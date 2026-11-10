Madaxweynaha Soomaaliya oo xarigga ka jaray xarumaha cusub ee baarlamaanka iyo wasaaradda amniga Hirshabelle ee Jowhar

Muqdisho (AX) — Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Hassan Sheikh Mohamud, ayaa maalintii Isniinta xarigga ka jaray dhismayaal cusub oo loogu talagalay Golaha Wakiillada Hirshabelle iyo Wasaaradda Amniga ee maamulkaas oo ku yaalla magaalada Jowhar, tallaabadaas oo qeyb ka ah dadaallada lagu xoojinayo hay’adaha dowliga ah iyo kor u qaadista adeegyada bulshada.
Hassan Sheikh oo ka hadlay munaasabadda xarig-jarka ayaa bogaadiyay hoggaanka Hirshabelle sida ay ugu dhiirradeen maalgelinta kaabayaasha dowladnimada, isagoo hoosta ka xariiqay in xarumo casri ah ay muhiimad gaar ah u leeyihiin kor u qaadista tayada shaqada maamulka iyo hannaanka dowlad-dhiska.
“Dhismaha iyo casriyeynta hay’adaha danta guud waxay gacan weyn ka geysanayaan in mas’uuliyiinta dowladda ay si hufan u gutaan waajibaadkooda, isla markaana ay shacabka gaarsiiyaan adeegyo tayo leh,” ayuu yiri madaxweynuhu.
Waxaa kale oo uu mudanayaasha Golaha Wakiillada Hirshabelle ku boorriyay inay si mas’uuliyad leh u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah, iyadoo go’aan kasta oo ay gaarayaan uu noqdo mid si buuxda uga tarjumaya danaha iyo rabitaanka bulshada ay matalaan.
Madaxweyne Hassan Sheikh ayaa adkeeyay baahida loo qabo dhowrista midnimada iyo wada-jirka bulshada, isagoo xildhibaannada ugu baaqay inay mar kasta mudnaanta koowaad siiyaan danta guud iyo horumarka guud ahaan maamulka.
Munaasabaddan xarig-jarka ah ayaa ku beegantay xilli Hirshabelle ay ka jiraan khilaafaad siyaasadeed oo ka dhashay dib-u-doorashadii Madaxweyne Ali Abdullahi Hussein Gudlawe iyo doorashadii Abdifatah Hassan Afrah loogu doortay madaxweyne ku-xigeenka bishii October.
Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta gobolka Hiiraan ayaa qaadacay hannaankii ay u dhacday doorashada maamulka, iyagoo dalbanaya in la helo wadatashiyo ballaaran oo ku saabsan matalaadda siyaasadeed iyo awood-qeybsiga deegaanka.
Socdaalka uu madaxweynuhu ku tagay magaalada Jowhar ayaa ku soo aaday iyadoo dowladda federaalku ay waddo dadaallo iyo wada-hadallo ay la leedahay hoggaanka Hirshabelle si xal looga gaaro tabashooyinka siyaasadeed ee taagan.