Muqdisho (AX) — Madaxweynaha Soomaaliya, Hassan Sheikh Mohamud, ayaa maalin Sabti ah dhagax-dhigay xarunta cusub ee Taliska Ciidanka Badda Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho, iyadoo dowladda federaalku ay waddo dadaallo ballaaran oo lagu xoojinayo awoodda difaaca biyaha dalka.
Xaruntan casriga ah ayaa loogu talagalay in ay daboolo baahiyaha dhanka howlgalada, maamulka iyo hoggaaminta ee Ciidanka Badda, taas oo qeyb ka ah barnaamijka socda ee dib-u-dhiska iyo casriyeynta Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed.
Madaxweyne Hassan Sheikh oo khudbad ka jeediyay madasha ayaa si gaar ah u iftiimiyay muhiimadda istiraatiijiyadeed ee ay leedahay dhismaha ciidan baddeed oo awood leh, kaas oo dammaanad-qaadaya difaaca xuduud-badeedka Soomaaliya, ilaalinta xeebaha dalka iyo kheyraadka ku jira badda.
Waxaa uu sheegay in ilaalinta madaxbannaanida badda Soomaaliya ay tahay waajib qaran oo u baahan saraakiil iyo ciidan tababar heersare ah qaba, qalab ciidan oo casri ah iyo kaabayaal milatari oo dhammaystiran.
“Hirgelinta xaruntan cusub waxay qeyb ka tahay dadaallada joogtada ah ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ay dib ugu dhiseyso una xoojineyso Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan kor u qaadista tayada Ciidanka Badda si ay si buuxda ugu gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah ee ku aaddan ilaalinta madaxbannaanida dalka, wadajirka dhuleed iyo guud ahaan baddeena,” ayuu yiri Madaxweyne Hassan Sheikh.
Madaxweynaha ayaa carrabka ku adkeeyay in tayeynta Ciidanka Badda ay Soomaaliya u sahlaysa xaqiijinta madaxbannaanida biyaha dalka, isla markaana ay xoojinayso awoodda looga jawaabayo khataraha amni ee ka dhasha dhanka badda.
Mashruucan ayaa ka mid ah qorshayaasha ballaaran ee ay dowladdu ku casriyeyneyso ciidamada qalabka sida, iyada oo ujeedku yahay in la tayeeyo awoodda howlgaleed ee ciidanka lagana dhiso hay’ado difaac qaran oo adag.
Munaasabadda dhagax-dhigga waxaa goobjoog ka ahaa Guddoomiyaha Golaha Shacabka Sheikh Adan Mohamed Nur Madobe, Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed Maj. Gen. Ibrahim Mohamed Mohamud iyo Taliyaha Guud ee Ciidamada Qalabka Sida ee dalka Türkiye, Gen. Selçuk Bayraktaroğlu.
Ka-qeybgalka madaxa ciidamada Türkiye ayaa ku beegmay booqasho rasmi ah oo uu ku yimid Muqdisho, isagoo dhanka kale wadahadallo kula yeeshay Madaxweyne Hassan Sheikh oo ku saabsan xoojinta iskaashiga labada dhinac ee dhinacyada difaaca iyo amniga.
Dowladda Türkiye ayaa ah wehel muhiim ah oo door laxaad leh ka qaata dib-u-dhiska ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, iyadoo bixisa tababarro heersare ah, qalab milatari iyo taageero farsamo.
Labada dal ayaa sidoo kale ballaariyay xiriirkooda difaaca oo lagu kordhiyay amniga badda, kaddib heshiis rasmi ah oo ay wada saxiixdeen bishii February 2024.
Soomaaliya oo leh mid ka mid ah xeebaha ugu dhaadheer qaaradda Afrika, kuna teedsan Badweynta Hindiya iyo Gacanka Cadmeed, ayaa amniga baddeedu muhiimad weyn u leeyahay dhowrista kheyraadka kalluumeysiga, badqabka marinka maraakiibta ganacsiga iyo danaha dhaqaale ee guud ahaan qaranka.
Dowladda federaalka ayaa mudnaanta kowaad siisay dib-u-soo-nooleynta Ciidanka Badda, iyada oo beegsanaysa in la xoojiyo awoodda ilaalinta biyaha dalka loona wajaho caqabadaha dhanka amniga badda.