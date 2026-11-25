Bukaanno fadhiya iridda hore ee Banadir Hospital ee Muqdisho, Soomaaliya, Talaado, Nov. 11, 2025. (AP Photo/Farah Abdi Warsameh) Ruqsadda sawirkan
Muqdisho (AX) — Ku dhowaad 400 oo xarumood oo daryeel caafimaad iyo cutubyo dhowr ah oo kuwa wareega ah ayaa albaabada la iskugu dhuftay guud ahaan Soomaaliya, kaddib markii ay gabaabsi noqotay taageeradii maaliyadeed ee Hay’adda Horumarinta Caalamiga ah ee Mareykanka ee United States Agency for International Development (USAID), sida uu Isniintii shaaciyay wasiirka caafimaadka dalka.
Wasiirka Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada, Ali Haji Adan, oo warbaahinta kula hadlay Muqdisho maalintii Nov. 23, ayaa sheegay in xiritaankani uu ka dhashay ku-tiirsanaanta baaxadda leh ee Soomaaliya ay ku qabto deeq-bixiyeyaasha caalamka si loo maalgaliyo adeegyada aasaasiga ah ee caafimaadka.
Wasiirka ayaa caddeeyay in goobaha ay saameyntu gaartay ay u badnaayeen kuwo ku shaqeynayay gargaarka bini’aadantinimo, balse ay socon waayeen markii uu joogsaday maalgelintii Mareykanka.
Waxa uu ka digay in nidaamka caafimaad ee Soomaaliya uu mar kasta nugul u yahay isbeddellada ku yimaada kaalmada shisheeye, maadaama inta badan adeegyada daryeelka ee heer bulsho ay si toos ah dhaqaale ahaan ugu tiirsan yihiin deeq-bixiyeyaal caalami ah.
“Joojinta taageerada maaliyadeed waxay si weyn u waxyeelleysay xarumaha ku howlanaa mashaariicda gargaarka bini’aadantinimo iyo kooxaha caafimaadka ee wareega, kuwaas oo daryeel gaarsiin jiray bulshooyinka aan heli karin adeegyo caafimaad oo joogto ah,” ayuu hadalkiisa raaciyay.
Hase yeeshee, wasiirku ma uusan carrabka ku dhufin gobollada ama degmooyinka ay xarumahani ku yaalleen, mana bixin tirokoob muujinaya inta qof ee xilligan waayay helitaankii daryeelka caafimaad.
Adan ayaa tilmaamay inay wali si caadi ah u shaqeynayaan ku dhowaad 600 oo xarumo caafimaad oo kale, kuwaas oo taageero ka hela barnaamijyada horumarinta caafimaadka ee muddada fog ee dalka ka jira.
Wasiirka ayaa muujiyay rajo ah in xarumahaasi ay sii wadi doonaan bixinta adeegyada muhiimka ah, iyadoo ay jiraan caqabado dhaqaale oo saameeyay guud ahaan waaxda caafimaadka ee Soomaaliya.
Hadalka wasiirka ayaa kusoo beegmaya xilli hay’adaha bini’aadantinimo ee caalamku ay ka digayaan in go’aamada lagu dhimayo gargaarka caalamiga ahi ay culeys culus dusha kaga keenayaan nidaamka daryeelka caafimaad ee dalka oo markii horeba la daalaa-dhacayay tabardarro xagga awoodda ah.
Soomaaliya ayaa si weyn u tiirsan barnaamijyada caafimaad ee deeq-bixiyeyaashu taageeraan si bulshada loo gaarsiiyo daryeelka hooyada iyo dhallaanka, tallaallada lagama maarmaanka ah, kahortagga iyo daaweynta cudurrada, gaar ahaan miyiga iyo goobaha ay ku nool yihiin dadka ay colaadaha iyo aafooyinka cimiladu barakiciyeen.
Gabaabsi kasta oo ku yimaada dhaqaalaha ayaa cabsi weyn gelinaya sii socoshada adeegyadan, iyadoo hay’adaha gargaarkuna ay wajahayaan culeysyo dhaqaale oo sii kordhaya.
Albaab-isugu-dhufashada xarumahan ayaa sidoo kale kusoo beegantay xilli Soomaaliya ay wali la tacaaleyso xaalado isdaba-joog ah oo dhanka bini’aadantinimada ah, oo ay ku jiraan abaaro soo noqnoqda, cunno-yari daran, barakac baahsan iyo dillaaca cudurro laga hortagi karo.
Wasiirka caafimaadku ma soo bandhigin qorshe dhaqaale oo degdeg ah oo dib loogu furayo xarumahaasi howlgabka noqday, mana uusan sheegin waqti go’an oo adeegyadaasi dib loogu soo celin doono gacanta dadweynaha.