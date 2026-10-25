In ka badan 14,000 qof oo colaadda Ethiopia uga qaxay Kenya xilli laga cabsi qabo in dhimashadu kororto

Kenya Red Cross ayaa ka digtay xaalad bani’aadamnimo oo kasii daraysa oo ka dhalatay biyo, cunto iyo adeegyo nadaafadeed la’aan baahsan, xilli kumannaan qof ay gabbaad u raadsadeen magaalada soohdinta ku taalla ee Moyale.
Kumannaan qof oo Itoobiyaan ah—kuwaas oo tiradoodu kor u dhaaftay 14,000 oo qof—ayaa ka soo cararay colaad kharaar oo ka aloosan koonfurta Itoobiya una soo tallaabay dhanka Kenya, iyadoo mas’uuliyiinta gargaarku ay Sabtidii xaqiijiyeen in iska hor imaadyada u dhexeeya beelaha hubeysan ay ku naf waayeen in ka badan toban qof.
“Waxaan si degdeg ah ugu baahannahay gurmad dheeraad ah oo xagga cuntada iyo biyaha ah. Waxaa sidoo kale lagama maarmaan ah in la helo agabka nadaafadda iyo musqulo dheeraad ah si looga gaashaanto cudurrada shuban-biyoodka,” ayuu yiri Malik Adan, oo ah madaxa hay’adda Kenya Red Cross ee gobolka Upper Eastern oo la hadlay warbaahinta.
Ururka Kenya Red Cross wuxuu sheegay in in ka badan 10,900 oo barakacayaal ah la dejiyay lix xero oo kumeel-gaar ah oo laga dhisay magaalada xadka ku taalla ee Moyale, halka 4,000 oo kalena ay miciin badeen qoysaska ehelada ah iyo kuwa deegaanka ee martigeliyay.
Tirakoobkan ayaa muujinaya koror aad u ballaaran marka lala barbardhigo maalintii Jimcaha, xilligaas oo uu Guddoomiyaha Ismaamulka Marsabit County, Stanley Kamande, sheegay in ka badan 2,000 oo Itoobiyaan ah inay u soo gudbeen dhanka dalka Kenya kadib markii rabshaduhu qarxeen maalintii Arbada.
Dadka deegaanka ayaa baraha bulshada ku baahiyay in weli ay socdaan rasaas culus iyo madaafiic ay isweydaarsanayaan dhinacyada iska soo horjeeda, taasoo keentay in dalka Kenya uu noqdo meesha keliya ee ay u baxsan karaan shacabka ay xabbaddu ku dhex wareertay.
Dagaalkan ayaa u dhexeeya beelaha Oromada iyo Soomaalida ee ku wada nool aagga xudduudda koonfureed ee Itoobiya, waxaana xiisadda huriyay muran ka dhashay calanka Dowlad Degaanka Soomaalida oo laga taagay deegaan hoostaga maamulka Oromia; iyadoo labada qowmiyadoodba ay xukumaan deegaanno ka tirsan federaalka Itoobiya.
Ugu yaraan sagaal qof ayaa la xaqiijiyay dhimashadooda maalintii Jimcaha, balse saraakiisha gargaarku waxay walaac ka qabaan in khasaaruhu intaas ka bato maadaama ay weli socdaan dagaallo culus.
Dhinaca kale, Kenya Red Cross ayaa dadka dhibaataysan gaarsiisay teendhooyin, bustayaal, derinno iyo qalab kale oo nolosha lagama maarmaan u ah, iyadoo gargaar xagga nafaqada ah la siinayo carruurta iyo hooyooyinka naaska nuujiya.
In kasta oo maamulka deegaanku uu ballanqaaday raashin dheeraad ah oo isugu jira bariis iyo digir, haddana saraakiisha gargaarku waxay ku baaqeen in saadka yaallaa uusan dabooli karin baahida qaxootiga soo qulqulaya ee tiradoodu sii kordhayso.
Moyale, oo ah marin muhiim ah oo isku xira labadan dal ee Bariga Afrika, ayaa dhanka dhulka qiyaastii 780 kiilomitir (485 mayl) kaga beegan dhanka woqooyi magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, iyadoo sidoo kale 775 kiilomitir (482 mayl) dhanka koonfureed ka xigta Addis Ababa, caasimadda dalka Itoobiya.
Colaadda taagan ayaa gabi ahaanba joojisay isu-socodkii ganacsiga ee soohdinta, waxaana isa soo taraya welwelka laga qabo in ay kordhaan barakaca iyo dhibaatooyinka la xiriira.