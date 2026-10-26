 Skip to content
Monday, October 26, 2026 14 Jumada al-Ula 1448 AH Asr 15:02
Muqdisho 29°C
Breaking: Soomaaliya oo fasaxday qof lala xiriiriyay cudurka Ebola kadib 21 maalmood oo karantiil ah iyo labo baaritaan oo laga waayay
Breaking News
Soomaaliya oo fasaxday qof lala xiriiriyay cudurka Ebola kadib 21 maalmood oo karantiil ah iyo labo baaritaan oo laga waayaySaddex shirkadood oo koronto oo Soomaali ah oo qiimaha korontada ku kordhiyay 5 senti sababo la xiriira sare u kaca shidaalkaSomalia appoints Eritrean-trained naval chief, risking further strain with EthiopiaGabon Lifts Social Media Ban After Eight MonthsSheekadii Xiisaha laheyd ee kurbo aduun iyo kadeed caashaq Qeybtii 21aadKenya Ebola outbreak claims second life as cases rise to nineSoomaaliya oo fasaxday qof lala xiriiriyay cudurka Ebola kadib 21 maalmood oo karantiil ah iyo labo baaritaan oo laga waayaySaddex shirkadood oo koronto oo Soomaali ah oo qiimaha korontada ku kordhiyay 5 senti sababo la xiriira sare u kaca shidaalkaSomalia appoints Eritrean-trained naval chief, risking further strain with EthiopiaGabon Lifts Social Media Ban After Eight MonthsSheekadii Xiisaha laheyd ee kurbo aduun iyo kadeed caashaq Qeybtii 21aadKenya Ebola outbreak claims second life as cases rise to nine
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Somalia News Af-Soomaali

Soomaaliya oo cambaareysay weerar dhimasho sababay oo lagu qaaday kaniisad ku taal gobolka Karak ee dalka Jordan

Follow
By Axadle Editorial Desk October 26, 2026 2 min read
Share
Newsroom published Updated 13 hours ago 2-minute read
Somalia condemns deadly church attack in Jordan’s Karak province

Muqdisho (AX) — Dowladda Soomaaliya ayaa si kulul u canbaareysay weerar dhiig badan ku daatay oo lagu qaaday kaniisad Greek Orthodox ah oo ku taal gobolka Karak ee dalka Jordan, iyadoo garab istaag buuxa u muujisay xukuumadda dalkaas iyo qoysaska ay dadkoodu waxyeelladu ka soo gaartay falkaas.

Sida ay xaqiijiyeen saraakiisha dalka Jordan, sideed ruux ayaa geeriyootay tiro kalena way ku dhaawacmeen kaddib markii kooxo hubeysani ay rasaas oodda kaga qaadeen goob aas ka socday oo ku dhex taal kaniisad ku taalla tuulada Hmoud, taas oo qiyaastii 90 kiilomitir koonfur kaga beegan caasimadda Amman maalinimadii Jimcaha. Tirada dhimashada oo markii hore ahayd toddobo qof ayaa Sabtidii gaartay sideed, kaddib markii uu isbitaalka ku geeriyooday mid ka mid ah dadkii dhaawacyada culus qabay.

- Advertisement -

“Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay si adag u cambaaraynaysaa weerarka argagixiso ee ka dhacay Gobolka Karak ee Boqortooyada aan walaalaha nahay ee Jordan, kaas oo sababay dhimashada iyo dhaawaca dad aan waxba galabsan,” ayaa lagu yiri bayaan ay Sabtidii soo saartay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya.

“Soomaaliya waxay si dhow u garowsan tahay khasaaraha baaxadda leh ee ay argagixisadu ku hayso nolosha aadanaha, waxayna si cad u diiddan tahay rabshadaha iyo xagjirnimada nooc kasta oo ay yihiin,” ayay wasaaraddu hadalkeeda ku dartay.

Dowladda Soomaaliya ayaa tacsi tiiraanyo leh u dirtay ehelada dadkii ku naf-waayay dhacdadaas, iyadoo kuwa ku dhaawacmayna u rajeysay inay si degdeg ah uga bogsadaan waxyeellada soo gaartay.

Laamaha amniga ee dalka Jordan ayaa weerarkaas ku tilmaamay fal argagixiso. Mas’uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in ugu yaraan 40 qof ay ku dhaawacmeen falkaasi, iyadoo tobannaan ka mid ahina ay weli daryeel caafimaad ku helayeen goobaha caafimaadka maalinimadii Sabtida.

Dowladda Jordan ayaa ku dhawaaqday baroor-diiq qaran oo soconaysa saddex maalmood, waxaana la amray in calanka hoos loo dhigo dhammaan hay’adaha dowladda si loo xurmeeyo dhibanayaasha.

Ilaa hadda maamulku si shaacsan uma soo bandhigin aqoonsiga dableyda weerarka geysatay iyo ujeedka ku kallifay toona. Ciidanka ammaanka ee Jordan ayaa dhankooda sii wada dadaallada lagu doonayo in lagu garto laguna soo xiro kooxihii ka dambeeyay falkaas.

Boqor King Abdullah II ayaa si adag u cambaareeyay weerarka, isagoo wacad ku maray in sharciga lala tiigsan doono kuwii ka dambeeyay, halka Ra’iisul Wasaare Jafar Hassan uu weerarkan toogashada ah ku sifeeyay mid lagu beegsaday dhammaan shacabka Jordan.

Dhacdadan dhiigga ku daatay ayaa dhalisay cambaarayn xooggan oo ka timid dowladaha caalamka iyo hay’ado caalami ah oo ku sugan gobolka iyo meelo ka baxsanba.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Axadle Editorial Desk Newsroom team

Axadle Editorial Desk is the newsroom team behind Axadle coverage of Somalia, the Horn of Africa, and wider African affairs. Stories are edited for accuracy, sourcing, and clarity before publication.

Axadle newsroom 23,941 published stories
More stories
Keep reading

More from Somalia

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.