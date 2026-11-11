 Skip to content
Wednesday, November 11, 2026 30 Jumada al-Ula 1448 AH Dhuhr 11:43
Muqdisho 30°C
Breaking: Libya dismisses claims its deal with Türkiye violates international law
Breaking News
Libya dismisses claims its deal with Türkiye violates international lawSoomaaliya oo tacsi u dirtay Masar kadib shil tareen oo ay ku dhinteen 7 qof, 125 kalena ku dhaawacmeenUS Oversight Committee Report Calls for Further Investigations Into EpsteinUganda Law Society oo Madaxweynaha Soomaaliya ugu baaqday inuu ixtiraamo go’aannada Maxkamadda SarePete Hegseth Dismisses Impeachment Effort as ‘Sabotage’UN Women Supports NUSOJ-Led Nationwide Consultations on Somalia’s CEDAW AccessionLibya dismisses claims its deal with Türkiye violates international lawSoomaaliya oo tacsi u dirtay Masar kadib shil tareen oo ay ku dhinteen 7 qof, 125 kalena ku dhaawacmeenUS Oversight Committee Report Calls for Further Investigations Into EpsteinUganda Law Society oo Madaxweynaha Soomaaliya ugu baaqday inuu ixtiraamo go’aannada Maxkamadda SarePete Hegseth Dismisses Impeachment Effort as ‘Sabotage’UN Women Supports NUSOJ-Led Nationwide Consultations on Somalia’s CEDAW Accession
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Somalia News Af-Soomaali

Soomaaliya oo tacsi u dirtay Masar kadib shil tareen oo ay ku dhinteen 7 qof, 125 kalena ku dhaawacmeen

Follow
By Axadle Editorial Desk November 11, 2026 2 min read
Share
Newsroom published Updated 45 minutes ago 2-minute read
Somalia offers condolences to Egypt after train collision kills seven, injures 125

Muqdisho (AX) — Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa tacsi tiiraanyo leh u dirtay dowladda iyo shacabka Masar, kaddib markii labo tareen oo rakaab ah ay Axaddii isku dhaceen gobolka Giza, halkaas oo ay ku naf-waayeen toddobo qof, tiro gaaraysa 125 kalena ay ku dhaawacmeen, sida ay xaqiijiyeen mas’uuliyiinta dalkaasi.

Qoraal rasmi ah oo Talaado, Nov. 10, ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Soomaaliya, ayaa loogu tacsiyeeyay xukuumadda Masar iyo ehellada dhibbanayaashii waxyeelladu ka soo gaartay shilkaas foosha xun.

“Soomaaliya waxay garab taagan tahay dalka aan walaalaha nahay ee Masar xilligan adag. Waxaan Alle uga baryeynaa inuu u naxariisto intii dhimatay, qoysaskoodana uu samir iyo iimaan ka siiyo, inta dhaawaca ahna waxaan u rajaynaynaa bogsiin degdeg ah oo taam ah,” ayaa lagu yiri bayaanka.

Shilkan ayaa dhacay Nov. 8 degmada al-Ayyat ee gobolka Giza, oo qiyaastii 50 kiiloomitir (31 mayl) dhanka koonfureed kaga beegan caasimadda Qaahira.

Sida ay sheegeen mas’uuliyiinta maamulka tareennada ee Masar, tareen rakaab oo ka yimid Giza kuna socday Fayoum ayaa dhabarka kaga dhacay tareen kale oo marayay khadka u dhexeeya Qaahira iyo Aswan, taasoo sababtay in dhowr qaybood oo tareenka ka mid ah ay wadada ka baxaan.

Wasaaradda Caafimaadka ee Masar ayaa xaqiijisay in shilkaasi ay ku dhinteen toddobo ruux, halka ay ku dhaawacmeen 125 kale.

Guddi samatabbixin ah ayaa goobta ku daadgureeyay 72 gaari oo ambalaas ah si loo daadgureeyo dhibbanayaasha, iyadoo kooxaha badbaadada iyo shaqaalaha tareennaduna ay ku howlanaayeen sidii meesha looga qaadi lahaa qaybaha burburay si adeeggu dib ugu soo laabto.

Dadka dhaawacmay ayaa loola cararay isbitaallada ku yaalla Giza iyo nawaaxigeeda, halkaasoo dhaqaatiirtu ay kula tacaaleen xaaladdooda caafimaad.

Madaxweynaha dalka Masar Abdel Fattah el-Sissi ayaa tacsi u diray qoysaska dhibbanayaasha, isagoo dhanka kalena amar degdeg ah ku bixiyay in baaritaan dhab ah lagu sameeyo dhacdadan.

Wuxuu madaxweynuhu faray hay’adaha ku shaqada leh inay si faahfaahsan u baaraan sababihii keenay shilka, lana maxkamadeeyo qof kasta oo lagu helo dayacaad ama gudasho la’aan xilkeeda ah.

Xeer-ilaalinta dalka Masar ayaa durbadiiba guda-gashay baarista dhacdadan, halka saraakiisha tareennaduna ay goobta geeyeen kooxo farsamo oo si qoto dheer u baaraya tareennada burburay iyo khadka ay ku socdeen.

Dad goob-joogayaal ah ayaa sheegay in meesha ay ka dhalatay xaalad cabsi iyo jahawareer badan, waxaana dadka deegaanka ay si dhow ula shaqeeyeen ciidamada gurmadka si loo soo saaro rakaabkii ku go’doonsanaa qaybaha burburay ee tareenka.

Hay’adda Egyptian National Railways ayaa caddeysay in isu-socodka tareennada ee waddadaas dib loo fasaxay Isniin, kaddib markii shaqaalaha gurmadku ay ka nadiifiyeen haraagii burburka ayna dayactireen biraha khadka ee waxyeelladu gaartay.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Axadle Editorial Desk Newsroom team

Axadle Editorial Desk is the newsroom team behind Axadle coverage of Somalia, the Horn of Africa, and wider African affairs. Stories are edited for accuracy, sourcing, and clarity before publication.

Axadle newsroom 24,037 published stories
More stories
Keep reading

More from Somalia

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.