 Skip to content
Tuesday, November 3, 2026 22 Jumada al-Ula 1448 AH Asr 15:04
Muqdisho 28°C
Breaking: Soomaaliya iyo Jabuuti oo kala saxiixday heshiis lagu xoojinayo iskaashiga baarlamaannada
Breaking News
Soomaaliya iyo Jabuuti oo kala saxiixday heshiis lagu xoojinayo iskaashiga baarlamaannadaTaliban Expresses Concern Over U.S. Plans to Deport Afghan ImmigrantsIndian Airborne Commandos Recapture Ship Off SomaliaDoorka Baarlamaanka Soomaaliya iyo sida loo doortoXildhibaan Soomaaliyeed oo diiday in ciidamada Macawisley ee gobolka Hiiraan lagu tilmaamo jabhadMutharika Tells Malawians: ‘Everything Is Under Control’Soomaaliya iyo Jabuuti oo kala saxiixday heshiis lagu xoojinayo iskaashiga baarlamaannadaTaliban Expresses Concern Over U.S. Plans to Deport Afghan ImmigrantsIndian Airborne Commandos Recapture Ship Off SomaliaDoorka Baarlamaanka Soomaaliya iyo sida loo doortoXildhibaan Soomaaliyeed oo diiday in ciidamada Macawisley ee gobolka Hiiraan lagu tilmaamo jabhadMutharika Tells Malawians: ‘Everything Is Under Control’
Axadle
SO Subscribe
Axadle Newsroom Somalia News Af-Soomaali

Soomaaliya iyo Jabuuti oo kala saxiixday heshiis lagu xoojinayo iskaashiga baarlamaannada

Follow
By Axadle Editorial Desk November 3, 2026 2 min read
Share
Newsroom published Updated 19 minutes ago 2-minute read
Somalia, Djibouti sign agreement to strengthen parliamentary cooperation

Djibouti City (AX) – Dawladaha Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa magaalada Djibouti City ku kala saxiixday heshiis is-afgarad oo lagu xoojinayo wada-shaqeynta labada baarlamaan, kaas oo diiradda saaraya horumarinta xeer-dejinta, tayeynta hay’adaha sharci-dejinta iyo is-dhaafsiga khibradaha shaqo.

Heshiiskan ayaa waxaa maalintii Isniinta si wadajir ah qalinka ugu duugay Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Soomaaliya iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka Qaranka Jabuuti, Dileita Mohamed Dileita.

- Advertisement -

Qodobbada heshiiska ayaa dhigaya in labada sharci-dejin ay iska kaashadaan hagaajinta hannaanka xeer-dejinta, tababarka iyo kobcinta shaqaalaha baarlamaannada, fulinta cilmi-baarisyada dhanka sharciga ah, iyo casriyeynta shaqada maamul ee hay’adahaas.

Sidoo kale, is-afgaradku wuxuu jidka u xaarayaa xiriir dhow oo dhexmara guddiyada joogtada ah ee baarlamaannada, adeegsiga tiknoolajiyadda casriga ah, ilaalinta amniga macluumaadka, iyo dhisidda kooxaha saaxiibtinimada baarlamaaneed ee labada dal.

Labada mas’uul ayaa dhanka kale ku heshiiyay inay iswaafajiyaan mowqifyadooda ku aaddan arrimaha looga doodo fagaarayaasha iyo shirarka baarlamaannada ee heer gobol iyo heer caalami.

Markii uu soo dhammaaday saxiixa heshiiska, Dileita ayaa soo dhoweeyay wadahadalladii miro-dhalka ahaa ee uu la yeeshay wafdiga Soomaaliya, isaga oo xusay in falanqaynta aragtiyaha ay dhashay natiijooyin wax ku ool u ah labada dhinacba.

Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa isna dhankiisa caddeeyay in Muqdisho ay ka go’an tahay xoojinta xiriirka walaalnimo ee kala dhexeeya Jabuuti, gaar ahaan dhinacyada wadaagga aqoonta iyo wada-shaqeynta hay’adaha dowliga ah.

Heshiiskan ayaa daba socda dadaallo ballaaran oo labada dal ee dariska ah ay ku doonayaan inay ku ballaariyaan xiriirkooda laba-geesoodka ah, isla markaana kor ugu qaadaan iskaashiga u dhexeeya hay’adahooda kala duwan.

Sidee u aragtaa warbixintan?

0 votes
Written by Axadle Editorial Desk Newsroom team

Axadle Editorial Desk is the newsroom team behind Axadle coverage of Somalia, the Horn of Africa, and wider African affairs. Stories are edited for accuracy, sourcing, and clarity before publication.

Axadle newsroom 23,997 published stories
More stories
Keep reading

More from Somalia

Fresh reporting and analysis from the same desk.

Explore section
Worth your time

You may have missed

Important stories selected from across Axadle Times.