 Skip to content
Saturday, October 31, 2026 19 Jumada al-Ula 1448 AH Dhuhr 11:42
Muqdisho 30°C
Breaking: Kenya, Russia Agree to Halt Recruitment of Kenyans Into Russian Military
Breaking News
Kenya, Russia Agree to Halt Recruitment of Kenyans Into Russian MilitaryMuwaadin Soomaaliyeed oo lagu ganaaxay Sh370,000 kadib markii uu si sharci-darro ah ku joogay KenyaMasar iyo Soomaaliya oo shirkii Russia-Africa kaga wada hadlay amniga gobolka‘Haddii aadan joojin, dhammaanteen way na dilayaan’: Burcad-badeedda Soomaalida oo si xooggan dib ugu soo rogaal-celiyaySomalia’s Aden Madobe Meets Ethiopian Military Officials as South West State Tensions RiseLiberia to Assume Historic Presidency of UN Security CouncilKenya, Russia Agree to Halt Recruitment of Kenyans Into Russian MilitaryMuwaadin Soomaaliyeed oo lagu ganaaxay Sh370,000 kadib markii uu si sharci-darro ah ku joogay KenyaMasar iyo Soomaaliya oo shirkii Russia-Africa kaga wada hadlay amniga gobolka‘Haddii aadan joojin, dhammaanteen way na dilayaan’: Burcad-badeedda Soomaalida oo si xooggan dib ugu soo rogaal-celiyaySomalia’s Aden Madobe Meets Ethiopian Military Officials as South West State Tensions RiseLiberia to Assume Historic Presidency of UN Security Council
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Somalia News Af-Soomaali

Masar iyo Soomaaliya oo shirkii Russia-Africa kaga wada hadlay amniga gobolka

Follow
By Axadle Editorial Desk October 31, 2026 2 min read
Share
Newsroom published Updated 29 minutes ago 2-minute read
Egypt, Somalia discuss regional security at Russia-Africa summit

Wasiirka Arrimaha Dibadda Masar Badr Abdelatty iyo dhiggiisa Soomaaliya, Abdisalam Abdi Ali intii uu socday kulankooda ku qabsoomay meertada Shirka Russia-Africa Summit. Sawirka: Golaha Wasiirrada Masar.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Masar Badr Abdelatty iyo dhiggiisa Soomaaliya Abdisalam Abdi Ali ayaa kulan gaar ah oo looga arrinsaday xoojinta cilaaqaadka labada dal iyo amniga Gobolka Geeska Afrika iyo Badda Cas ku yeeshay meertada Shir-madaxeedka Russia-Africa Summit.

- Advertisement -

War-saxaafadeed kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Masar ayaa lagu caddeeyay in wadahadalka labada mas’uul xoogga lagu saaray adkeynta xiriirka laba geesoodka ah iyo ballaarinta iskaashiga dhinacyada badan leh ee ka dhexeeya labada qaran.

Badr Abdelatty ayaa soo dhoweeyay dardarta togan ee ku soo kordheysa xiriirka Masar iyo Soomaaliya, isagoo bogaadiyay sida ay labada dhinac uga go’an tahay ballaarinta iskaashiga dhinacyada dhaqaalaha, horumarka iyo maalgashiga.

Wasiirka ayaa mar kale xaqiijiyay mowqifka adag ee ay Masar ku taageersan tahay midnimada, madaxbannaanida iyo bedqabka dhuleed ee Soomaaliya, isagoo bogaadiyay dadaallada lagu dhisayo hay’adaha dowliga ah laguna kobcinayo awooddooda qaran. Sidoo kale, wuxuu hoosta ka xariiqay in Masar ay si buuxda u diiddan tahay tallaabo kasta oo hal dhinac ah oo lagu waxyeeleynayo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya ama lagu xadgudbayo qarannimadeeda.

Labada diblomaasi ayaa falanqeeyay isbeddellada amni iyo siyaasadeed ee Geeska Afrika iyo Badda Cas, iyagoo adkeeyay muhiimadda ay leedahay taageeridda hay’adaha dowliga ah iyo dhowridda midnimada, qarannimada iyo madaxbannaanida dhuleed ee dalalka gobolka.

Wadahadallada ayaa sidoo kale lagu lafo-guray sidii loo dhaqangelin lahaa qodobradii ka soo baxay shirkii wadatashiga afar geesoodka ahaa ee Masar ku qabatay magaalada xeebeedka El-Alamein, kaas oo laf-dhabar u ah dadaallada lagu xoojinayo nabadgelyada, xasilloonida iyo horumarka, lagagana hortagayo xiisadaha ka jira Geeska Afrika iyo Badda Cas.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Axadle Editorial Desk Newsroom team

Axadle Editorial Desk is the newsroom team behind Axadle coverage of Somalia, the Horn of Africa, and wider African affairs. Stories are edited for accuracy, sourcing, and clarity before publication.

Axadle newsroom 23,978 published stories
More stories
Keep reading

More from Somalia

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.