Soomaaliya oo cambaareysay weerar dhimasho sababay oo lagu qaaday kaniisad ku taal gobolka Karak ee dalka Jordan

Muqdisho (AX) — Dowladda Soomaaliya ayaa si kulul u canbaareysay weerar dhiig badan ku daatay oo lagu qaaday kaniisad Greek Orthodox ah oo ku taal gobolka Karak ee dalka Jordan, iyadoo garab istaag buuxa u muujisay xukuumadda dalkaas iyo qoysaska ay dadkoodu waxyeelladu ka soo gaartay falkaas.
Sida ay xaqiijiyeen saraakiisha dalka Jordan, sideed ruux ayaa geeriyootay tiro kalena way ku dhaawacmeen kaddib markii kooxo hubeysani ay rasaas oodda kaga qaadeen goob aas ka socday oo ku dhex taal kaniisad ku taalla tuulada Hmoud, taas oo qiyaastii 90 kiilomitir koonfur kaga beegan caasimadda Amman maalinimadii Jimcaha. Tirada dhimashada oo markii hore ahayd toddobo qof ayaa Sabtidii gaartay sideed, kaddib markii uu isbitaalka ku geeriyooday mid ka mid ah dadkii dhaawacyada culus qabay.
“Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay si adag u cambaaraynaysaa weerarka argagixiso ee ka dhacay Gobolka Karak ee Boqortooyada aan walaalaha nahay ee Jordan, kaas oo sababay dhimashada iyo dhaawaca dad aan waxba galabsan,” ayaa lagu yiri bayaan ay Sabtidii soo saartay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya.
“Soomaaliya waxay si dhow u garowsan tahay khasaaraha baaxadda leh ee ay argagixisadu ku hayso nolosha aadanaha, waxayna si cad u diiddan tahay rabshadaha iyo xagjirnimada nooc kasta oo ay yihiin,” ayay wasaaraddu hadalkeeda ku dartay.
Dowladda Soomaaliya ayaa tacsi tiiraanyo leh u dirtay ehelada dadkii ku naf-waayay dhacdadaas, iyadoo kuwa ku dhaawacmayna u rajeysay inay si degdeg ah uga bogsadaan waxyeellada soo gaartay.
Laamaha amniga ee dalka Jordan ayaa weerarkaas ku tilmaamay fal argagixiso. Mas’uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in ugu yaraan 40 qof ay ku dhaawacmeen falkaasi, iyadoo tobannaan ka mid ahina ay weli daryeel caafimaad ku helayeen goobaha caafimaadka maalinimadii Sabtida.
Dowladda Jordan ayaa ku dhawaaqday baroor-diiq qaran oo soconaysa saddex maalmood, waxaana la amray in calanka hoos loo dhigo dhammaan hay’adaha dowladda si loo xurmeeyo dhibanayaasha.
Ilaa hadda maamulku si shaacsan uma soo bandhigin aqoonsiga dableyda weerarka geysatay iyo ujeedka ku kallifay toona. Ciidanka ammaanka ee Jordan ayaa dhankooda sii wada dadaallada lagu doonayo in lagu garto laguna soo xiro kooxihii ka dambeeyay falkaas.
Boqor King Abdullah II ayaa si adag u cambaareeyay weerarka, isagoo wacad ku maray in sharciga lala tiigsan doono kuwii ka dambeeyay, halka Ra’iisul Wasaare Jafar Hassan uu weerarkan toogashada ah ku sifeeyay mid lagu beegsaday dhammaan shacabka Jordan.
Dhacdadan dhiigga ku daatay ayaa dhalisay cambaarayn xooggan oo ka timid dowladaha caalamka iyo hay’ado caalami ah oo ku sugan gobolka iyo meelo ka baxsanba.