Ugu yaraan saddex qof oo rayid ah oo ku dhintay, toddobo kalena ku dhaawacmay duqeyn hoobiye oo al-Shabab ka geysatay Puntland

Boosaaso (AX) — Ugu yaraan saddex qof oo rayid ah ayaa ku naf-waayay, toddoba kalena dhaawacyo culus ayaa soo gaaray maalintii Arbaco, kadib markii maleeshiyada al-Shabab ay madaafiic ku garaaceen tuulada Galgala ee gobolka Bari ee Puntland, waxaana duqeyntaas xigay iska-hor-imaad kooban oo dhexmaray ciidamada ammaanka iyo dableyda weerarka soo qaadday, sida ay xaqiijiyeen ilo-wareedyo deegaanka ah.
Weerarkan ayaa billowday subaxnimadii Arbaco, xilli dagaalyahanno ku sugan buuraha Cal Madow ay madaafiicda goobta ku garba-duubeen difaacyada ciidamada ammaanka Puntland ay ku leeyihiin Galgala, oo hoostagta degmada Boosaaso.
Dhowr madfac ayaa ku habsaday xaafado ay degganaayeen dad shacab ah, taasoo sababtay dhimashada saddexdaas qof iyo dhaawaca toddobada kale, sida lagu xusay warbixinno laga helay goobta.
Ciidamada Puntland ayaa si degdeg ah kaga jawaabay rasaas xooggan, waxaana aaggaas ka dhacay dagaal qaatay dhowr daqiiqo ka hor inta aysan xaaladdu qaboobin.
Ilaa hadda si dhab ah looma xaqiijin khasaaraha kala gaaray ciidamada ammaanka Puntland iyo dagaalyahannada al-Shabab, iyadoo aysan jirin dhinac faahfaahin ka bixiyay tirada dhimashada ama dhaawaca kaga timid dagaalka.
Duqeyntan ayaa timid maalmo un kadib markii ciidamada ammaanka Puntland ay howlgal qorsheysan ka fuliyeen buuraha Cal Madow, halkaas oo sannado badan gabbaad iyo xarumo dhuumasho u ahayd maleeshiyada al-Shabab.
Saraakiisha ciidamada Puntland ayaa dhowaan sheegay inay dileen afar qof oo looga shakisan yahay xubinnimada al-Shabab, kuwaas oo lagu eedeeyay inay miinooyin ku aasayeen waddooyinka ay maraan ciidamada ammaanku ee aagga Galgala.
Sida saraakiishu xaqiijiyeen, mid ka mid ah miinooyinkaas dhulka la geliyay ayaa dishay oday dhaqameed deegaanka ah, halka qaraxyo la mid ahna ay horey waxyeello dhimasho iyo dhaawacba leh ugu gaysteen ciidamo dhowr ah.
Saraakiisha amniga ayaa sidoo kale sheegay in ciidanka Puntland ay howlgal xigay ku dileen labo nin oo looga shakisan yahay maleeshiyada, kuwaas oo horay ugu dhaawacmay duqeyn dhanka cirka ah oo aaggaas ka dhacday.
Ilaa iyo hadda ma jiraan ilo madax-bannaan oo xaqiijin kara sheegashada la xiriirta khasaaraha maleeshiyada loo gaystay.
Buuraha Cal Madow, oo ah silsilad buuraley ah oo aad u qallafsan kana tirsan waqooyiga Soomaaliya, ayaa xilli fogba u ahaa dhufays ay ka howlgalaan dagaalyahannada al-Shabab ee ku dhuumaaleysta Puntland.
Maamulka Puntland ayaa horey ugu dhowaaqay guluf ciidan oo loogu magac daray Operation Unkod, kaas oo ujeeddadiisu tahay in lagu beegsado saldhigyada al-Shabab ee ku yaalla buuraleyda, isla markaana looga hortago weerarrada ay kooxdu la beegsato ciidamada ammaanka iyo dadka ku nool tuulooyinka u dhow.