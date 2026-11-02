Burcad-badeed afduubtay doon kalluumeysi oo laga leeyahay Iran xeebaha waqooyi-bari ee Soomaaliya

Muqdisho (AX) – Burcad-badeed hubeysan ayaa xeebaha waqooyi bari ee Soomaaliya ku afduubtay markab kalluumeysi oo laga leeyahay dalka Iiraan, arrintaas oo dhalisay cabsi xooggan oo ku aaddan in kooxahani ay u adeegsadaan saldhig dul sabeynaya biyaha oo ay weerarro kaga qaadaan maraakiibta waaweyn ee ganacsiga.
Xarunta Amniga Badaha ee Badweynta Hindiya u qaabilsan Ciidanka Badda ee Midowga Yurub (MSCIO) ayaa sheegtay in burcaddu ay fuushay markabka oo lagu magacaabo Azini, abbaare 0900 UTC meel u dhow cabbirka 09°42’N, 053°55’E, qiyaastii 185 mayl-badeed dhanka bari kaga beegan Bandarbayla, Soomaaliya.
Ilaa hadda lama oga xaaladda rasmiga ah ee ay ku sugan yihiin badbaadada shaqaalihii markabka la socday.
Sarkaal ka tirsan booliska badda ee Puntland ayaa u sheegay The Associated Press in 12 burcad-badeed ah ay gacanta ku dhigeen markabka iyo 23-kii xubnood ee shaqaalaha ahaa, kuwaas oo isugu jira 21 kalluumeysato u dhalatay Iiraan iyo labo waardiyeyaal Soomaali ah.
MSCIO waxay sheegtay in Azini uu leeyahay astaamihii maraakiibtii ay horey burcad-badeedda Soomaalidu u isticmaali jireen saldhigyada sabeynaya. Maraakiibta noocaan ah ayaa burcadda siiya goobo ay ku dhuuntaan oo ay weerarro kaga qaadi karaan maraakiibta xamuulka ee maraya meelo ka durugsan xeebaha, kuwaas oo aysan gaari karin doonyaha dheereeya ee yar-yar.
Markii la gaaray Saturday, markabka ayaa u dhaqaaqay qiyaastii 110 mayl-badeed oo dheeraad ah dhanka bari, isagoo gaaray cabbirka 09°47’N, 055°45’E, tallaabadaas oo aad ugu dhoweysay marin weyn oo ay adeegsadaan maraakiibta ganacsiga caalamiga ah. MSCIO ayaa mar kale ku celisay digniinteeda ah in markabka kalluumeysiga loo adeegsan karo xarun ay burcaddu howlgallada ka soo abaabusho.
Afduubkan ayaa yimid xilli uu mar kale soo labakacleeyay walwalka laga qabo qatarta burcad-badeedda ee xeebaha Soomaaliya, kaddib dhowr sano oo ay xaaladdu ahayd mid deggan.
Bishii August 2026, ciidamada badda ee Turkiga iyo Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa badbaadiyay markabka xamuulka qaada ee MV LATUF kaddib markii lagu afduubtay xeebaha Soomaaliya, sida ay shaacisay Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya.
Wasaaraddu waxay sheegtay in howlgalkaasi wadajirka ah lagu burburiyay afar doomood oo ay kooxuhu wateen, laguna dilay 14 ka mid ah burcad-badeedda. Waxay kaloo xustay in culeys joogto ah oo ay saareen ciidamada amniga uu ku qasbay burcaddii hartay inay ka cararaan markabka.
Ciidamada ammaanka ayaa markii dambe si buuxda ula wareegay markabka, kaas oo dib u bilaabay safarkiisii isagoo nabad-qaba, sida ay wasaaraddu sheegtay.
Howlgalkaasi ayaa ku qabsoomay heshiiska iskaashiga difaaca ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Türkiye, kaas oo dhidibbada u taagaya qaab-dhismeedka wadajirka ah ee ilaalinta xeebaha Soomaaliya iyo la dagaallanka burcad-badeedda.
Soomaaliya ayaa la daalaa-dhacaysay mowjad ballaaran oo burcad-badeednimo ah intii u dhaxaysay 2008 iyo 2018, xilligaas oo kooxo hubaysan ay weerari jireen maraakiibta ganacsiga iyagoo dalbanaya madax-furasho. Weerarradaas ayaa si weyn hoos ugu dhacay dhowr sano ka hor inta aysan mar kale dib u soo muuqan dabayaaqadii 2023, xilli ay xiisado ammaan ka aloosnaayeen gobolka.