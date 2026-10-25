NISA oo gacanta ku dhigtay nin lagu tuhunsan yahay weerar bambo gacmeed oo ka dhacay degmada Wadajir ee Muqdisho

Muqdisho — Hay’adda Sirdoonka iyo Nabadsugidda Qaranka Soomaaliya (NISA) ayaa shaacisay Axaddii Maanta inay gacanta ku dhigtay nin lagu tuhunsan yahay inuu ka dambeeyay weerar bambo gacmeed oo lagu qaaday bar koontarool oo ku taalla degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho, halkaas oo ay ku dhaawacmeen saddex qof oo rayid ah iyo askari ka tirsan laamaha amniga.
Eedeysanaha oo lagu magacaabo Abdisalan Yacquub Nur, loona yaqaanno Abdisamad, ayaa lagu qabtay hawlgal qorsheysan oo ay fuliyeen ciidamada sirdoonka, kaddib markii baarayaashu ay dhuuxeen cajaladaha kaamirooyinka amniga ee duubay weerarkii dhacay fiidnimadii Jimcaha, sida lagu sheegay bayaan ay hay’addu soo saartay.
NISA ayaa tilmaantay in bambada gacanta lagu tuuray koontaroolka xilli waxyar uun laga soo baxay salaaddii Maqrib, waxaana falkaas ku dhaawacmay afar qof.
“Muuqaallada kaamirooyinka qarsoon (CCTV) ee laga helay goobta ayaa ka caawiyay baarayaasha inay aqoonsadaan isla markaana gacanta ku dhigaan eedeysanaha. Duubabkan ayaana haatan caddayn rasmi ah u ah baaritaanka socda,” ayay tiri hay’addu.
Sida ay NISA caddeysay, baaritaannada horudhaca ah ayaa tilmaamaya in eedeysanuhu uu ku lug lahaa xog-ururinta iyo calaamadeynta goobaha bartilmaameedka u noqon kara weerarrada Muqdisho, iyo sidoo kale fududeynta daabulidda walxaha qarxa ee loo adeegsaday weerarro hore.
Hay’adda ayaa sidoo kale sheegtay inay baareyso tuhunno la xiriira inuu qeyb ka ahaa ugu yaraan 10 weerar oo bambo gacmeed ah oo laga fuliyay degmooyin kala duwan oo caasimadda ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin Kaxda, Garasbaaley, Dayniile, Daarusalaam, Wadajir, Hodan, Kaaraan iyo Heliwaa.
Weerarradaas ayaa sababay dhaawaca 12 ruux oo isugu jiray dad rayid ah iyo xubno ka tirsan ciidamada ammaanka, sida ay sheegtay NISA, inkastoo aysan hay’addu si faahfaahsan u sheegin xilliyada ay weerarradaasi dhaceen iyo kala-sooca dadka ku waxyeelloobay.
NISA ma aysan shaacin in eedeysanaha si rasmi ah maxkamad loogu soo taagay iyo in la filayo qabashada shakhsiyaad kale oo falka ku gacan siiyay toona.
Dhanka kale, ma jiraan ilo madaxbannaan oo xaqiijiyay eedeymaha loo haysto ninkan la qabtay.
Hay’adda sirdoonka ayaa ku celisay inay sii wadi doonto hawlgallada bartilmaameedkoodu yahay xubnaha looga shakisan yahay xagjirnimada iyo shabakadaha abaabula weerarrada ka dhanka ah ciidamada amniga iyo dadka shacabka ah ee ku sugan Muqdisho.
NISA ayaa inta badan u adeegsata maleeshiyaadka al-Shabab ereyga “Khawarij,” oo ah erey-bixin Carabi ah oo dowladda Soomaaliya ay u adeegsato kooxaha xagjiriinta ah.
Qabashada shakhsigan ayaa ku soo beegmaysa xilli magaalada Muqdisho ay ka socdaan hawlgallo joogto ah oo lagu adkeynayo nabadgelyada, kuwaas oo looga golleeyahay in lagaga hortago weerarrada loo adeegsado bambooyinka gacanta iyo falalka kale ee loogu hanjabo xarumaha dowladda iyo saraakiisha amniga.