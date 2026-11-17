Hargeysa (AX) — Madaxweyne ku-xigeenka Waqooyi Galbeed, Mohamed Ali Aw Abdi, ayaa dowladda Boqortooyada Midowday ee UK ka codsaday inay kordhiso taageerada maaliyadeed ee ay siiso mashaariicda horumarka iyo gurmadka bini’aadantinimo, xilli uu maalintii Isniinta wadahadallo kula yeeshay magaalada Hargeysa mas’uuliyiin sarsare oo ka socday dowladda Britain.
Aw Abdi, oo iminka ku simaha madaxweynaha ah, ayaa kulan la yeeshay Charlotte Pierre oo ah madaxa Waaxda Afrika ee Xafiiska Arrimaha Dibadda, Barwaaqo-sooranka iyo Horumarinta ee UK (Foreign, Commonwealth & Development Office – FCDO), iyo Louise Hancock oo hoggaamisa Xafiiska Dowladda UK ee Waqooyi Galbeed.
Sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Waqooyi Galbeed, wadahadallada ayaa diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga dhinacyada amniga gobolka, kobaca dhaqaalaha, maamul-wanaagga dimuqraadiga ah iyo gargaarka bini’aadantinimo, gaar ahaan tallaabooyinka wax looga qabanayo abaaraha soo noqnoqda.
Kulanka waxaa madaxweyne ku-xigeenka ku wehelinayay wasiirrada arrimaha dibadda, madaxtooyada iyo gaashaandhigga ee Waqooyi Galbeed, iyo sidoo kale la-taliyaha sare ee madaxweynaha ee arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah.
Intii uu kulanku socday, Aw Abdi ayaa uga mahadceliyay dowladda UK taageerada joogtada ah ee ay la garab taagnayd Waqooyi Galbeed muddada dheer, gaar ahaan dhismaha nabadda, adkeynta nabadgelyada iyo tayeeynta hay’adaha maamulka.
Waxa uu London ugu baaqay inay ballaariso taageerada dhaqaale ee la siiyo mashaariicda mudnaanta koowaad leh, oo ay ku jiraan qorshayaasha lagu maalgeliyo Sanduuqa Horumarinta ee SDF, kaas oo qaabilsan kaabayaasha dhaqaalaha iyo barnaamijyada kale ee horumarineed.
Madaxweyne ku-xigeenka ayaa sidoo kale adkeeyay baahida loo qabo in la joogteeyo wadashaqeynta lagu xoojinayo hay’adaha dowliga ah, dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo garab-istaagga bulshooyinka nugul ee ay saameeyeen abaaraha iyo dhibaatooyinka kale ee bini’aadantinimo.
Madaxtooyada ayaa caddeysay in labada dhinac ay fallanqeeyeen dadaallada lagu horumarinayo dimuqraadiyadda iyo dowlad-wanaagga, iyadoo la isla soo qaaday qaababka loo sugi karo nabadgelyada iyo xasilloonida Waqooyi Galbeed iyo guud ahaan Geeska Afrika.
Pierre ayaa dhankeeda soo dhoweysay wadahadallada, iyadoo carrabka ku adkeysay ahmiyadda ay leedahay in la sii wado iskaashiga u dhexeeya Boqortooyada Midowday iyo Waqooyi Galbeed ee danaha guud ku qotoma.
Waxay tilmaantay doorka wax ku oolka ah ee ay wada-shaqeyntani ku leedahay taageeridda nabadda, xasilloonida iyo horumarka gobolka, sida lagu xaqiijiyay qoraalka madaxtooyada.
Kulankan ayaa ku soo beegmay xilli Waqooyi Galbeed ay ku howlan tahay ballaarinta xiriirkeeda caalamiga ah iyo sidii ay u heli lahayd maalgelin ballaaran oo lagu dhiso kaabayaasha dhaqaalaha iyo adeegyada aasaasiga ah ee bulshada.
Boqortooyada Midowday ayaa xiriir shaqo oo qoto dheer la lahayd Waqooyi Galbeed, iyadoo ka taageerta dhinacyada horumarka iyo arrimaha bini’aadantinimo, isla markaana garab siisa barnaamijyada lagu xoojinayo nidaamka dawladnimada, amniga iyo dhaqaalaha.
Sanduuqa SDF ayaa ah mid ka mid ah dariiqyada ugu muhiimsan ee ay saaxiibbada caalamku u maraan maalgashiga kaabayaasha iyo mashaariicda adeegga dadweynaha ee deegaankaas.
In kasta oo ay UK wadashaqeyn toos ah la leedahay mas’uuliyiinta Waqooyi Galbeed, haddana si rasmi ah uma aqoonsana maamulkaas inuu yahay dal madax-bannaan.
Waqooyi Galbeed ayaa sannadkii 1991 kaga dhawaaqday inay ka go’day Soomaaliya, iyadoo dhistay maamul u gaar ah, ciidamo ammaan iyo hay’ado kala duwan, inkastoo dowladda federaalka Soomaaliya ay weli deegaannadaas u aragto qayb ka mid ah xuduudaheeda sharciga ah ee caalamku aqoonsan yahay.