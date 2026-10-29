Madaxii hore ee maaliyadda al-Shabab oo lagu dilay gobolka Shabeellada Hoose

Muqdisho (AX) — Hay’adda Sirdoonka iyo Nabadsugidda Qaranka Soomaaliya (NISA) ayaa Arbacadii shaacisay in howlgal qorsheysan oo ka dhacay deegaanka Kuunyo Barrow ee gobolka Shabeellaha Hoose lagu dilay madaxii hore ee maaliyadda kooxda al-Shabab, iyadoo geeridiisa ku tilmaantay dharbaaxo weyn oo ku dhacday ilaha dhaqaale ee maleeshiyadaasi.
NISA ayaa xaqiijisay in ninka howlgalka lagu beegsaday uu ahaa Faysal Yusuf Macallin Abdulle, oo sidoo kale loo yaqaannay Abdikarim Horseed ama Gaagaale, kaasoo hore u maamuli jiray arrimaha dhaqaalaha ee al-Shabab, isla markaana xiriir aad isugu dhow la lahaa horjoogayaasha ugu sarreeya kooxda.
“Howlgalku wuxuu dhacay 23-kii Oktoobar, waxaana fuliyay ciidamada sirdoonka Soomaaliya oo kaashanaya saaxiibbada amniga ee caalamiga ah,” ayay intaa ku dartay NISA.
Xogta ay bixisay hay’addu waxay tilmaamaysaa in Faysal uu al-Shabab ku biiray sanadkii 2007 isaga oo xilligaas ka shaqeynayay dukaan ku yaallay Suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho.
Intii u dhaxaysay sanadihii 2007 ilaa 2011, waxa uu gacanta ku hayay howlaha maaliyadda ee kooxda ugu qaabilsanaa gobolka Banaadir, isaga oo kormeerayay lacagaha baadda ah ee laga qaadi jiray ganacsiyada iyo dadka shacabka ah, sida ay NISA sheegtay.
Sidoo kale, hay’addu waxay xustay in sanadkii 2011 loo dallacsiiyay xilka madaxa xisaabaadka, booskaas oo uu hayay ilaa sanadkii 2014 markaas oo uu noqday madaxa guud ee maaliyadda u qaabilsan al-Shabab.
Faysal ayaa xilkaasi hayay ilaa sanadkii 2024, markaas oo uu maamulka dhaqaalaha al-Shabab ku wareejiyay Abdullahi Hassan Abdi Osoble, oo si weyn loogu garanayo Abdullahi Wadaad, sida ku cad qoraalka ka soo baxay hay’adda.
NISA waxay xustay in Abdullahi Wadaad isagana lagu dilay howlgal amni oo gaar ah oo ka dhacay deegaanka Kuunyo Barrow 23-kii Janaayo 2026.
Hay’addu waxay dilka labadan mas’uul ee hore u soo hoggaamiyay qeybta maaliyadda ku sifeysay jab culus oo soo gaaray hoggaanka al-Shabab iyo awooddoodii ku aaddaneyd aruurinta iyo maareynta dhaqaalaha lagu maalgeliyo howlgallada hubeysan.
Dhanka kale, NISA ma bixin tafaasiil dheeraad ah oo la xiriirta howlgalkii dhacay 23-kii Oktoobar, sida noocyada hubka la adeegsaday iyo haddii ay jiraan maleeshiyaad kale oo goobta lagu dilay ama lagu dhaawacay toona.
Ilaa hadda ma jiraan ilo madax-bannaan oo xaqiijin kara qaabka uu u dhacay dilka Faysal iyo darajadii dhabta ahayd ee uu kooxda dhexdeeda ku lahaa.
Hay’adda sirdoonka ayaa ku celisay inay sii wadi doonto beegsiga horjoogayaasha sar-sare iyo shakhsiyaadka kale ee dhanka maaliyadda u qaabilsan al-Shabab, kuwaas oo ku lugta leh maalgelinta weerarrada lagu waxyeelleeyo shacabka iyo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya.
Maleeshiyada al-Shabab, oo xiriir la leh al-Qaida, ayaa muddo dheer dhaqaalahooda ku tiirsanaa nidaam baaxad weyn oo canshuuro sharci-darro ah iyo baad lagaga qaado deegaannada iyo magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliya.
Shaacinta warkan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo garab ka helaya saaxiibbada caalamiga ah ay sii xoojinayaan howlgallada qorsheysan ee lagu beegsanayo hoggaanka kooxda, lagula dagaallamayo ilaha ay lacagaha ka helaan, isla markaana lagu xaddidayo awooddooda weerarrada.