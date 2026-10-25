Madaxweynaha Puntland oo Hassan Sheikh ku eedeeyay inuu ka baxay doorashooyinkii ku dhisnaa wadar-ogolka

Garoowe (AX) — Madaxweynaha Puntland, Said Abdullahi Deni, ayaa Axaddii si adag ugu eedeeyay Madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Mohamud inuu ka leexday hannaankii doorasho ee ku saleysnaa is-afgaradka, isaga oo digniin culus ka bixiyay in jadwalka doorashada ee ay dowladda federaalku soo saartay uu halis weyn ku yahay midnimada Soomaaliya iyo tiirarka nidaamka federaalka ah.
Deni oo khudbad ka jeedinayay furitaanka kalfadhiga 59-aad ee Baarlamaanka Puntland ee ka qabsoomay Garoowe, ayaa xusay in gebi ahaanba dhabarka loo jeediyay heshiisyadii siyaasadeed ee lagu dhisay dowladnimada maanta jirta, gaar ahaan Dastuurka Kumeel-gaarka ah ee sanadkii 2012.
Waxa uu dhaleeceeyay jadwalka doorashada ee la shaaciyay 15-kii Oktoobar, isagoo ku eedeeyay Hassan Sheikh inuu meel-marinayo geeddi-socod doorasho oo aan wax heshiis ah lagala gelin daneeyayaasha siyaasadda dalka.
Madaxweynaha Puntland ayaa hoosta ka xariiqay in tallaabadani ay carqalad weyn gelin karto dadaallada dowlad-dhiska Soomaaliya, wuxuuna ku baaqay wadatashiyo degdeg ah si loo xalliyo khilaafka siyaasadeed ee sii xoogaysanaya.
Waxa uu hoggaamiyeyaasha siyaasadda Soomaaliya, waxgaradka dhaqanka iyo dhammaan qeybaha bulshada ugu baaqay inay u midoobaan gaarista heshiis wadar-ogol ah, kaas oo lagu badbaadinayo midnimada qaranka iyo nidaamka federaalka.
Deni ayaa sidoo kale ka codsaday saaxiibbada caalamiga ah inay taageeraan wada-hadal siyaasadeed oo loo dhan yahay, isagoo ku adkeystay in jihada maamul ee mustaqbalka Soomaaliya ay tahay mid u baahan is-afgarad ballaaran halkii go’aanno keligiis-talis ah lagu maamuli lahaa.
Madaxweynaha Puntland ayaa qiray dareenka niyad-jabka ah ee shacabka deegaannadiisa ka heysta hannaanka siyaasadeed ee dalka, isagoo xusay in dadweynuhu muddo dheer dhowrayeen dhismaha dowlad Soomaaliyeed oo caga adag ku taagan isla markaana si hufan u howlgasha.
Wuxuu ballan qaaday in xukuumaddiisu aysan marnaba qaadan doonin wax go’aanno ah oo wax u dhimaya danaha iyo himilooyinka reer Puntland.
“Xukuumaddaydu waxay la tashan doontaa shacabka iyo daneeyayaasha siyaasadda inta aysan go’aamin tallaabooyinka xiga ee looga jawaabayo khilaafka siyaasadeed ee heer qaran,” ayuu raaciyay hadalkiisa.
Hadalka Deni ayaa imanaya kaddib markii Guddiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka iyo Xuduudaha Qaranka ee Soomaaliya uu shaaciyay in doorashada labada aqal ee Baarlamaanka Federaalka la qaban doono 15-ka Abriil 2027, halka tan madaxweynahana loo qorsheeyay 15-ka May.
Maamullada Puntland iyo Jubaland, oo garab ka helaya xubno miisaan culus ku leh mucaaradka, ayaa si buuxda u diiday hannaanka doorasho ee Muqdisho ka soo baxay, iyagoo ku dooday in wax-ka-beddelka dastuurka iyo go’aannada doorasho ee lagu saleeyay wadar-ogol la’aanta aysan haysan wax sharciyad ah.
Dhinaca kale, dowladda federaalku waxay ku adkeysanaysaa in jadwalka cusub ee doorashadu uu si buuxda u waafaqsan yahay dastuurka wax-ka-beddelka lagu sameeyay iyo xeerarka doorashooyinka dalka.
Isku-dhacan siyaasadeed ayaa sii kala fogeeyay Muqdisho iyo dowlad-goboleedyada qaarkood, waxaana laf-dhabar u ah muranka ku saabsan awoodaha dastuuriga ah, matalaadda siyaasadeed iyo dariiqa loo marayo soo xulista hoggaanka mustaqbalka ee federaalka Soomaaliya.