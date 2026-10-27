Ciidanka Soomaaliya oo sheegay in 75 dagaalame oo al-Shabab ah lagu dilay dagaal culus oo ka dhacay agagaarka degmada Buurhakaba

Muqdisho (AX) — Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa Talaado sheegtay in ciidamadeedu ay ku dileen ku dhowaad 75 ka tirsan maleeshiyada al-Shabab, halka ay ku dhaawaceen 56 kale, kaddib dagaal saacado badan qaatay oo ka dhacay meel u dhow degmada Buurhakaba, xilli ciidanku ay howlgal culus ka wadaan marin istiraatiiji ah oo dhaca koonfur-galbeed ee Muqdisho.
Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa caddeysay in dagaalku uu dhacay Isniin, kana dhacay deegaanka Jameeca intii uu socday Howlgalka Banooda, kaas oo ah guluf cusub oo ay ciidanka xoogga dalka ee Somali National Army ku beegsanayaan difaacyada al-Shabab ee gudaha iyo hareeraha Koonfur Galbeed.
Sida ay sheegtay wasaaraddu, xubnaha hubeysan ee difaacyada ku jiray ayaa goobo dhowr ah kula dagaallamay ciidanka dowladda, iyagoo adeegsaday gaadiid lagu soo xiray walxaha qarxa oo lagu weeraray kolonyada ciidanka, taasoo waxyeello gaarsiisay qaar ka mid ah gaadiidka ciidanka.
“Ku dhowaad 75 maleeshiyo ah ayaa la laayay, 56 kalena waa la dhaawacay,” ayay tiri wasaaraddu.
Khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay goobta ma aysan suurtagelin in si madax-bannaan loo xaqiijiyo. Sidoo kale, wasaaraddu ma aysan bixin faahfaahin ku saabsan haddii ay jiraan askar Soomaali ah oo howlgalkaasi kaga dhimatay ama kaga dhaawacantay.
Dhankeeda, al-Shabab ayaa sheegatay in ay khasaare xooggan gaarsiisay ciidamada dowladda. Tirada ay kooxdu sheegatay ayaan sidoo kale helin xaqiijin madax-bannaan. Warbaahinta maxalliga ah ayaa dhankooda weriyay in khasaare uu soo gaaray ciidamada federaalka iyo burbur gaadiidka dagaalka ah, balse ma aysan sheegin tiro rasmi ah oo la hubiyay.
“Ciidamada geesiyaasha ah ee Somali National Army waxay sii ambaqaadi doonaan howlgalka ‘Banooda’, kumana hakan doonaan baacsiga Khawaarijta ama cid kasta oo siisa taageero iyo gabbaad,” ayay tiri Wasaaradda Gaashaandhigga, iyadoo adeegsanaysa magaca ay dowladda Soomaaliya u taqaan al-Shabab.
Wasaaraddu waxay intaa ku dartay in ujeeddada howlgalku tahay wiiqidda awoodda melleteri ee al-Shabab, baabi’inta goobaha ay ku dhuuntaan iyo in laga hortago in ay dib isu soo abaabulaan.
Howlgalka Banooda ayaa billowday dabayaaqadii toddobaadkii hore, xilli ciidamada federaalku ay u ruqaansadeen marinka u dhexeeya Baledogle, Leego iyo Buurhakaba.
Dagaalladan ugu dambeeyay ayaa kusoo beegmaya iyadoo ay taagan tahay xaalad adag oo dhanka amniga iyo siyaasadda ah oo ka aloosan aagga Buurhakaba.
Ciidamo daacad u ah madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed, Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagareen, ayaa gacan-ku-haynta Buurhakaba qabsaday bilowgii bishan kaddib dagaal ay la galeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul-goboleedka. Ciidanka dowladda ayaa tan iyo xilligaas ku siiqayay dhanka degmada iyagoo ku socda waddada xiriirisa Muqdisho iyo Baydhabo.
Dhinaca kale, al-Shabab ayaa weli ku sugan qaybo ka mid ah jidkaas, taasoo caqabad weyn ku noqotay dhaqdhaqaaqa ciidanka dowladda ee u kala gooshaya gobollada Shabeellaha Hoose iyo Baay.
Dowladda federaalka ayaa mar sii horreysay ku eedeysay ciidamada la safan Laftagareen inay xiriir wada-shaqayneed la leeyihiin al-Shabab, eedeyntaas oo dhinaca taageerayaashiisa ay si adag u beeniyeen. Kooxdan hubeysan ayaa u howlgasha si madax-bannaan, waxayna dagaal kula jirtay ciidamada dowladda Soomaaliya ku dhowaad labaatan sano.
Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa carrabka ku adkeysay in Howlgalka Banooda la sii wadi doono, waxayna bogaadisay cutubyada ciidanka ee howlgalka fuliyay, iyadoo weerarkan ku qeexday tallaabo qayb ka ah qorshe ballaaran oo lagu dhimayo awoodda ay al-Shabab ku leedahay dhammaan koonfurta Soomaaliya.