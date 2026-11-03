 Skip to content
Tuesday, November 3, 2026 22 Jumada al-Ula 1448 AH Fajr 04:30
Muqdisho 26°C
Breaking: Puntland State Health Minister Pledges World-Class Hospital to Expand Somalia’s Medical Services
Breaking News
Puntland State Health Minister Pledges World-Class Hospital to Expand Somalia’s Medical ServicesBooliska Waqooyi Galbeed oo shaaciyay 82 kiis oo dil ah iyo 254 kiis oo kufsi ah sanadkii 2026U.S. Plans to Remove South Africa and Rwanda From AGOA Trade DealBulgarian President Iotova Wins Runoff as Russia-Ukraine War Raises StakesSoomaaliya iyo Jabuuti oo kala saxiixday heshiis lagu xoojinayo iskaashiga baarlamaannadaTaliban Expresses Concern Over U.S. Plans to Deport Afghan ImmigrantsPuntland State Health Minister Pledges World-Class Hospital to Expand Somalia’s Medical ServicesBooliska Waqooyi Galbeed oo shaaciyay 82 kiis oo dil ah iyo 254 kiis oo kufsi ah sanadkii 2026U.S. Plans to Remove South Africa and Rwanda From AGOA Trade DealBulgarian President Iotova Wins Runoff as Russia-Ukraine War Raises StakesSoomaaliya iyo Jabuuti oo kala saxiixday heshiis lagu xoojinayo iskaashiga baarlamaannadaTaliban Expresses Concern Over U.S. Plans to Deport Afghan Immigrants
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Somalia News Af-Soomaali

Booliska Waqooyi Galbeed oo shaaciyay 82 kiis oo dil ah iyo 254 kiis oo kufsi ah sanadkii 2026

Follow
By Axadle Editorial Desk November 3, 2026 2 min read
Share
Newsroom published Updated 1 hour ago 2-minute read
Somaliland police report 82 homicides, 254 rape cases in 2026

Hargeysa (AX) — Booliska Waqooyi Galbeed ayaa diiwaangeliyay 82 kiis oo dil ah iyo 254 dhacdo oo kufsi ah guud ahaan deegaannadaas intii lagu guda jiray sanadkii 2026, sida ku cad xog rasmi ah oo la shaaciyay Talaadadii.

Laamaha amniga ayaa xaqiijiyay in eedeysanayaal loo qabtay 78 ka mid ah dambiyadaas dilka ah, halka afar tuhmane oo kalena ay weli ku jiraan baxsad oo lagu raad-joogo.

- Advertisement -

Warbixinta ayaa sidoo kale muujisay in isla sanadkaas la diiwaangeliyay 23 kiis oo la xiriira carruur la dayacay ama la tuuray.

Boolisku ma aysan soo bandhigin shaxda sida ay dambiyada dilka, kufsiga iyo carruur-tuuristu ugu kala duwanaayeen gobollada, taas oo adkeynaysa in la ogaado meelaha ay xadgudubyada ugu badan ka dheceen.

Dhanka kale, maamulku ma caddeynin tirada eedeysanayaasha loo xiray 254-ka kiis ee kufsiga ah, waxaana meesha ka maqan xogtii tilmaamaysay inta baaritaan ee dacwado rasmi ah isu beddelay ama la horgeeyay maxkamadaha.

Tirooyinkani waxay ka tarjumayaan oo keliya kiisaska lasoo gaarsiiyay booliska ee ay baareen, lamana dhihi karo waxay si buuxda u cabbirayaan guud ahaan dambiyadii dhabta ahaa ee dhacay sanadkaas. Tacaddiyada galmada ayaa inta badan la qariyaa sababo la xiriira faquuqa bulshada, cabsida laga qabo aargoosi, iyo caqabadaha ka jira helitaanka caddaaladda rasmiga ah.

Nidaamka sharciga ee Waqooyi Galbeed ayaa si adag u dambiyeeya kufsiga iyo xadgudubyada kale ee galmada, inkastoo baaritaanno hore loo sameeyay ay tilmaameen caqabado dhanka fulinta ah, iyadoo mararka qaar kiisaska noocan ah lagu dhammeeyo xeer-dhaqameedka halkii loo gudbin lahaa maxkamadaha madaniga ah.

Xogta boolisku ma bixin wax tafaasiil ah oo ku saabsan xaaladihii sababay in 23-ka ilmood la dayaco, waxaana sidoo kale aan la ogeyn noloshooda hadda iyo goobaha ay ku dambeeyaan toona.

Saraakiishu ma aysan soo bandhigin xog-isbarbardhig ah oo ku aaddan sanadkii 2025, taasoo meesha ka saartay in la ogaado in kiisaska dilalka, kufsiga iyo dayacaadda carruurtu ay korodheen iyo in ay hoos u dhaceen sanadkii 2026.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Axadle Editorial Desk Newsroom team

Axadle Editorial Desk is the newsroom team behind Axadle coverage of Somalia, the Horn of Africa, and wider African affairs. Stories are edited for accuracy, sourcing, and clarity before publication.

Axadle newsroom 23,999 published stories
More stories
Keep reading

More from Somalia

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.