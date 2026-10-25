 Skip to content
Monday, October 26, 2026 14 Jumada al-Ula 1448 AH Asr 15:02
Muqdisho 29°C
Breaking: Soomaaliya oo fasaxday qof lala xiriiriyay cudurka Ebola kadib 21 maalmood oo karantiil ah iyo labo baaritaan oo laga waayay
Breaking News
Soomaaliya oo fasaxday qof lala xiriiriyay cudurka Ebola kadib 21 maalmood oo karantiil ah iyo labo baaritaan oo laga waayaySaddex shirkadood oo koronto oo Soomaali ah oo qiimaha korontada ku kordhiyay 5 senti sababo la xiriira sare u kaca shidaalkaSomalia appoints Eritrean-trained naval chief, risking further strain with EthiopiaGabon Lifts Social Media Ban After Eight MonthsSheekadii Xiisaha laheyd ee kurbo aduun iyo kadeed caashaq Qeybtii 21aadKenya Ebola outbreak claims second life as cases rise to nineSoomaaliya oo fasaxday qof lala xiriiriyay cudurka Ebola kadib 21 maalmood oo karantiil ah iyo labo baaritaan oo laga waayaySaddex shirkadood oo koronto oo Soomaali ah oo qiimaha korontada ku kordhiyay 5 senti sababo la xiriira sare u kaca shidaalkaSomalia appoints Eritrean-trained naval chief, risking further strain with EthiopiaGabon Lifts Social Media Ban After Eight MonthsSheekadii Xiisaha laheyd ee kurbo aduun iyo kadeed caashaq Qeybtii 21aadKenya Ebola outbreak claims second life as cases rise to nine
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Somalia News Af-Soomaali

Soomaaliya oo sheegtay inay dib ula wareegtay 55% dhulkii ay horay u haysteen al-Shabab iyo ISIS

Follow
By Axadle Editorial Desk October 25, 2026 3 min read
Share
Newsroom published Updated 24 hours ago 3-minute read
Somalia claims to have recaptured 55% of territory once held by al-Shabab and ISIS

Muqdisho (AX) — Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay in ciidamadeeda amnigu ay shantii sano ee la soo dhaafay gacanta ku dhigeen in ka badan 55% dhulkii ay hore u haysteen kooxaha al-Shabaab iyo Daacish, tallaabadaas oo xorriyaddooda dib ugu soo celisay ugu yaraan 1.5 milyan oo qof oo ku hoos jiray xukunkooda.

La-taliyaha Amniga Qaranka Aweys Haji Yusuf Ahmed ayaa xogtan kaga dhawaaqay Madasha Amniga Caalamiga ah ee 2026 oo toddobaadkan lagu qabtay magaalada Dooxa ee dalka Qadar, isagoo hoosta ka xariiqay guulaha muhiimka ah ee laga gaaray howlgallada ka dhanka ah kooxaha hubeysan.

- Advertisement -

“Haddii aan dib u milicsanno dadaallada amniga ee Soomaaliya laga sameeyay shantii sano ee u dambeysay, howlgalladii la fuliyay waxay keeneen in in ka badan kala bar dhulkii ay kooxahani haysteen lagu soo celiyo gacanta dowladda,” ayuu yiri Ahmed.

Waxa kale oo uu tilmaamay in tallaabooyinka ay dowladdu qaadday ay 35% hoos u dhigeen ilaha maaliyadeed ee kooxahaas, halka weerarradii ay ka geysan jireen magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliyana ay hoos u dhaceen qiyaastii 89%.

Ilaa hadda ma jiraan ilo madax-bannaan oo xaqiijiyay xogtan la shaaciyay, iyadoo uusan Ahmed soo bandhigin xog faahfaahsan oo muujinaysa qaabka loo cabbiray dhulka la qabtay, dhimista dhaqaalaha ama hoos-u-dhaca weerarrada.

Ahmed wuxuu intaa ku daray in howlgallada militari ay si xooggan u wiiqeen al-Shabaab iyo Daacish, isla markaana ay dowladda u suurtageliyeen inay dib u soo celiso nidaamkii maamul ee deegaannadii ay kooxahaasi horay uga talin jireen.

Waxa uu ku nuuxnuuxsaday in caqabadaha dhanka amniga ee haysta Soomaaliya aysan ku koobnayn xudduudaheeda oo keliya, isagoo ka digay in weerarrada mintidiinta, dambiyada abaabulan iyo xasilooni-darradu ay khatar weyn ku yihiin guud ahaan gobolka Geeska Afrika.

La-taliyaha amniga qaranka ayaa ku baaqay in la adkeeyo iskaashiga waddamada gobolka, gaar ahaan la dagaallanka argagixisada, wadaagista xogta sirdoonka, ilaalinta xudduudaha iyo ka-hortagga dambiyada abaabulan ee xuduudaha ka tallaaba.

“Soomaaliya waxaa weli ka go’an inay kala shaqeyso waddamada deriska ah iyo saaxiibbada caalamiga ah sidii looga hortegi lahaa in kooxaha hubeysan ay ka faa’iideystaan daloollada amni ee gobolka,” ayuu hadalkiisa raaciyay.

Soomaaliya ayaa wadday howlgallo milatari oo isdaba joog ah oo ka dhan ah al-Shabaab, kuwaas oo ay qeyb weyn ka qaadanayeen ciidamada deegaanka iyo saaxiibbada caalamiga ah ee amniga taageera.

Si kastaba ha ahaatee, kooxda hubeysan ayaa weli sii wada weerarrada ay ku beegsaneyso fariisinnada ciidamada dowladda iyo goobaha dadka rayidka ah, waxaana ay weli si firfircoon uga howlgashaa qeybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.

Warbixintan ugu dambeysay ee dowladda ayaa ku soo beegmaysa xilli ay socdaan dadaallo ballaaran oo lagu xoojinayo gacan-ku-haynta deegaannada dib loo xoreeyay, adkeynta maamullada maxalliga ah iyo sidii mintidiinta looga ilaalin lahaa inay dib ugu soo laabtaan dhulkii ay ciidamada ammaanku kala wareegeen.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Axadle Editorial Desk Newsroom team

Axadle Editorial Desk is the newsroom team behind Axadle coverage of Somalia, the Horn of Africa, and wider African affairs. Stories are edited for accuracy, sourcing, and clarity before publication.

Axadle newsroom 23,941 published stories
More stories
Keep reading

More from Somalia

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.