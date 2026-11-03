Mutharika oo u sheegay dadka Malawi: ‘Wax walba waa la xakameynayaa’

Madaxweyne Peter Mutharika ayaa isku dayay inuu dejiyo walaaca laga qabo maqnaanshihiisa muddada dheer ee Malawi, isaga oo ku adkaystay inuu weli si buuxda u hoggaaminayo dalka kaddib markii uu saddex toddobaad ku qaatay Koonfur Afrika. Wareysi uu ku bixiyay Aqalka Madaxtooyada ayuu ku sheegay inuu wax ka qabanayay “arrimo yar” wuxuuna dadka Malawi u xaqiijiyay in “wax walba la xakameynayo – cidna yaanay caban”.
Su’aalaha laga qabo caafimaadka madaxweynaha ayaa sii xoogaystay iyadoo Malawi ay wajahayo koronto la’aan joogto ah iyo yaraansho ba’an oo ku yimid badeecooyinka daruuriga ah, oo ay shidaalku ka mid yahay.
Dowladdu waxay bixisay xog kooban oo ku saabsan booqashooyinka soo noqnoqda ee Mutharika uu ku tago Koonfur Afrika. Safarkiisii ugu dambeeyay, oo ahaa kii shanaad ee uu sanadkan ku tago dalkaas, waxaa lagu sheegay oo keliya inuu ahaa booqasho gaar ah.