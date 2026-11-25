Beledweyne (AX) — Hay’adda Duulista Rayidka Soomaaliyeed ee Somali Civil Aviation Authority (SCAA) ayaa soo saartay amar lagu hakinayo dhammaan duulimaadyadii ka degi jiray ama ka dhoofi jiray Garoonka Diyaaradaha ee Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne illaa Dec. 1, tallaabadaas oo timid kaddib markii iska hor imaad dhimasho sababay oo dhexmaray maleeshiyo deegaanka ah iyo ciidamada nabad ilaalinta Jabuuti uu shaki weyn geliyay amniga guud ee garoonka.
Qoraal ogeysiis ah oo loo yaqaanno Notice to Airmen (NOTAM) oo hay’addu soo saartay Tuesday, Nov. 24, summaddiisuna tahay A0165/26, ayaa lagu shaaciyay xiritaanka garoonka, kaas oo saameynaya dhammaan diyaaradaha ku hawlgala nidaamyada Instrument Flight Rules (IFR) iyo Visual Flight Rules (VFR).
Amarkan oo dhaqangalkiisu bilaabmay Nov. 24, ayaa lagu caddeeyay in garoonku uu xirnaan doono illaa Dec. 1, 2026, iyadoo qoraalka aan lagu qeexin sababta dhabta ah ee ka dambeysa go’aanka lagu hakiyay howlihii duulimaadka.
Dhanka kale, Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada ee Hirshabelle ayaa war-saxaafadeed gooni ah ka soo saartay arrintan, iyadoo walaac xooggan ka muujisay ammaanka garoonka, waxayna tilmaantay in hubanti la’aanta ka dhalatay joogitaanka kooxaha hubeysan ee ku sugan hareeraha xarunta ay keentay in maamulku damaanad-qaadi waayo badqabka howlaha duulimaadyada.
Wasaaradda ayaa sheegtay in tallaabadan xiritaanka ah looga dan leeyahay badbaadinta nolosha rakaabka, howlwadeennada garoonka iyo nabadgelyada guud ee shaqada duulista.
Go’aankani waxa uu soo baxay wax yar uun kaddib markii dib loo furay Garoonka Diyaaradaha ee Ugaas Khaliif oo muddo afar maalmood ah xirnaa, arrintaas oo ka dhalatay dagaal toos ah oo dhexmaray ciidamada Jabuuti ee qeybta ka ah howlgalka African Union Support and Stabilization Mission in Somalia (AUSSOM) iyo dagaalyahanno ka tirsan maleeshiyada maxalliga ah ee Dulmi Diid.
Dagaalkaas ayaa qarxay Nov. 19 kaddib markii maleeshiyadu heleen xog sheegeysa in diyaarad sidda ciidamo dheeraad ah oo dowladda federaalka ka tirsan ay ka soo ambabaxday Muqdisho kuna soo jeeddo Beledweyne.
Xoogagga hubeysan ayaa lagu warramay inay u dhaqaaqeen dhanka garoonka si ay uga hortagaan caga-dhigashada diyaaraddaas, taasina waxay dhalisay gacan-ka-hadal dhexmaray iyaga iyo ciidamada Jabuuti ee ku sugnaa xarunta.
Wararka laga helay deegaanka ayaa xaqiijiyay in ugu yaraan hal qof oo maleeshiyada ka tirsan uu ku dhintay halka lix kalena ay ku dhaawacmeen iska hor imaadkaas.
Safaaradda Jabuuti ee Muqdisho ayaa markii dambe sheegtay in ciidamadoodu ay si adag isaga caabiyeen weerar lagu soo qaaday garoonka, waxayna xaqiijisay inaysan jirin wax khasaare dhimasho ama dhaawac ah oo soo gaaray askartooda.
Dagaalka kaddib, madaxda Hirshabelle waxay fareen ciidamada AUSSOM iyo laamaha amniga Soomaaliya inay si buuxda uga hortagaan cid kasta oo hubaysan oo isku dayda inay gudaha u gasho garoonka.
Maalintii Sunday, xildhibaannada heer federaal ee Abdirisaaq Abdullahi Ma’alin, Abdinasir Haji Shirwac iyo Mohamed Abdullahi Burale ayaa kulan la yeeshay saraakiisha sar-sare ee Qeybta 4-aad ee AUSSOM si ay uga wadahadlaan dhacdadaas, meeshana looga saaro caqabadaha hortaagan shaqada garoonka.
Labada dhinac ayaa isku raacay in garoonka dib loo furo Monday, in ciidamada ku sugan banaanka xeyndaabka garoonka dib loo celiyo, iyo in la joojiyo diyaaradaha sida ciidamada dheeraadka ah ee loo wado magaalada.
Waxaa sidoo kale lagu heshiiyay in wadahadallo dheeraad ah laga yeesho khasaarihii ka dhashay shaqaaqadaas iyo sidii xal looga gaari lahaa.
In kasta oo dadaalladaas la sameeyay, haddana bayaanka ugu dambeeyay ee ka soo baxay Hirshabelle ayaa iftiiminaya in caqabadihii amni aysan weli meesha ka bixin maadaama kooxo hubeysan ay weli ku sugan yihiin agagaarka garoonka.
Murankan ka taagan garoonka ayaa ku soo beegmaya xilli uu jiro khilaaf siyaasadeed oo aad u kordhay oo ka taagan gobolka Hiiraan, kaas oo ka dhashay doorashadii bishii October dib loogu doortay Madaxweynaha Hirshabelle Ali Abdullahi Hussein Gudlawe, halka Abdifatah Hassan Afrah isna loo doortay madaxweyne ku-xigeen.
Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka, siyaasiyiinta iyo xoogagga hubeysan ee Hiiraan ayaa si adag u diiday hannaankii doorashadaas u dhacday, iyagoo maamulka ku eedeeyay inuu ka dhego-adaygay tabashooyin fog oo la xiriira saami-qeybsiga awoodda iyo matalaadda siyaasadeed.
Garoonka Diyaaradaha ee Ugaas Khaliif ayaa ah xarun muhiim u ah isku-xirka bulshada Beledweyne iyo deegaannada ku xeeran, isagoo adeeg duulimaad oo joogto ah u fidiya dadka u kala goosha magaalada Muqdisho iyo gobollada kale.