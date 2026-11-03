Soomaaliya iyo Jabuuti oo kala saxiixday heshiis lagu xoojinayo iskaashiga baarlamaannada

Djibouti City (AX) – Dawladaha Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa magaalada Djibouti City ku kala saxiixday heshiis is-afgarad oo lagu xoojinayo wada-shaqeynta labada baarlamaan, kaas oo diiradda saaraya horumarinta xeer-dejinta, tayeynta hay’adaha sharci-dejinta iyo is-dhaafsiga khibradaha shaqo.
Heshiiskan ayaa waxaa maalintii Isniinta si wadajir ah qalinka ugu duugay Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Soomaaliya iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka Qaranka Jabuuti, Dileita Mohamed Dileita.
Qodobbada heshiiska ayaa dhigaya in labada sharci-dejin ay iska kaashadaan hagaajinta hannaanka xeer-dejinta, tababarka iyo kobcinta shaqaalaha baarlamaannada, fulinta cilmi-baarisyada dhanka sharciga ah, iyo casriyeynta shaqada maamul ee hay’adahaas.
Sidoo kale, is-afgaradku wuxuu jidka u xaarayaa xiriir dhow oo dhexmara guddiyada joogtada ah ee baarlamaannada, adeegsiga tiknoolajiyadda casriga ah, ilaalinta amniga macluumaadka, iyo dhisidda kooxaha saaxiibtinimada baarlamaaneed ee labada dal.
Labada mas’uul ayaa dhanka kale ku heshiiyay inay iswaafajiyaan mowqifyadooda ku aaddan arrimaha looga doodo fagaarayaasha iyo shirarka baarlamaannada ee heer gobol iyo heer caalami.
Markii uu soo dhammaaday saxiixa heshiiska, Dileita ayaa soo dhoweeyay wadahadalladii miro-dhalka ahaa ee uu la yeeshay wafdiga Soomaaliya, isaga oo xusay in falanqaynta aragtiyaha ay dhashay natiijooyin wax ku ool u ah labada dhinacba.
Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa isna dhankiisa caddeeyay in Muqdisho ay ka go’an tahay xoojinta xiriirka walaalnimo ee kala dhexeeya Jabuuti, gaar ahaan dhinacyada wadaagga aqoonta iyo wada-shaqeynta hay’adaha dowliga ah.
Heshiiskan ayaa daba socda dadaallo ballaaran oo labada dal ee dariska ah ay ku doonayaan inay ku ballaariyaan xiriirkooda laba-geesoodka ah, isla markaana kor ugu qaadaan iskaashiga u dhexeeya hay’adahooda kala duwan.