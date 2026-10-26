 Skip to content
Tuesday, October 27, 2026 15 Jumada al-Ula 1448 AH Asr 15:03
Muqdisho 28°C
Breaking: Central African Republic War Crimes Court Faces Collapse
Breaking News
Central African Republic War Crimes Court Faces CollapseSidee ayey u Shaqeysa Nidaamka doorashadda SoomaaliyaNorth Korea Sends UN Letter Criticizing Seoul Over Landmine BlastMuseveni Says Somalia’s Core Challenge Is Disunity in Fight Against Al-ShabaabLibya Says International Aviation Restrictions Have Been RemovedCiidanka Soomaaliya oo sheegay in 75 dagaalame oo al-Shabab ah lagu dilay dagaal culus oo ka dhacay agagaarka degmada BuurhakabaCentral African Republic War Crimes Court Faces CollapseSidee ayey u Shaqeysa Nidaamka doorashadda SoomaaliyaNorth Korea Sends UN Letter Criticizing Seoul Over Landmine BlastMuseveni Says Somalia’s Core Challenge Is Disunity in Fight Against Al-ShabaabLibya Says International Aviation Restrictions Have Been RemovedCiidanka Soomaaliya oo sheegay in 75 dagaalame oo al-Shabab ah lagu dilay dagaal culus oo ka dhacay agagaarka degmada Buurhakaba
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Somalia News Af-Soomaali

Madaxweynaha Soomaaliya oo kooxaha mucaaradka ku casuumay wadahadallada doorashada qaranka ee Muqdisho

Follow
By Axadle Editorial Desk October 26, 2026 2 min read
Share
Newsroom published Updated 5 hours ago 2-minute read
Somali president invites opposition groups to national election talks in Mogadishu

Muqdisho — Madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Mohamud ayaa ku baaqay shir wadatashi qaran oo magaalada Muqdisho ka qabsoomaya Nov. 14 ilaa 18, 2026, kaas oo lagu casuumay axsaabta mucaaradka iyo xubno ka socda bulshada rayidka ah, si xal looga gaaro is-maandhaafka ka taagan hannaanka doorashooyinka heer federaal ee dalka.

Martiqaadkan ayaa si rasmi ah loogu kala diray Nabad iyo Nolol Party, Somali Future Council, National Unity Forum iyo Civil Society Coalition.

- Advertisement -

Sida ay madaxtooyadu sheegtay Isniintii, shirkan shanta maalmood socon doona ayaa diiradda lagu saari doonaa habsami-u-socodka doorashooyinka federaalka, iyada oo la doonayo in wada-hadal iyo is-afgarad lagu dhiso faham guud oo ay yeeshaan daneeyayaasha siyaasaddu.

Baaqan ayaa imanaya xilli uu cirka isku shareeray khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo garabyada mucaaradka ah, kaas oo ka dhashay jadwalka doorashada ee la shaaciyay bilowgii bishan.

Guddiga madaxa-bannaan ee National Independent Electoral and Boundaries Commission ayaa u asteeyay in doorashada labada aqal ee Baarlamaanka Federaalka ay qabsoonto April 15, 2027, halka doorashada madaxweynahana loo muddeeyay May 15.

Hase yeeshee, dalladaha mucaaradka oo uu ku jiro Somali Future Council ayaa si adag u diiday jadwalkaas, iyaga oo ku dooday in go’aanka lagu dhawaaqay iyada oo aan laga gaarin heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay.

Golaha ayaa horay ugu baaqay in dib loo furo wada-xaajoodyada si heshiis looga gaaro qaab-dhismeedka doorashada, isaga oo ka digay in tallaabooyinka hal dhinac ahi ay sii kordhin karaan kala qaybsanaanta siyaasadeed ayna wiiqi karaan nidaamka federaalka ee Soomaaliya.

Madasha qorshaysan ee November ayaa fursad u noqon karta dowladda iyo xubnaha siyaasadda ee la casuumay inay miiska wada-hadalka ku falanqeeyaan khilaafaadka ka dhashay geeddi-socodka doorashada.

Ilaa hadda ma cadda in dhammaan dhinacyada la casuumay ay shirkaas ka qaybgali doonaan iyo haddii wadatashiyadani ay wax ka beddeli karaan jadwalka doorashooyinka ee hore loo shaaciyay.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Axadle Editorial Desk Newsroom team

Axadle Editorial Desk is the newsroom team behind Axadle coverage of Somalia, the Horn of Africa, and wider African affairs. Stories are edited for accuracy, sourcing, and clarity before publication.

Axadle newsroom 23,946 published stories
More stories
Keep reading

More from Somalia

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.