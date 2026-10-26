Madaxweynaha Soomaaliya oo kooxaha mucaaradka ku casuumay wadahadallada doorashada qaranka ee Muqdisho

Muqdisho — Madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Mohamud ayaa ku baaqay shir wadatashi qaran oo magaalada Muqdisho ka qabsoomaya Nov. 14 ilaa 18, 2026, kaas oo lagu casuumay axsaabta mucaaradka iyo xubno ka socda bulshada rayidka ah, si xal looga gaaro is-maandhaafka ka taagan hannaanka doorashooyinka heer federaal ee dalka.
Martiqaadkan ayaa si rasmi ah loogu kala diray Nabad iyo Nolol Party, Somali Future Council, National Unity Forum iyo Civil Society Coalition.
Sida ay madaxtooyadu sheegtay Isniintii, shirkan shanta maalmood socon doona ayaa diiradda lagu saari doonaa habsami-u-socodka doorashooyinka federaalka, iyada oo la doonayo in wada-hadal iyo is-afgarad lagu dhiso faham guud oo ay yeeshaan daneeyayaasha siyaasaddu.
Baaqan ayaa imanaya xilli uu cirka isku shareeray khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo garabyada mucaaradka ah, kaas oo ka dhashay jadwalka doorashada ee la shaaciyay bilowgii bishan.
Guddiga madaxa-bannaan ee National Independent Electoral and Boundaries Commission ayaa u asteeyay in doorashada labada aqal ee Baarlamaanka Federaalka ay qabsoonto April 15, 2027, halka doorashada madaxweynahana loo muddeeyay May 15.
Hase yeeshee, dalladaha mucaaradka oo uu ku jiro Somali Future Council ayaa si adag u diiday jadwalkaas, iyaga oo ku dooday in go’aanka lagu dhawaaqay iyada oo aan laga gaarin heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay.
Golaha ayaa horay ugu baaqay in dib loo furo wada-xaajoodyada si heshiis looga gaaro qaab-dhismeedka doorashada, isaga oo ka digay in tallaabooyinka hal dhinac ahi ay sii kordhin karaan kala qaybsanaanta siyaasadeed ayna wiiqi karaan nidaamka federaalka ee Soomaaliya.
Madasha qorshaysan ee November ayaa fursad u noqon karta dowladda iyo xubnaha siyaasadda ee la casuumay inay miiska wada-hadalka ku falanqeeyaan khilaafaadka ka dhashay geeddi-socodka doorashada.
Ilaa hadda ma cadda in dhammaan dhinacyada la casuumay ay shirkaas ka qaybgali doonaan iyo haddii wadatashiyadani ay wax ka beddeli karaan jadwalka doorashooyinka ee hore loo shaaciyay.