Saddex shirkadood oo koronto oo Soomaali ah oo qiimaha korontada ku kordhiyay 5 senti sababo la xiriira sare u kaca shidaalka

Muqdisho (AX) — Saddex ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee bixiya adeegga korontada ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay inay lacag dhan 5 senti ku kordhiyeen halkii kiilowaat-saac (kWh), tallaabadaas oo ay ku macneeyeen sare u kac baaxad leh oo ku yimid qiimaha shidaalka, kaas oo adkeeyay in adeegga lagu sii bixiyo qiimihii hore.
Shirkadaha BECO, Muqdisho Power iyo Blue Sky Energy ayaa go’aankan ku shaaciyay bayaan wadajir ah oo ay Axad, Oct. 25 kaga soo saareen Muqdisho, iyagoo xaqiijiyay in sicirka cusub uu si degdeg ah u dhaqangalayo.
“Qiimaha shidaalka ee Soomaaliya wuxuu kordhay in ka badan boqolkiiba 70,” ayay bayaan kooda ku sheegeen shirkaduhu, iyagoo caddeeyay in qarashaadka howlgalineed ee batay ay ku qasbeen inay dib-u-eegis ku sameeyaan lacagaha laga qaado macaamiisha.
Sida ku cad jaangoynta cusub, macaamiisha shirkadda Muqdisho Power ayaa bixin doona ku dhawaad 38 senti halkii kiilowaat-saac marka loo eego 33 senti oo ay markii hore bixin jireen, halka shirkadaha BECO iyo Blue Sky Energy ay qiimahooda ka qaadeen ilaa 41 senti una dallacsiiyeen 46 senti halkii kiilowaat-saac.
Shirkadaha ayaa kordhintan 5-ta senti ah ku sifeeyay mid aad u yar marka la barbar dhigo kororka baaxadda leh ee ku yimid kharashka shidaalka, waxayna xuseen inay si qoto dheer u tixgeliyeen duruufaha adag ee dhaqaale ee wajahaya qoysaska iyo goobaha ganacsiga ka hor inta aysan isbeddelkan meelmarin.
Waxay sidoo kale muujiyeen sida ay uga xun yihiin culayska dheeraadka ah ee fuulaya macaamiisha, iyagoo tilmaamay in qiimaha korontada dib loo eegi karo haddii uu hoos u dhac ku yimaado qiimaha shidaalka.
Shirkaduhu waxay sababta sare u kaca shidaalka qayb ahaan dusha kaga tuureen xasilooni-darrada ka taagan Bariga Dhexe iyo caqabadaha soo food-saaray isu-socodka maraakiibta maraya Marinka Hormuz, oo ah marin halbowle u ah sahayda shidaalka adduunka.
Soomaaliya ayaa si xooggan ugu tiirsan shidaalka laga soo dhoofiyo dibadda si ay koronto u dhaliso, taasoo shirkadaha adeegga bixiya si toos ah ugu nugleyneysa isbeddelka ku yimaada qiimaha suuqyada shidaalka, kharashaadka gaadiidka badda iyo qalalaasaha silsiladaha saadka ee caalamiga ah.
Si ka duwan dalalka leh shabakadaha qaran ee korontada, Soomaaliya waxay si weyn ugu tiirsan tahay shirkado gaar loo leeyahay, kuwaas oo badankood adeegsada matoorrada ku shaqeeya naaftada si ay koronto u gaarsiiyaan guryaha iyo xarumaha ganacsiga.
Kororkan cusub ayaa la filayaa inuu kordhiyo qarashaadka nololeed ee qoysaska iyo ganacsiyada ku nool Muqdisho iyo deegaannada kale ee ay saddexdan shirkadood adeegga gaarsiiyaan, taas oo culeys dheeraad ah ku sii kordhinaysa culaysyadii maaliyadeed ee hore u jiray.
Qoyskii bishii isticmaala 200 oo kiilowaat-saac oo koronto ah, jaangoyntan cusub waxay uga dhigan tahay in biilkooda bishaa lagu dari doono $10 dheeraad ah.
Dowladda federaalka ayaan ilaa hadda shaacin wax tallaabooyin degdeg ah oo dadweynaha lagaga ilaalinayo saameynta sare u kaca qiimaha, mana aysan tilmaamin inay dib-u-eegis ku sameyn doonto go’aanka ay shirkaduhu qaateen.