Danjiraha Israel oo warqadaha aqoonsiga u gudbiyay Waqooyi Galbeed xilli labada dhinac ay doonayaan xiriir ganacsi iyo mid amni

Hargeysa (AX) — Danjiraha dowladda Israel u magacawday Waqooyi Galbeed, Michael Lotem, ayaa waraaqihiisa aqoonsiga diblomaasiyadeed u gudbiyay Madaxweyne Abdirahman Mohamed Abdullahi (Irro), tallaabadaas oo si rasmi ah hore ugu sii qaadaysa xiriirka labada dhinac oo doonaya inay iska kaashadaan ganacsiga, maalgashiga, kaabayaasha dhaqaalaha iyo amniga.
Munaasabadda lagu qabtay xarunta madaxtooyada ee Hargeysa ayaa timid kaddib markii ay Israel aqoonsatay Waqooyi Galbeed, arrinkaas oo ay si adag uga soo horjeesatay dowladda federaalka Soomaaliya, islamarkaana ay dhaleeceeyeen hay’adaha gobolka oo walaac ka muujiyay xasiloonida Geeska Afrika.
Madaxtooyada Waqooyi Galbeed ayaa gudbinta waraaqaha aqoonsiga ku sifeysay tallaabo taariikhi ah oo kor u qaadaysa xiriirka diblomaasiyadeed iyo ballaarinta wax-wada-qabsiga labada dhinac.
Madaxweyne Irro ayaa soo dhoweeyay Lotem isagoo ugu hambalyeeyay xilka loo igmaday, waxaana uu xusay in ganacsiga, maalgashiga, kaabayaasha dhaqaalaha, farsamada casriga ah, siyaasadda iyo nabadgelyadu ay yihiin qodobbada koowaad ee xiriirkoodu ku qotomi doono.
Waxa uu sheegay in xukuumaddiisu ay ka go’an tahay dhisidda xiriir miro-dhal ah oo ku saleysan is-ixtiraam, danta labada dhinac iyo iskaashi fog.
Ahmiyadda ganacsiga iyo maalgashiga
Irro ayaa carrabka ku adkeeyay goobta istiraatiijiga ah ee Waqooyi Galbeed kaga taallo xeebaha Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed, isagoo ku tilmaamay fursad lagu ballaarin karo wadashaqeynta Israel, laguna xoojin karo nabadda, xasiloonida iyo amniga marinnada biyaha ee gobolka.
Ganacsiga, maalgashiga iyo kaabayaasha dhaqaalaha ayaa ka mid ahaa qodobbadii ugu muhiimsanaa ee la faaqiday, iyadoo barbar socotay adkeynta iskaashiga amniga ee marin-biyoodyada caalamiga ah ee muhiimka u ah gobolka.
Lotem ayaa uga mahadceliyay madaxweynaha soo dhoweynta qiimaha badan, isagoo caddeeyay inay sharaf weyn u tahay inuu Israel ku matalo Waqooyi Galbeed.
Waxa uu ballanqaaday inuu ka shaqayn doono xoojinta iskaashiga dhinacyada amniga iyo difaaca, ganacsiga, maalgashiga, tiknoolajiyadda, daryeelka caafimaadka iyo waxbarashada.
Labada dhinac toona ma bixin tafaasiil ku saabsan mashaariicda ganacsi ee la qorsheeyay, shirkadaha ka qaybgalaya, qaabka loo maalgelinayo ama xilliga rasmiga ah ee la fulin doono.
Xiriir diblomaasiyadeed oo la kulmaya diidmo gobolka ah
Israel ayaa Lotem u magacowday safiirkeeda Waqooyi Galbeed bishii April, kaddib markii ay noqotay dowladdii ugu horreysay ee xubin ka ah Qaramada Midoobay oo aqoonsata deegaankaas.
Lotem ayaa markii hore la filayaa inuu howshiisa u guto safiir aan deggenayn Hargeysa, halkii uu saldhig rasmi ah ka samaysan lahaa halkaas.
Gudbinta waraaqihiisa aqoonsiga ayaa si rasmi ah u bilaabaysa howlihiisa diblomaasiyadeed ee ka dhashay magacaabistaas.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si cad u diidday aqoonsiga ay Israel siisay Waqooyi Galbeed, iyadoo ku adkaysatay in dhulkaasi uu yahay qayb muhiim ah oo ka tirsan Soomaaliya, isla markaana ay ka soo horjeeddo tallaabo kasta oo lagu carqaladaynayo madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed ee dalka.
Ururka Midowga Afrika, Urur Goboleedka IGAD iyo dowlado kale oo dhowr ah ayaa iyaguna dhankooda digniin xooggan ka bixiyay go’aanka aqoonsiga, iyagoo sheegay inay taasi dhaawici karto xasiloonida guud ee Geeska Afrika.
Iyadoo ay jiraan culeysyadaas iyo diidmada gobolka, haddana Waqooyi Galbeed iyo Israel waxay si cad isula meel dhigeen in ganacsiga, maalgashiga, tiknoolajiyadda iyo nabadgelyadu ay yihiin tiirarka ugu muhiimsan ee iskaashigooda cusub.