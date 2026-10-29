Madaxweynihii hore oo dowladda ku eedeeyay cadaadis iyo hanjabaado lagu khaarajinayo xubnaha mucaaradka

Muqdisho (AX) — Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, ayaa xukuumadda federaalka ku eedeeyay inay ciidamada ammaanka u adeegsanayso cabsigelinta siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo curyaaminta awooddooda siyaasadeed.
Sharif oo wareysi gaar ah siiyay warbaahinta gudaha toddobaadkan, ayaa dhaleeceyn xooggan dusha kaga tuuray qaabka uu Madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud u wajahayo mucaaradka, howlgallada ammaan ee Muqdisho iyo muranka baahsan ee ka taagan nidaamka doorashooyinka dalka.
Waxa uu Sharif sheegay in Hassan Sheikh uu doonayo inuu meesha ka saaro ama wiiqo awoodda mucaaradka siyaasadeed, si uu dalka ugu hoggaamiyo si aysan jirin cid kula xisaabtami karta awoodiisa dowladeed.
Madaxweynihii hore ayaa sidoo kale soo hadal-qaaday dhacdadii amni ee Oct. 10 ka dhacday agagaarka gurigiisa Muqdisho, isagoo ciidamada dowladda ku eedeeyay inay wadeen isku-day ay ku cabsigelinayeen laguna xaddidayay dhaqdhaqaaqyadiisa siyaasadeed.
“Ciidamo ammaan ayaa la soo dhoobay gurigayga, waxaana la gudbiyay dalabyo ku aaddan in goobta laga qaado,” ayuu yiri.
In kasta oo ay xiisaddu markii dambe degtay, Sharif waxa uu xaqiijiyay inay weli jiraan xannibaado lagu hayo dadka u soo booqanaya hoygiisa, kuwaas oo ay ka mid yihiin baaritaanno adag iyo kaamirooyin ilaalo ah oo lagu xiray aagga ku hareeraysan degelkiisa.
Wuxuu madaxda dowladda ku eedeeyay inay hay’adaha amniga qaranka u adeegsanayaan fulinta dano siyaasadeed gaar ah halkii ay ka shaqayn lahaayeen ilaalinta nabadgelyada shacabka.
Dhinaca kale, Sharif wuxuu si adag u beeniyay wararka sheegaya in ciidamada ilaaladiisa ah ay khatar ku yihiin xasiloonida Muqdisho, isagoo caddeeyay in ilaaladiisa gaarka ahi ay yihiin kuwo si rasmi ah uga diiwaangashan dowladda, ayna marnaba ahayn maleeshiyo aan sharciyeysnayn.
Hadallada Sheikh Sharif ayaa yimid kaddib markii ay Hay’adda Sirdoonka iyo Nabadsugidda Qaranka (NISA) horey ugu eedeysay ciidamo hubeysan oo xiriir la leh madaxweynihii hore inay weerar ku qaadeen saraakiil sirdoon ah oo ku sugnaa degmada Wadajir ee Muqdisho. Xafiiska Sharif ayaa xilligaas gaashaanka ku dhuftay eedeymahaas, isagoo laamaha amniga ku eedeeyay inay bartilmaameedsanayaan shaqaalihiisa isla markaana carqalad ku hayaan dadka imanaya hoygiisa.
Madaxweynihii hore wuxuu hay’adaha nabadgelyada ugu baaqay inay ku shaqeeyaan madaxbannaani buuxda, dhawraan sharciga dalka, iskana ilaaliyaan inay qayb ka noqdaan loolanka iyo loollanka siyaasadeed.
Waxa kale oo uu si adag u dhaleeceeyay xayiraadaha la saaray banaanbaxyada ay abaabulaan mucaaradku, isaga oo hoosta ka xariiqay in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay xaq dastuuri ah u leeyihiin isu-soo-bax nabadeed iyo inay si xor ah u cabbiraan aragtidooda siyaasadeed.
Isaga oo ka hadlayay muranka doorashooyinka, Sharif waxa uu caddeeyay in mucaaradku aysan diidanayn qabsoomidda doorasho, balse ay rabaan hannaan heshiis lagu yahay oo xaqiijinaya caddaalad iyo kalsoonida bulshada.
Wuxuu ku baaqay in dib loo bilaabo wadahadallada u dhexeeya dowladda federaalka iyo kooxaha mucaaradka si xal looga gaaro khilaafaadka la xiriira wax-ka-beddelka dastuurka iyo muddada loo qabtay doorashooyinka heer qaran.
Guddiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinka iyo Xuduudaha Qaranka (National Independent Electoral and Boundaries Commission) ayaa qorsheeyay in doorashada baarlamaanka la qabto April 15, 2027, taas oo ay ku xigi doonto doorashada madaxweynaha oo loo asteeyay May 15.
Dhinacyada mucaaradka, oo uu ku jiro Somali Future Council, ayaa qaadacay jadwalkaasi, iyagoo ku dooday in lagu dhawaaqay iyadoon la helin heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay.
Hase yeeshee, dowladda federaalka ayaa ku adkeysanaysa in jadwalka doorashooyinka ee la shaaciyay uu gebi ahaanba waafaqsan yahay dastuurka dib-u-eegista lagu sameeyay iyo shuruucda doorashooyinka.
Ugu dambeyntii, Sharif wuxuu xukuumadda ugu baaqay inay wada-hadalka ka hormariso is-muquuninta, isagoo ka digay in kala-qeybsanaanta siyaasadeed ee socota iyo ku-tagri-falka ciidamada amniga ee ka dhanka ah mucaaradka ay sii xumeyn karaan xasilloonida caasimadda Muqdisho.