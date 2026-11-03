 Skip to content
Tuesday, November 3, 2026 22 Jumada al-Ula 1448 AH Fajr 04:30
Muqdisho 25°C
Breaking: Warbixin ay soo saartay NUSOJ oo muujisay dhibaatayn baahsan iyo xaalado shaqo oo liita oo wajahaya weriyeyaasha haweenka ah ee Soomaaliya
Breaking News
Warbixin ay soo saartay NUSOJ oo muujisay dhibaatayn baahsan iyo xaalado shaqo oo liita oo wajahaya weriyeyaasha haweenka ah ee SoomaaliyaLongest Truce in Ukraine War Ends in KhersonBurcad-badeed afduubtay doon kalluumeysi oo laga leeyahay Iran xeebaha waqooyi-bari ee SoomaaliyaRising Cocaine Seizures in North Africa Signal Expanding Trafficking RoutesWidespread Post-Election Repression Deepens Political Crisis Across ZambiaHackers Send Fake Nuclear Alerts Across Ukraine and RussiaWarbixin ay soo saartay NUSOJ oo muujisay dhibaatayn baahsan iyo xaalado shaqo oo liita oo wajahaya weriyeyaasha haweenka ah ee SoomaaliyaLongest Truce in Ukraine War Ends in KhersonBurcad-badeed afduubtay doon kalluumeysi oo laga leeyahay Iran xeebaha waqooyi-bari ee SoomaaliyaRising Cocaine Seizures in North Africa Signal Expanding Trafficking RoutesWidespread Post-Election Repression Deepens Political Crisis Across ZambiaHackers Send Fake Nuclear Alerts Across Ukraine and Russia
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Somalia News Af-Soomaali

Warbixin ay soo saartay NUSOJ oo muujisay dhibaatayn baahsan iyo xaalado shaqo oo liita oo wajahaya weriyeyaasha haweenka ah ee Soomaaliya

Follow
By Axadle Editorial Desk November 3, 2026 3 min read
Share
Newsroom published Updated 17 minutes ago 3-minute read
NUSOJ report finds widespread harassment, poor working conditions for women journalists in Somalia

Muqdisho (AX) – Boqolkiiba 10 oo keliya oo ka mid ah weriyeyaasha haweenka ah ee xog-ururinta laga qaaday gudaha Soomaaliya ayaa dareemaya ammaan goobahooda shaqada, sida lagu xaqiijiyay warbixin cusub oo ay soo saartay National Union of Somali Journalists (NUSOJ), taasoo daaha ka rogtay dhibaateynta baahsan, hubanti la’aanta shaqo iyo takoorka haweenka ku haysta warbaahinta dalka.

Warbixintan oo ciwaan looga dhigay Unsafe, Underpaid and Unheard: The Workplace Crisis Facing Women Journalists in Somalia, ayaa la shaaciyay Monday, Nov. 2, si loo maamuuso Maalinta Caalamiga ah ee Joojinta Ciqaab-la’aanta Dambiyada ka dhanka ah Suxufiyiinta.

- Advertisement -

Xogtan ayaa laga soo dhex saaray weydiimo lala yeeshay 127 suxufiyadood, dood-cilmiyeedyo lala yeeshay 41 weriyeyaal dumar ah, iyo wadatashiyo lala yeeshay 12 ka mid ah milkiilayaasha iyo maareeyayaasha warbaahinta. Daraasaddan ayaa si qoto dheer u baartay duruufaha shaqo ee ka jira Muqdisho iyo lixda dowlad-goboleed ee Soomaaliya.

Natiijooyinka ayaa daaha ka qaaday in 52% ka mid ah weriyeyaasha la wareystay ay xaalad cabsi iyo ammaan-darro daran ku dareemaan goobahooda shaqada. Ku dhowaad kala bar, oo u dhiganta 48%, ayaa sheegay inay la kulmeen dhibaateyn intii ay ku guda jireen shaqadooda, halka 45.7% ay doorteen inaysan su’aashaas ka jawaabin. Haweenka ayaa tilmaamay in xadgudubyadu ay kaga yimaadaan qolalka wararka dhexdiisa, howlaha war-raadinta ee bannaanka iyo barta internet-ka intaba.

Warbixinta ayaa sidoo kale tilmaamtay in shaqo-lumiska joogtada ah iyo bixinta mushaharka oo aan nidaamsanayn ay yihiin mushkilado baahsan. Kaliya 49.6% ka mid ah haweenkaas ayaa haysta heshiis shaqo oo qoraal ah, halka 26% oo qura ay ku shaqeeyaan qandaraas buuxa. In ka badan kala bar suxufiyiinta ayaa soo wariyay dib-u-dhac joogto ah oo ku yimaada mushaharkooda, lacago goos-goos ah ama xitaa inay shaqeeyaan iyagoon wax gunno ah qaadan.

Fursadaha horumarka xirfadeed ayaa weli ah kuwo aad u xaddidan. Boqolkiiba 11 oo keliya ayaa aaminsan inay helaan fursado la mid ah kuwa ragga si ay horay ugu socdaan, iyadoo 46.5% ay sheegeen in looga eexday dallacaad ama shaqooyin muhiim ah takoor xagga jinsiga ah dartiis. Waxaa intaas dheer, ku dhowaad saddex meelood labo meel (63.8%) ayaa xaqiijiyay inaan weligood la siin wax tababar ah oo goobta shaqada ah.

“Saxafiyiinta haweenka ahi waxay dhibaatooyinka la qaybsadaan asxaabtooda ragga ah, haddana waxay wajahaan khataro intaas ka culus iyagoo aan wax ilaalin ah ku haysan goobahooda shaqada. Dhibaateynta, mushahar-ceshashada, aargoosiga iyo takoorku waa ku-xadgudub xuquuqeed iyo masuuliyad-darro ka timid dhanka loo-shaqeeyaha,” ayuu yiri Xoghayaha Guud ee NUSOJ, Omar Faruk Osman.

NUSOJ ayaa ugu baaqday hay’adaha warbaahinta inay shaqaalaha siiyaan qandaraasyo qoraal ah, bixiyaan mushaharka xilligiisa loogu talagalay, dhisaan hannaanno madaxbannaan oo cabashooyinka lagu xalliyo, isla markaana ay xaqiijiyaan in haweenku helaan fursado siman oo dhanka tababarrada iyo hoggaanka ah. Warbixintan ayaa waxaa diyaarisay NUSOJ iyadoo taageero ka helaysa United Nations Development Programme (UNDP), waxaana maalgelisay European Union (EU).

Marka loo eego Tusmada Xorriyadda Saxaafadda Adduunka ee World Press Freedom Index, Soomaaliya waxay kaga jirtaa kaalinta 126-aad marka la eego 180 dal. Weriyeyaasha dalka ayaa ku howlgala jawi ammaan-xumo oo aad u ba’an, sida ay sheegtay hay’adda Reporters Without Borders ee soo saarta qiimeyntan. Iyadoo in ka badan 50 suxufi lagu dilay dalka tan iyo sanadkii 2010, Soomaaliya ayaa weli ka mid ah waddamada ugu khatarta badan Afrika ee ay xirfadlayaasha saxaafaddu ka shaqeeyaan.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Axadle Editorial Desk Newsroom team

Axadle Editorial Desk is the newsroom team behind Axadle coverage of Somalia, the Horn of Africa, and wider African affairs. Stories are edited for accuracy, sourcing, and clarity before publication.

Axadle newsroom 23,992 published stories
More stories
Keep reading

More from Somalia

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.