 Skip to content
Tuesday, November 3, 2026 22 Jumada al-Ula 1448 AH Dhuhr 11:42
Muqdisho 28°C
Breaking: Mutharika oo u sheegay dadka Malawi: ‘Wax walba waa la xakameynayaa’
Breaking News
Mutharika oo u sheegay dadka Malawi: ‘Wax walba waa la xakameynayaa’School protests resume in France as schools reopenSomalia Faces Rising Security and Political Pressures Ahead of Foreign Troop WithdrawalWarbixin ay soo saartay NUSOJ oo muujisay dhibaatayn baahsan iyo xaalado shaqo oo liita oo wajahaya weriyeyaasha haweenka ah ee SoomaaliyaLongest Truce in Ukraine War Ends in KhersonBurcad-badeed afduubtay doon kalluumeysi oo laga leeyahay Iran xeebaha waqooyi-bari ee SoomaaliyaMutharika oo u sheegay dadka Malawi: ‘Wax walba waa la xakameynayaa’School protests resume in France as schools reopenSomalia Faces Rising Security and Political Pressures Ahead of Foreign Troop WithdrawalWarbixin ay soo saartay NUSOJ oo muujisay dhibaatayn baahsan iyo xaalado shaqo oo liita oo wajahaya weriyeyaasha haweenka ah ee SoomaaliyaLongest Truce in Ukraine War Ends in KhersonBurcad-badeed afduubtay doon kalluumeysi oo laga leeyahay Iran xeebaha waqooyi-bari ee Soomaaliya
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom East-Africa News English

Mutharika oo u sheegay dadka Malawi: ‘Wax walba waa la xakameynayaa’

Follow
By Newsroom November 3, 2026 1 min read
Share
Newsroom published Updated 2 hours ago 1-minute read
Mutharika’s South Africa Trips Fuel Health Rumours In Malawi
Mutharika’s South Africa Trips Fuel Health Rumours Across Malawi

Madaxweyne Peter Mutharika ayaa isku dayay inuu dejiyo walaaca laga qabo maqnaanshihiisa muddada dheer ee Malawi, isaga oo ku adkaystay inuu weli si buuxda u hoggaaminayo dalka kaddib markii uu saddex toddobaad ku qaatay Koonfur Afrika. Wareysi uu ku bixiyay Aqalka Madaxtooyada ayuu ku sheegay inuu wax ka qabanayay “arrimo yar” wuxuuna dadka Malawi u xaqiijiyay in “wax walba la xakameynayo – cidna yaanay caban”.

Su’aalaha laga qabo caafimaadka madaxweynaha ayaa sii xoogaystay iyadoo Malawi ay wajahayo koronto la’aan joogto ah iyo yaraansho ba’an oo ku yimid badeecooyinka daruuriga ah, oo ay shidaalku ka mid yahay.

- Advertisement -

Dowladdu waxay bixisay xog kooban oo ku saabsan booqashooyinka soo noqnoqda ee Mutharika uu ku tago Koonfur Afrika. Safarkiisii ugu dambeeyay, oo ahaa kii shanaad ee uu sanadkan ku tago dalkaas, waxaa lagu sheegay oo keliya inuu ahaa booqasho gaar ah.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Newsroom Reporter

Newsroom covers politics, governance, and security across Somalia.

Axadle newsroom 1,196 published stories
More stories
Keep reading

More from East-Africa

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.