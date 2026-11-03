Booliska Waqooyi Galbeed oo shaaciyay 82 kiis oo dil ah iyo 254 kiis oo kufsi ah sanadkii 2026

Hargeysa (AX) — Booliska Waqooyi Galbeed ayaa diiwaangeliyay 82 kiis oo dil ah iyo 254 dhacdo oo kufsi ah guud ahaan deegaannadaas intii lagu guda jiray sanadkii 2026, sida ku cad xog rasmi ah oo la shaaciyay Talaadadii.
Laamaha amniga ayaa xaqiijiyay in eedeysanayaal loo qabtay 78 ka mid ah dambiyadaas dilka ah, halka afar tuhmane oo kalena ay weli ku jiraan baxsad oo lagu raad-joogo.
Warbixinta ayaa sidoo kale muujisay in isla sanadkaas la diiwaangeliyay 23 kiis oo la xiriira carruur la dayacay ama la tuuray.
Boolisku ma aysan soo bandhigin shaxda sida ay dambiyada dilka, kufsiga iyo carruur-tuuristu ugu kala duwanaayeen gobollada, taas oo adkeynaysa in la ogaado meelaha ay xadgudubyada ugu badan ka dheceen.
Dhanka kale, maamulku ma caddeynin tirada eedeysanayaasha loo xiray 254-ka kiis ee kufsiga ah, waxaana meesha ka maqan xogtii tilmaamaysay inta baaritaan ee dacwado rasmi ah isu beddelay ama la horgeeyay maxkamadaha.
Tirooyinkani waxay ka tarjumayaan oo keliya kiisaska lasoo gaarsiiyay booliska ee ay baareen, lamana dhihi karo waxay si buuxda u cabbirayaan guud ahaan dambiyadii dhabta ahaa ee dhacay sanadkaas. Tacaddiyada galmada ayaa inta badan la qariyaa sababo la xiriira faquuqa bulshada, cabsida laga qabo aargoosi, iyo caqabadaha ka jira helitaanka caddaaladda rasmiga ah.
Nidaamka sharciga ee Waqooyi Galbeed ayaa si adag u dambiyeeya kufsiga iyo xadgudubyada kale ee galmada, inkastoo baaritaanno hore loo sameeyay ay tilmaameen caqabado dhanka fulinta ah, iyadoo mararka qaar kiisaska noocan ah lagu dhammeeyo xeer-dhaqameedka halkii loo gudbin lahaa maxkamadaha madaniga ah.
Xogta boolisku ma bixin wax tafaasiil ah oo ku saabsan xaaladihii sababay in 23-ka ilmood la dayaco, waxaana sidoo kale aan la ogeyn noloshooda hadda iyo goobaha ay ku dambeeyaan toona.
Saraakiishu ma aysan soo bandhigin xog-isbarbardhig ah oo ku aaddan sanadkii 2025, taasoo meesha ka saartay in la ogaado in kiisaska dilalka, kufsiga iyo dayacaadda carruurtu ay korodheen iyo in ay hoos u dhaceen sanadkii 2026.