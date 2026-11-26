Ugu yaraan 21 qof oo kale ayaa ku dhaawacantay dab xooggan oo kacay kaddib markii gaari shidaal siday uu ku rogmaday waddo weyn.
Dadweyne eegaya gaadiid ku basbeelay goobtii uu dabku ku qabsaday booyadda shidaalka oo ku taalla xaafadda al-Warak ee degmada Imbabah ee gobolka Giza, Masar [Homahed Hossam/EPA]
Khasaare xooggan oo gaaray ugu yaraan 31 qof oo dhimasho ah iyo 21 kale oo dhaawac ah ayaa ka dhashay shil naxdin leh, kaddib markii gaari xamuul ah oo sidey waxyaabaha batroolka laga dheehdo uu ku rogmaday waddada weyn ee wareegta magaalada Qaahira ee dalka Masar, sida ay Arbacadii xaqiijisay Wasaaradda Caafimaadka.
Masiibadan ayaa ka dhacday dhabarka sare ee dhabbe-dhuleed ku yaalla xaafadda al-Warak ee degmada Imbabah, gobolka Giza. Waddadan weyn ee goobtu ku taallo ayaa ah halbowle isku xira jidadka ugu waaweyn ee gobollada Cairo, Giza iyo Qalyubia.
Warbaahinta maxalliga ah ayaa werisay in gaarigu uu ka baxay khadkii uu ku socday, kaddibna uu ku dhacay qeybta kala barta laamiga isagoo rogmaday, waxaana markiiba ka dhashay qarax iyo dab ballaaran oo markii dambe lagu guuleystay in la damiyo.
Xafiiska Xeer-ilaaliyaha Guud ee Masar ayaa shaaciyay in baaritaan qoto dheer lagu bilaabay sababta shilka, waxaana la amray in meydadka laga qaado dheecaanka hidda-sidaha ee DNA-da si loo sugo aqoonsigooda. Saraakiisha garsoorka ayaa sidoo kale xaqiijiyay in 27 gaari ay gabi ahaanba ku gubteen falkaasi.
Wasaaradda Caafimaadka ayaa tilmaantay in 39 gaari oo nooca gurmadka degdegga ah loo daadgureeyay goobta, iyadoo dadkii ku waxyeelloobay loo qaaday isbitaallada ku dhow dhow si xaaladdooda wax looga qabto.
Wasiirka Caafimaadka Khaled Abdel Ghaffar ayaa sheegay inuu shakhsiyan u tagayo goobta uu shilku ka dhacay si uu u kormeero xaaladda.
Afhayeenka rasmiga ah ee madaxtooyada Masar ayaa cadeeyay in Madaxweyne Abdel Fattah el-Sisi uu “tacsi tiiraanyo leh u dirayo ehelada dadkii ku dhintay shilka”, isaga oo sidoo kale kuwa dhaawacmay u rajeeyay bogsasho degdeg ah.
Qoraal ka soo baxay Golaha Wasiirrada Masar ayaa lagu muujiyay in Ra’iisul Wasaare Mostafa Madbouly uu ka tacsiyadeeyay qoysaska ay dadkoodu ku naf-waayeen dhacdada, isla markaana uu bixiyay amar ah in kharashaadka daryeelka caafimaad ee dadka ku dhaawacmay ay dowladda daboosho.
“Wasaaradda Caafimaadka iyo Dadweynaha waxay si feejigan ula socotaa xaalka goobta, iyadoo wada-shaqeyn buuxda la leh hay’adaha ay arrintu khuseyso si loo xaqiijiyo in daryeel caafimaad oo tayo leh la gaarsiiyo dhammaan dadka dhaawacmay,” ayaa lagu xusay bayaanka wasaaradda.