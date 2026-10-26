 Skip to content
Monday, October 26, 2026 14 Jumada al-Ula 1448 AH Asr 15:02
Muqdisho 29°C
Breaking: Soomaaliya oo fasaxday qof lala xiriiriyay cudurka Ebola kadib 21 maalmood oo karantiil ah iyo labo baaritaan oo laga waayay
Breaking News
Soomaaliya oo fasaxday qof lala xiriiriyay cudurka Ebola kadib 21 maalmood oo karantiil ah iyo labo baaritaan oo laga waayaySaddex shirkadood oo koronto oo Soomaali ah oo qiimaha korontada ku kordhiyay 5 senti sababo la xiriira sare u kaca shidaalkaSomalia appoints Eritrean-trained naval chief, risking further strain with EthiopiaGabon Lifts Social Media Ban After Eight MonthsSheekadii Xiisaha laheyd ee kurbo aduun iyo kadeed caashaq Qeybtii 21aadKenya Ebola outbreak claims second life as cases rise to nineSoomaaliya oo fasaxday qof lala xiriiriyay cudurka Ebola kadib 21 maalmood oo karantiil ah iyo labo baaritaan oo laga waayaySaddex shirkadood oo koronto oo Soomaali ah oo qiimaha korontada ku kordhiyay 5 senti sababo la xiriira sare u kaca shidaalkaSomalia appoints Eritrean-trained naval chief, risking further strain with EthiopiaGabon Lifts Social Media Ban After Eight MonthsSheekadii Xiisaha laheyd ee kurbo aduun iyo kadeed caashaq Qeybtii 21aadKenya Ebola outbreak claims second life as cases rise to nine
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Somalia News Af-Soomaali

Soomaaliya oo fasaxday qof lala xiriiriyay cudurka Ebola kadib 21 maalmood oo karantiil ah iyo labo baaritaan oo laga waayay

Follow
By Axadle Editorial Desk October 26, 2026 3 min read
Share
Newsroom published Updated 4 hours ago 3-minute read
Somalia releases Ebola contact after two negative tests, 21-day quarantine

Muqdisho (AX) — Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya ayaa Axaddii ku dhawaaqday in xorriyadiisa dib loogu celiyay muwaadin Soomaaliyeed oo ku jiray karantiilka cudurka Ebola, kaddib markii laba baaritaan oo kala duwan ay muujiyeen inuusan cudurka qabin, uuna si buuxda u dhammeystay kormeer caafimaad oo socday muddo 21 maalmood ah iyadoo aan wax calaamado ah lagu arkin.

Ninkan ayaa go’doomin la geliyay kaddib markii saraakiisha caafimaadku xaqiijiyeen inuu xiriir toos ah la yeeshay bukaan qabay fayraska Ebola noociisa Bundibugyo, kaas oo markii dambe ku geeriyooday dalka Kenya.

- Advertisement -

“Ayadoo la raacayo bayaan horey loo soo saaray October 12, 2026, Wasaaraddu waxay bulshada Soomaaliyeed la wadaagaysaa xogtii ugu dambeysay ee ku saabsan muwaadinkii Soomaaliyeed ee la geliyay karantiilka,” ayay tiri Wasaaradda Caafimaadka.

Wasaaradda ayaa sheegtay in muwaadinka Oct. 12 loo wareejiyay xarun loogu talagalay karantiilka iyo daweynta Ebola oo ku dhex taalla Isbitaalka Forlanini ee magaalada Muqdisho, halkaas oo lagula socday hab-raacyada lagu xakameeyo faafitaanka cudurrada.

Wuxuu maray laba baaritaan oo cudurka Ebola ah, iyadoo mid ka mid ah lagu sameeyay gudaha Soomaaliya halka midka kalena loo diray dibadda si loo xaqiijiyo. Labada baaritaanba waxay muujiyeen inuusan qabin cudurka, sida ay caddeysay wasaaraddu.

Sidoo kale, muddadii uu ku jiray karantiilka laguma arag wax calaamado ah oo muujinaya cudurka, isagoo si buuxda u qaatay 21 maalmood oo la socod caafimaad ah, taas oo ah muddada ugu dheer ee lagu kormeero dadka looga shakiyo inay xiriir la yeesheen cudurka Ebola.

“Markii la tixgeliyay natiijooyinka labada baaritaan, dhammaystirka muddada kormeerka, xaaladda caafimaad ee muwaadinka, iyo qiimeynta khatarta caafimaadka dadweynaha … Wasaaradda Caafimaadku waxay go’aamisay in muwaadinka laga saaro karantiilka,” ayaa lagu yiri bayaanka.

Sidoo kale, Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya ayaa adkeysay inaan ilaa iyo hadda wax kiisas Ebola ah laga helin gudaha dalka.

Wasiirka Caafimaadka Dr. Ali Haji Adan ayaa caddeeyay in hay’adaha caafimaadku ay sii wadi doonaan kormeerka iyo dabagalka joogtada ah inta uu socdo dillaaca cudurka ee gobolka.

Shakigan ayaa ka dhashay kiiskii ugu horreeyay ee Ebola nooca Bundibugyo ee laga xaqiijiyay dalka Kenya, kaas oo ahaa kiis dibadda ka yimid oo ku dhacay nin ka soo kicitimay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, soo maray Uganda, kaddibna magaalada Nairobi soo gaaray Oct. 3. Ninkaasi ayaa laga helay cudurka Oct. 5, isla maalintaas ayaana la xaqiijiyay dhimashadiisa, sida ay sheegtay World Health Organization.

Laamaha caafimaadka Kenya ayaa markii hore aqoonsaday tobannaan qof oo xiriir la yeeshay qofkaas, iyagoo dadkii halista sare ugu jirayna geliyay karantiil. Markay taariikhdu ahayd Oct. 20, Kenya waxay soo warisay sagaal kiis oo ah nooca Bundibugyo Ebola, oo ay ku jiraan dhimashooyin, kuwaas oo dhammaantood la xiriiray kiiskii koowaad ee dibadda laga keenay, sida ay xaqiijisay WHO.

Hay’adaha caafimaadka Soomaaliya ayaan ilaa hadda soo sheegin wax cudurka Ebola ah oo laga helay gudaha dalka, ha noqoto mid maxalli ah ama mid dibadda laga keenay midna.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Axadle Editorial Desk Newsroom team

Axadle Editorial Desk is the newsroom team behind Axadle coverage of Somalia, the Horn of Africa, and wider African affairs. Stories are edited for accuracy, sourcing, and clarity before publication.

Axadle newsroom 23,941 published stories
More stories
Keep reading

More from Somalia

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.