Muqdisho (AX) — Dowladda Isutagga Imaaraadka Carabta ayaa si kulul u cambaareysay go’aankii ay Soomaaliya dalkeeda kaga ceyrisay danjiraheedii u fadhiyay Muqdisho, iyadoo xukuumadda federaalka ku eedeysay inay qaadday tallaabbooyin colaadeed oo khatar weyn galinaya cilaaqaadka labada dhinac.
War-saxaafadeed ay Khamiis, Nov. 19 soo saartay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee UAE ayaa lagu dhaliilay waxa ay ugu yeertay cadaawad isa soo tareysa oo uga timid dhanka Muqdisho, iyadoo xustay in go’aannada dowladda Soomaaliya ay dhaawacayaan iskaashigii soo jireenka ahaa ee labada dal.
“Dowladda Isutagga Imaaraadka Carabta waxay si buuxda u cambaareynaysaa hab-dhaqanka xasarad-abuurka iyo colaadda ah ee ay xukuumadda Soomaaliya kula kacday UAE,” ayay tiri wasaaraddu, iyadoo mowqifka Muqdisho ku sifeysay mid aan mas’uuliyad xambaarsanayn oo dhabarjab ku ah xiriirka labo geesoodka ah.
Bayaankan ayaa soo baxay saacado un kaddib markii Golaha Wasiirada Soomaaliya ay amreen in safiirka Imaaraadku uu dalka kaga baxo muddo 72 saacadood gudahood ah, iyagoo dhanka kalena danjirihii Soomaaliya u fadhiyay Abu Dhabi dib ugu yeeray wadatashi.
Dowladda Soomaaliya ayaa caddaysay in tallaabooyinkani ay yihiin kuwo lagu difaacayo madaxbannaanida iyo wadajirka dhuleed ee qaranka, kaddib eedeymo sheegaya in UAE ay faragelin toos ah ku haysay arrimaha siyaasadda gudaha iyo amniga ee dalka.
Iyadoo ka jawaabaysa go’aamadaas diblomaasiyadeed, ayay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee UAE ku nuuxnuuxsatay in xiriirka dowladaha dhexdooda ah uu ku qotomo dano wadaag, halkii lagu xiriirin lahaa loollan iyo khilaaf siyaasadeed oo gudaha ka jira.
Wasaaradda ayaa dowladda Soomaaliya ku dhaleeceysay inay khilaafaadkeeda awooddeed ee gudaha u oggolaatay inay ragaadiyaan xiriirka labada dal, iyadoo uga digtay in cawaaqib-xumada arrintaasi ka dhalata ay waxyeeleyso maslaxadda labada shacab.
Dhanka kale, UAE ayaa daaha ka rogtay inay xirtay safaaraddeedii Muqdisho isla markaana ay kala baxday dhammaan howl-wadeenadeedii diblomaasiyadeed bishii January 2026, iyadoo sabab uga dhigtay tallaabbooyin colaadeed oo kaga yimid mas’uuliyiinta Soomaaliya.
Sida ay sheegtay wasaaraddu, go’aankaas ayaa yimid kaddib is-afgarad-waa ka dhashay markii ay Soomaaliya gebi ahaanba laashay heshiisyo labo geesood ah oo u dhexeeyay labada dawladood.
Qirashadan ayaa meesha ka saaraysa ujeeddada dhabta ah ee ka dambaysa amarka cusub ee Soomaaliya ku ceyrisay safiirka, maadaama ay Abu Dhabi caddeysay inay horeyba shaqaalaheedii diblomaasiyadeed ugala baxday Muqdisho horaantii sanadkan.
Wasaaraddu ma aysan faahfaahinin haddii ay jiraan diblomaasiyiin Imaaraad ah oo markii dambe dib ugu laabtay Soomaaliya ama in safiirku uu xaqiiqdii ku sugnaa Muqdisho xilliga uu soo baxayay amarka dalka lagaga eryay.
Is-weydaarsigan kulul ayaa yimid kaddib markii Madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Mohamud uu ku eedeeyay UAE inay taageero dhinacyada maaliyadda, siyaasadda iyo amniga ah siiso maamullada gobollada iyo kooxo hubaysan oo ka baxsan hoggaanka dowladda federaalka.
Khudbad telefishanka laga baahiyay Talaado, ayuu Hassan Sheikh ku eedeeyay Abu Dhabi inay kala daadinayso midnimada qaran ee Soomaaliya iyadoo u mareysa xiriirka gaarka ah ee ay la leedahay Waqooyi Galbeed, Puntland iyo Jubaland.
Waxa kale oo uu si adag u dhaliilay lugta ay UAE ku leedahay howlaha dekedaha Berbera, Boosaaso iyo Kismaayo, isaga oo adkeeyay in heshiisyada khuseeya kaabayaasha istiraatiijiga ah ee dalka loo maro oo keliya xukuumadda federaalka Soomaaliya.
Hase yeeshee, UAE ayaa gaashaanka ku dhufatay eedeymaha ku aaddan in siyaasadeedu ay carqalad ku tahay xasiloonida Soomaaliya.
Arbaco, Anwar Gargash oo ah la-taliyaha diblomaasiyadeed ee Madaxweynaha UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ayaa ku eedeeyay Hassan Sheikh inuu danihiisa siyaasadeed ee gaarka ah ka hormarinayo maslaxadda guud ee ummadda Soomaaliyeed.
Gargash ayaa difaacay taariikhda qotada dheer ee UAE la leedahay Soomaaliya, isaga oo ka digay in loollanka siyaasadeed ee gudaha loo weeciyo muran iyo khilaaf heer gobol ah.
Inkasta oo uu taagan yahay khilaafkan diblomaasiyadeed, Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee UAE waxay adkeysay in khilaafka kala dhexeeya dowladda Soomaaliya uusan wax saameyn ah ku yeelan doonin xiriirka walaaltinimo ee shacabka Soomaaliyeed.
Waxay mar kale caddeysay qiimaha weyn ee ay u leedahay wada-noolaanshaha labada shacab, gaar ahaan bulshada ballaaran ee Soomaaliyeed ee ku nool UAE iyo dadka u socdaala waddankaas ku yaalla Gacanka.
“UAE waxaa weli ka go’an ilaalinta iyo xoojinta xiriirka qotada dheer iyo danaha la wadaago,” ayay tiri wasaaraddu.
Soomaaliya iyo UAE ayaa muddo tobannaan sano ah lahaa xiriir diblomaasi, mid ganacsi iyo mid amni, balse heshiisyada dekedaha gobollada, iskaashiga dhanka amniga iyo xiriirka maamul-goboleedyada dalka ayaa muddooyinkii dambe si xawli ah u sii xumeynayay cilaaqaadka labada dhinac.
Xiisaddan ayaa sii xoogaysatay bishii January markii Golaha Wasiirada Soomaaliya ay gebi ahaanba buriyeen heshiisyadii UAE lala galay ee la xiriiray difaaca, amniga iyo iskaashiga dhaqaalaha.
War-saxaafadeedyadii Khamiis ayaa sii kordhiyay kala fogaanshaha labada dal, iyadoo labada dowladoodba ay midba tan kale ku eedeynayso xasarad-abuurka jirta, inkastoo labada dhinacba ay sheegeen in khilaafku uu ku kooban yahay siyaasadaha xukuumadaha ee uusan saameyn ku yeelan doonin shucuubta labada qaran.