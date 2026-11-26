KISMAAYO, Soomaaliya — Hoggaanka Jubaland ayaa si kulul u naqdiyay siyaasadda Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee ku wajahan dalka Imaaraadka Carabta, iyagoo ku adkaystay inaysan marnaba madaxweynaha u furnayn inuu kaligiis go’aanno ka gaaro masiirka iyo jihada diblomaasiyadeed ee Soomaaliya.
Mukhtaar Sheekh, oo ah madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubaland, ayaa mar uu khudbad ka jeedinayay madal ka dhacday Kismaayo oo lagu taageerayay Abu Dhabi, waxa uu si buuxda u difaacay kaalinta Imaaraadka. Mas’uulkan ayaa dowladdaasi ku ammaanay inay tahay wehel dhab ah oo xilliyadii qalafsanaa ee lasoo maray hiil iyo hoobala barbar taagnaa bulshada Soomaaliyeed.
Wuxuu tilmaamay in xukuumadda Abu Dhabi ay door lama-illaawaan ah ka cayaartay kobcinta ganacsiga, dib-u-dhiska kaabayaasha muhiimka ah iyo garab-istaagga adeegyada bulshada. Isagoo arrintaas sii ambaqaadaya, ayuu ka digay in tallaabo kasta oo lagu wiiqayo xiriirka labada dal ay dhabar-jab ku noqon doonto danaha dhaqaale ee Soomaaliya.
Mukhtaar oo xog ku saabsan ganacsiga soo xiganayay ayaa tusaale u soo qaatay in xilligan ay dekedda Muqdisho ku xiran yihiin 12 markab iyo 10 doonyood oo ganacsi oo ka yimid dalka Imaaraadka. Waxa uu weydiiyay sababta keeni karta in la carqaladeeyo ama la laalo xiriir ganacsi oo halbowle u ah nolosha iyo dhaqaalaha guud ee dalka.
Sidoo kale, madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubaland waxa uu soo bandhigay waxqabadka mashaariiceed ee Imaaraadku ka hirgeliyay deegaannada maamulka, gaar ahaan casriyeynta iyo dib-u-habaynta dekedda Kismaayo, oo uu ku sifeeyay marin dhaqaale oo muhiimad weyn u leh gobolka iyo dhammaan Soomaaliya.
Waxa uu carrabka ku adkeeyay in howlaha dib-u-habaynta ee dekedda lagu sameeyay ay kor u qaadeen wax-soo-saarka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsi, iyadoo taasi dhalisay shaqo-abuur ballaaran oo ay hadda ku dhowaad 500 oo muwaadin ku heleen fursado nololeed oo toos ah.
Dhinaca kale, Mukhtaar waxa uu xusay in garab-istaagga Imaaraadku uu gaaray adeegyada bulshada, waxbarashada iyo soo saarista tamarta cadceedda, tallaabadaas oo wax weyn ka tartay baahiyihii koronto ee xarumaha danta guud iyo horumarinta nololeed ee bulshada.
Mukhtaar Sheekh ayaa shacabka Muqdisho ku boorriyay inay si dhab ah u qiyaasaan cawaaqib-xumada dhaqaale ee ka dhalan karta haddii Soomaaliya ay xiriirka u jarto Imaaraadka, isagoo ku celiyay in tallaabadaasi ay halis galin karto ganacsiga guud, maalgashiga iyo mashaariicda horumarineed ee dalka ka socda.
Weerarka siyaasadeed ee uu ku qaaday Madaxweyne Xasan Sheekh ayuu ku eedeeyay inuu go’aannada arrimaha dibadda u weecinayo dano gaar ah, isaga oo su’aal weyn galiyay sharciyadda iyo awoodda u fasaxeysa in madaxweynuhu uu keligiis go’aan ka gaaro xiriirka Soomaaliya iyo dalalka kale.
Hoggaamiyahan ka tirsan Jubaland ayaa hadalkiisa ku daray in muddadii siyaasadeed ee Xasan Sheekh ay idlaatay, taas oo tusaale cad u ah heerka uu gaaray khilaafka u dhexeeya Jubaland iyo dowladda federaalka, kaas oo hadda ku fiday arrimaha diblomaasiyadda iyo siyaasadda caalamiga ah.
Isku-dhacan cusub ee la xiriira mowqifka laga qaadanayo Imaaraadka Carabta ayaa cirka kusii shareeraya kala qaybsanaanta iyo is-faham-waaga qotada dheer ee horeyba ugu dhaxeeyay Villa Somalia iyo qaar ka mid ah dowlad-goboleedyada dalka.
AXADLETM