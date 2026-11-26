ADDIS ABABA, Itoobiya — Xukuumadda Addis Ababa ayaa digniin adag u dirtay cid kasta oo ku hamida inay kusoo xadgudubto qarannimadeeda, iyadoo Ra’iisul Wasaare Abiy Ahmed uu Khamiistii shaaciyay in gardarro kasta laga bixin doono jawaab lama-filaan ah, inkastoo uu ku adkaystay inaanay Itoobiya marnaba qorshaynaynin weerarro ka dhan ah waddamada jaarka ah.
Hoggaamiyaha Itoobiya oo hadal ka jeedinayay fadhiga Golaha Wakiillada Shacabka ayaa ku celiyay mowqifka xukuumaddiisa ee ku aaddan taageeridda xasiloonida guud ahaan Geeska Afrika, isagoo si buuxda u difaacay howlgallada ciidankiisu kaga jiraan qaaradda.
Wuxuu tilmaamay in dalkiisu u taagan yahay garab-siinta deriska iyo kaalinta “walaalka weyn”, isaga oo tusaale u soo qaatay taariikhda dheer ee ciidamadiisu ku lahaayeen ilaalinta xasiloonida dalal ay ka mid yihiin Soomaaliya, Rwanda, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, Liberia iyo Koonfurta Suudaan.
Abiy wuxuu hoosta ka xariiqay in ciidankiisu mar walba heegan ku ahaayeen jiidda hore ee sugidda ammaan-gelyada waddamada gobolka, iyagoo dhiig iyo naf badan u huray sidii nabad waarta loo gaari lahaa.
“Taariikhda Itoobiya laguma baran inay dal kale gardarreysato, damac noocaas ahna ma lihin mustaqbalka. Hase yeeshee, ma jirto awood xuduudaheenna kusoo xadgudbi karta, nagu soo duuli karta, dabadeedna sharaf kula laaban karta. Casharkii Adwa dib baa loo dhigi doonaa, ee yaan la isku keen deyin,” ayuu yiri Abiy.
Digniintan ayaa si toos ah u xusuusinaysay jabkii layaabka lahaa ee ciidamada Itoobiya u geysteen ciidankii qabsashada ee Talyaaniga dagaalkii caanka ahaa ee Adwa sanadkii 1896-kii, kaas oo ilaa maanta u taagan calaamad muhiim u ah halganka qaaradda Afrika ee ka dhanka ahaa gumeysiga.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa xusay in jiilal is-xigxigay oo Itoobiyaan ahi ay naftooda u hureen madaxbannaanida, sharafta iyo jiritaanka qarannimada dalka, isaga oo adkeeyay in jiilka xilligan nool ay guud ahaan mas’uuliyad ka saaran tahay ilaalinta dhaxalkaas taariikhiga ah.
Si kastaba ha ahaatee, Abiy wuxuu iftiimiyay in hadallada adag garab socdaan mabda’a aasaasiga ah ee siyaasadda dalkiisa, kaas oo ku dhisan wadahadal, is-afgarad, xallinta khilaafaadka si nabad ah, dulqaad iyo is-cafis marka ay timaaddo xiriirka gudaheeda iyo kan lala leeyahay dalalka deriska ah.
“In khilaafaadka lagu furdaamiyo miiska wadaxaajoodka waxay muujinaysaa ilbaxnimo qoto dheer,” ayuu xusay, isaga oo caddeeyay in nabaddu tahay gaashaanka ugu adag ee lagu badbaadin karo shacabka aan waxba galabsan, gaar ahaan haweenka iyo qoysaska ay dhibaatadu kasoo gaarto colaadaha.
Dhanka kale, wuxuu bogaadiyay xildhibaanada baarlamaanka sida ay u qireen una qiimeeyeen dadaalka Ciidanka Difaaca Qaranka Itoobiya, isagoo amaan ballaaran u jeediyay askarta u dhabar-adayga duruufaha adag ee shaqo.
Wuxuu tusaale u soo qaatay in askartu ay mararka qaar maalintii kaliya cagtooda ku maraan masaafo dhan 30 ilaa 40 kiiloomitir, iyagoo u babac-dhigaya roobka, dhaxanta iyo kuleylka daran si ay u difaacaan dalkooda.
Abiy wuxuu sheegay in kasta oo ciidamadu qaataan mushahar yar marka la eego halganka ay ku jiraan, haddana xusidda iyo maamuusidda ciidamadii ku dhintay ama ku dhaawacmay difaaca dalka ay tahay abaal-gud muhiim ah oo ay muwaadiniintu ugu mahadcelinayaan.
AXADLETM