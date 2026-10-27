Tobannaan askari oo Soomaali ah oo lagu dilay dagaal culus oo ay al-Shabab kula galeen meel u dhow degmada Buurhakaba

Muqdisho (AX) — Tobannaan askari oo ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa ku nafwaayay, in ka badan 100 kalena waa lagu dhaawacay dagaal culus oo meel u dhow degmada Buurhakaba ku dhexmaray ciidamada iyo al-Shabab, sida ay labo askari u xaqiijiyeen wakaaladda wararka ee Reuters, xilli ay dowladduna dhankeeda sheegtay in ciidamadeedu dileen ku dhawaad 75 dagaalame.
Dagaalkan xooggan ayaa Isniin ka qarxay deegaanka Jameeca ee gobolka Bay, xilli ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed oo fulinaya howlgalka Banooda ay ku sii siqayeen marin istiraatiiji ah oo isku xira deegaannada Leego iyo Buurhakaba.
Askari ka mid ah ciidanka oo ay Reuters magaciisa ku sheegtay Ahmed ayaa xaqiijiyay inuu ka qayb qaatay daadgureynta meydadka 40 askari iyo dhaawaca in ka badan 100 kale oo la geeyay isbitaallada Muqdisho markii uu dagaalku joogsaday kaddib. Askari kale oo lagu magacaabo Farah ayaa isna qiyaasay in tobannaan askari oo ka tirsan ciidanka dowladda ay le’deen markii ay al-Shabab u adeegsatay ciidamada gaadiid lagu soo raray walxaha qarxa.
Farah ayaa u sheegay Reuters in shan gaari oo nooca ciidanka ah lagu burburiyay weerarradaas qaraxyada ah. Hase ahaatee, sheegashada askartan ayaan markiiba suurtagal noqon in si madax-bannaan loo xaqiijiyo.
Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya ayaan dhankeeda soo bandhigin wax khasaare ah oo soo gaaray ciidamada dowladda markii ay ka warbixinaysay dagaalka. Taa beddelkeeda, waxay Talaado shaacisay in ku dhowaad 75 dagaalame oo al-Shabab ah la dilay 56 kalena la dhaawacay, intii uu socday dagaal saacado badan qaatay oo ka dhacay goobo dhowr ah oo ku hareeraysan deegaanka Jameeca.
Wasaaraddu waxay qiratay in al-Shabab ay u adeegsatay gaadiid laga soo buuxiyay walxaha qarxa si ay u beegsato baabuurta ciidanka, iyadoo intaas ku dartay in waxyeello ay soo gaartay qaar ka mid ah gaadiidka dowladda.
Tirooyinka khasaaraha ee ay dowladdu shaacisay ayaan iyagana sidoo kale si madax-bannaan loo xaqiijin karin.
Dagaalkan ayaa qayb ka ahaa Howlgalka Banooda, oo ah guluf cusub oo ay dowladda ku beegsanayso goobaha ay al-Shabab kaga sugan tahay waddada aadda degmada Buurhakaba, taas oo ah goob istiraatiiji ah oo ku taal jidka weyn ee isku xira Muqdisho iyo Baydhabo.
Wararka laga helayo deegaanka ayaa tilmaamaya in ciidamada dowladda ay ku sii jeedeen dhanka Buurhakaba xilligii weerarku kaga yimid agagaarka Jameeca, oo u dhaxaysa Leego iyo degmadaas.
Deegaankaas ayaa toddobaadyadii u dambeeyay noqday goob aad u kacsan. Ciidamo daacad u ah madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagareen ayaa horaantii bishan la wareegay Buurhakaba kaddib dagaal ay la galeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedka.
Dowladda federaalka ayaa ku eedeysay ciidamada taabacsan Laftagareen inay wadashaqeyn la yeesheen al-Shabab intii ay socdeen dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee gobolka Bay, eedeymahaas oo dhiniciisu uu dhowr jeer si adag u beeniyay.
Kooxdan xiriirka la leh al-Qaeda ayaa ku dhawaad labaatan sano dagaal kula jirtay dowladda Soomaaliya, waxayna weli maamushaa ama ka howlgashaa qaybo ka mid ah dhulka miyiga ah ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, inkastoo ay la kulantay gulufyo ciidan oo isdaba joog ah.