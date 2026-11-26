Hargeysa (AX) — Xilli uu meel xasaasi ah gaaray khilaafka dublamaasiyadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo Abu Dhabi, ayuu maamulka Waqooyi Galbeed shaaciyay go’aan adag oo lagu sii xoojinayo cilaaqaadka dublamaasiyadeed iyo midka dhaqaale ee uu la leeyahay Imaaraadka Carabta (UAE), kaddib markii uu Madaxweyne Abdirahman Mohamed Abdullahi Irro dalka dib ugu laabtay isaga oo 17 maalmood ku maqnaa dalkaasi ku yaalla gacanka Carabta.
War-saxaafadeed Khamiis, Nov. 26 lagu shaaciyay soo laabashadiisa, ayuu afhayeenka madaxtooyada Waqooyi Galbeed Hussein Adan Ege (Deyr) ku qeexay safarka mid guul ku soo dhammaaday, isagoo xusay inuu qeyb ka yahay dadaallada maamulku ku ballaarinayo iskaashiga dhinacyada badan leh ee kala dhexeeya UAE.
Hase yeeshee, bayaanka laguma xusin madaxda Emirati-ga ah ee uu Irro la kulmay, qodobbadii ay falanqeeyeen, mana jirin wax heshiisyo ah oo la shaaciyay intii uu socday booqashadaasi.
Irro ayaa safarkiisa ka bilaabay Hargeysa markay taariikhdu ahayd Nov. 9 wuxuuna dib ugu soo laabtay Nov. 26, isagoo muddo ka badan laba toddobaad ku sugnaa UAE.
Wararka qaar oo ay baahiyeen warbaahintu waxay sheegeen in hoggaamiyaha Waqooyi Galbeed loogu yeeray ka-qeybgalka Madasha Sir Bani Yas Forum, oo ah gole istiraatiiji ah oo albaabadu u xiran yihiin kaas oo UAE lagu qabtay Nov. 13 ilaa 15. Si kastaba ha ahaatee, madaxtooyada Waqooyi Galbeed ma aysan xaqiijin ka-qeybgalkiisa madashaas, mana bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan howlaha uu halkaas ka qabtay muddadii uu booqashada ku jiray.
Booqashadan ayaa ku beegantay xilli uu xumaaday xiriirka Soomaaliya iyo UAE, arrintaas oo ka dhalatay eedeymo la xiriira faragelinta arrimaha gudaha Soomaaliya iyo sida ay Abu Dhabi ula dhaqanto maamullada dalka ka jira.
Nov. 19, dowladda federaalka Soomaaliya waxay fartay safiirka UAE inuu dalka kaga baxo muddo 72 saacadood gudahood ah, iyadoo isla markaana wadatashi ugu yeeratay danjirihii u fadhiyay Abu Dhabi.
Tallaabadan ayaa timid kaddib markii Madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud uu ku eedeeyay UAE inay wiiqeyso madaxbannaanida Soomaaliya, isagoo tilmaamay inay taageero siyaasadeed iyo mid maaliyadeed siiso maamullada gobollada ay ka mid yihiin Waqooyi Galbeed, Puntland iyo Jubaland.
Hassan Sheikh wuxuu sidoo kale Abu Dhabi ku eedeeyay inay heshiisyo la gashay dekedo iyo goobo amni iyadoon fasax ka helin dowladda federaalka, ayna garab siiso ciidamo hubeysan oo aan ka tirsaneyn taliska guud ee amniga qaranka Soomaaliya.
Eedeymahan ayaa salka ku haya go’aankii Soomaaliya ay bishii Janaayo ku baabi’isay heshiisyadii UAE ee khuseeyay dekedaha, iskaashiga dhaqaalaha, difaaca iyo amniga.
UAE ayaa gaashaanka ku dhufatay eedeymaha Muqdisho iyadoo cambaareysay amarka eryidda safiirkeeda, waxayna ku eedeysay dowladda Soomaaliya inay khilaafaadkeeda siyaasadeed ee gudaha u adeegsaneyso waxyeelaynta xiriirka labada dal.
Abu Dhabi waxay kaloo caddeysay inay bishii Janaayo xirtay safaaraddeedii Muqdisho ayna kala baxday dhammaan howlwadeenadeedii dublamaasiyadeed iyadoo ay ugu wacnayd xiisadda sii xoogeysaneysay.
Waqooyi Galbeed, oo sanadkii 1991 ku dhawaaqday inay ka go’day Soomaaliya, waxay xiriir qoto dheer oo dhaqaale iyo mid diblomaasiyadeed la leedahay UAE, in kasta oo Muqdisho ay si joogto ah uga soo horjeedsato heshiisyada aan soo marin dowladda dhexe.
Isha ugu weyn ee iskaashigooda ayaa ah dekedda Berbera, halkaas oo shirkadda fadhigeedu yahay Dubai ee DP World ay gelisay maalgashi boqollaal milyan oo doollar ah si loo casriyeeyo dekedda iyo kaabayaasha la xiriira.
Mashruucaas ayaa sare u qaaday maqaamka Berbera ee marin-ganacsiyeedka gobolka, waxuuna xoojiyay danaha dhaqaale ee UAE ku leedahay marin-biyoodka Gacanka Cadmeed.
Masuuliyiinta Waqooyi Galbeed waxay maalgashigan u arkaan lafdhabarta dadaalladooda ku aaddan ballaarinta ganacsiga, soo jiidashada maalgashiga caalamiga ah iyo hagaajinta isu-socodka gaadiidka ee waddamada deriska la ah.
Dhinaca kale, dowladda dhexe waxay ku adkeysanaysaa in heshiis kasta oo saameynaya kaabayaasha dhaqaale ee muhiimka ah iyo iskaashiga amniga ee dibadda uu waajib yahay inuu dhowro madaxbannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya.
Waqtiga uu Irro booqashada ku tegay ayaa si gaar ah u soo jiitay dareenka bulshada, maadaama uu ku soo aaday xilli uu cirka isku shareeray loolanka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Muqdisho iyo Abu Dhabi.
Madaxtooyada Waqooyi Galbeed ayaan weli faahfaahin ka bixin in wadahadallada diiradda lagu saaray khilaafka Soomaaliya iyo UAE, maalgashi cusub oo lagu sameeyo Berbera, wadashaqeynta xagga amniga, iyo haddii ay jiraan dadaallo cusub oo Waqooyi Galbeed ay ku dooneyso raadinta aqoonsi caalami ah oo ballaaran.