeyay oo ku kala yaalla dowlad goboleedyada iyo caasimadda dalka ee Muqdisho.
-
- Doorashada Aqalka Sare: Xubnaha Aqalka Sare waxaa doorta baarlamaannada dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka, sida kuwa ka jira Puntland, Jubaland, Galmudug, Hirshabelle, iyo Koonfur Galbeed. Halka xubnaha ka soo jeeda Waqooyi Galbeed loo doorto qaab heshiis gaar ah ku saleysan iyadoo la adeegsanayo ergooyin matala deegaannadaas.
Marka xubnaha labada aqal la doorto, waxay ku shiraan magaalada Muqdisho si ay u doortaan Guddoomiyaha iyo Guddoomiye Ku-xigeennada aqal kasta, kadibna waxay u gudbaan qabashada doorashada Madaxweynaha Jamhuuriyadda.
Su’aalaha Badanaa La Isweydiiyo (FAQ)
1. Maxay ku kala duwan yihiin Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare?
Golaha Shacabka wuxuu toos u matalaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaana horyaalla sharciyada badankood iyo ansixinta xukuumadda. Aqalka Sare wuxuu si gaar ah u matalaa danaha dowlad goboleedyada, wuxuuna ka qaybqaataa sharciyada taabanaya federaaleynta iyo dib-u-eegista dastuurka.
2. Sidee Baarlamaanka Federaalka ah u doortaa Madaxweynaha?
Madaxweynaha waxaa si wadajir ah u doorta xubnaha labada aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya (Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare) iyadoo la adeegsanayo habka codbixinta qarsoodiga ah, waxaana guuleysta musharrixa hela aqlabiyadda codadka ee sharcigu qeexayo.
3. Waa maxay muddada xil-heynta ee Baarlamaanka Soomaaliya?
Sida ku cad Dastuurka Ku-meel-gaarka ah ee dalka, muddo-xileedka baarlamaanka federaalka waa afar sano oo ka bilaabanta maalinta natiijada doorashada si rasmi ah loogu dhawaaqo ama xildhibaannadu ay dhaar gutaan.
Soo turjume Ali Musa
alimusa@axadletimes.com
Axadle media Group