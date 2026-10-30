 Skip to content
Friday, October 30, 2026 18 Jumada al-Ula 1448 AH Maghrib 17:44
Muqdisho 27°C
Breaking: Putin Praises Musk’s Genius as Russia Works to Catch Up With Starlink
Breaking News
Putin Praises Musk’s Genius as Russia Works to Catch Up With StarlinkSoomaaliya oo dhex-dhexaad ka noqon doonta khilaafka u dhexeeya Ethiopia iyo Eritrea, sida uu sheegay madaxweynahaMisinformation Puts Health Workers Treating Ebola at RiskNetanyahu’s Likud Accuses Arab Parties of Stealing Israeli ElectionWaa maxay nidaamka federaalka Soomaaliya?Waa Maxaay Nidaamka 4.5? Guulaha, Dhaliilaha, iyo Dhabaha Looga Gudbi Karo Awood-qaybsiga 4.5Putin Praises Musk’s Genius as Russia Works to Catch Up With StarlinkSoomaaliya oo dhex-dhexaad ka noqon doonta khilaafka u dhexeeya Ethiopia iyo Eritrea, sida uu sheegay madaxweynahaMisinformation Puts Health Workers Treating Ebola at RiskNetanyahu’s Likud Accuses Arab Parties of Stealing Israeli ElectionWaa maxay nidaamka federaalka Soomaaliya?Waa Maxaay Nidaamka 4.5? Guulaha, Dhaliilaha, iyo Dhabaha Looga Gudbi Karo Awood-qaybsiga 4.5
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Somalia News Af-Soomaali

Soomaaliya oo dhex-dhexaad ka noqon doonta khilaafka u dhexeeya Ethiopia iyo Eritrea, sida uu sheegay madaxweynaha

Follow
By Axadle Editorial Desk October 30, 2026 2 min read
Share
Newsroom published Updated 4 hours ago 2-minute read

Muqdisho (AX) — Madaxweynaha Soomaaliya, Hassan Sheikh Mohamud, ayaa mar kale caddeeyay in dalkiisu uusan marnaba ku milmi doonin khilaafaadka u dhexeeya Ethiopia iyo Eritrea, isaga oo xusay in Muqdisho ay cilaaqaad wanaagsan la leedahay labada dalba, isla markaana ay ka go’an tahay ilaalinta nabadda iyo iskaashiga gobolka.

Hassan Sheikh oo wareysi gaar ah siiyay Sky News taariikhdu markay ahayd Oct. 30, ayaa sheegay in Soomaaliya aysan qeyb ka ahayn madmadowga u dhexeeya Addis Ababa iyo Asmara, wax dan ahna aysan ka lahayn inay dhinac la safato.

- Advertisement -

“Xiriir aad u wanaagsan ayaan la leennahay Ethiopia, sidoo kale xiriir adag ayaan la leennahay Eritrea. Wax kasta oo labadaas dal dhex mara waa arrin iyaga u gaar ah; annagu wax lug ah kuma lihin, ma jirtana colaad aan doonayno inaan faragelinno,” ayuu yiri madaxweynuhu.

Madaxweynaha ayaa adkeeyay in siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ay ku dhisan tahay deris-wanaag, is-afgarad guud iyo wadashaqeyn miro-dhal ah oo lala yeesho waddamada gobolka.

Waxa uu carrabka ku adkeeyay in dowladda ay mudnaanta koowaad u tahay sugidda xasiloonida gudaha, iyadoo dhanka kalena xoojinaysa xiriir waxtar leh oo ay la yeelato dunida inteeda kale.

Hassan Sheikh ayaa murtida hoggaamineed ee dalka ku tilmaamay in Soomaaliya ay nabad kula noolaato nafteeda iyo caalamka intiisa kaleba, isaga oo hoosta ka xariiqay inaysan Muqdisho doonayn inay dhex gasho loolanka u dhexeeya dalal kale.

Hadalka madaxweynaha ayaa yimid xilli ay dib u soo cusboonaatay xiisadda dublamaasiyadeed iyo midda siyaasadeed ee u dhaxaysa Ethiopia iyo Eritrea, taasoo abuurtay walaac ku aaddan cawaaqibka amni iyo midka xasilooni darro ee ka dhalan kara Geeska Afrika.

Xiriirka Addis Ababa iyo Asmara ayaa sii xumaanayay xilli ay jiraan khilaafaad la xiriira amniga gobolka iyo dano siyaasadeed oo iska soo horjeeda.

Soomaaliya oo cilaaqaad diblamaasiyadeed la leh labadaas dowladoodba ayaa marar badan muujisay muhimadda ay wadahadalka iyo is-fahamku u leeyihiin xallinta khilaafaadka gobolka.

Hadalka ugu dambeeyay ee Hassan Sheikh ayaa sii xoojinaya mowqifka cad ee Muqdisho ee ku aaddan ka fogaanshaha muranka Ethiopia iyo Eritrea, iyadoo dhanka kalena ilaashanaysa xiriirkeeda shaqo ee labada dowladoodba.

“Soomaaliya waxay sii wadi doontaa inay ahmiyad gaar ah siiso xiriirka nabadda iyo iskaashiga ku qotoma, taasoo qeyb ka ah dadaallada ballaaran ee lagu taageerayo xasiloonida Geeska Afrika,” ayuu hadalkiisa ku soo xiray.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Axadle Editorial Desk Newsroom team

Axadle Editorial Desk is the newsroom team behind Axadle coverage of Somalia, the Horn of Africa, and wider African affairs. Stories are edited for accuracy, sourcing, and clarity before publication.

Axadle newsroom 23,970 published stories
More stories
Keep reading

More from Somalia

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.