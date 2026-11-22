Axadle Media Group ayaa si kulul u cambaareysay go’aanka ay Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Soomaaliya shatiga baahinta ugala noqotay idaacadda Geedfadhi Radio. Warqad ka soo baxday wasaaradda oo ku taariikheysan 14-ka Nofeembar, ayaa lagu sheegay in lagala noqday ruqsaddii idaacadda la siiyay bishii Sebteembar 2026, taas oo ku ekeyd bisha Sebteembar 2027.
Wasaaraddu waxay ku eedeysay Geedfadhi Radio in ay jebisay qodobada 2-aad, 4-aad, 25-aad iyo 29-aad ee Xeerka Saxaafadda Soomaaliya, iyada oo ku doodday in idaacaddu baahisay “warar dhinac u janjeera” ama “macluumaad been abuur ah”, “faafisay dacaayad”, “hurisay colaado”, isla markaana “buunbuunisay Al-Shabaab”. Axadle Media Group ma aaminsana in eedeymahani yihiin kuwo xaqiiqada ku saleysan, waxayna u aragtaa marmarsiiyo hore loo soo tijaabiyay oo fashilmay, kuwaas oo marar badan loo adeegsaday in lagu aamusiiyo warbaahinta madaxa-bannaan. Geedfadhi Radio waxay tebin jirtay warbixinno naqdinaya dowladda hadda jirta iyo hoggaankeeda siyaasadeed. Sidoo kale, idaacaddu waxay qabatay doodo dadweyne oo ay ka soo qeybgaleen siyaasiyiin caan ah, khubaro iyo xubno bulshada ka tirsan, oo ay ku jiraan marti aragtidooda ay dowladdu u arki karto mid ka soo horjeedda. Saxaafadda noocan ah waa qeyb sharci ah oo ka mid ah doorka warbaahinta, mana aha mid keligeed keeni karta jebinta anshaxa ama sharciga.
Eedeymaha la soo jeediyay ma cayimayaan barnaamijyada gaarka ah ee la baahiyay, mana soo bandhigayaan caddeymaha lagu saleeyay go’aanka. Sidoo kale, ma sharxayaan sababta ay lagama maarmaan u noqotay in idaacadda lagala noqdo ruqsadda. Iyada oo laga duulayo xogta la hayo, Axadle Media Group waxay u aragtaa tallaabadan mid ka hor imaanaysa damaanad-qaadka dastuuriga ah ee Soomaaliya ee xorriyadda hadalka iyo madax-bannaanida warbaahinta. Dastuurku wuxuu sidoo kale farayaa in go’aannada maamul ay noqdaan kuwo sharci ah, macquul ah, isla markaana mara habraac caddaalad ah. Xayiraad kasta oo la saarayo xuquuqda waa in ay sharciga ku qoran tahay, si cad u muuqataa in ay tahay mid gar ah oo xaqiiqo ku fadhida, iyada oo la tixgelinayo tallaabooyin kale oo ka fudud.
Go’aankani wuxuu sidoo kale su’aalo ka keenayaa Xeerka Saxaafadda Soomaaliya ee 2020. Qodobka 14-aad ee xeerkan wuxuu dhigayaa in la dhiso Golaha Saxaafadda Soomaaliyeed oo ay ku jiraan wakiillo ka socda warbaahinta dowladda, warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo ururrada bulshada rayidka ah, isaga oo waajibinaya in laga ilaaliyo faragelin siyaasadeed ama mid dowladeed. Axadle Media Group waxay ka walaacsan tahay in aan la raacin ilaalintan sharciga ah kiiskan, waana sababta rasmiga ah ee ay ururku muddo dheer ugu adkeysanayay in la dhiso gole saxaafadeed oo si buuxda u madax-bannaan, loo dhan yahay, isla markaana lagu kalsoonaan karo.
Heerarka caalamiga ah ayaa sidoo kale xaddidaad adag saara carqaladeynta xorriyadda hadalka. Sida ku cad Qodobka 19-aad ee Axdiga Caalamiga ah ee Xuquuqda Madaniga iyo Siyaasadda iyo Qodobka 9-aad ee Axdiga Afrika ee Xuquuqda Aadanaha iyo Shucuubta, xayiraaduhu waa in ay ku saleysan yihiin sharci, una adeegaan ujeeddo sharci ah. Waa in ay sidoo kale noqdaan kuwo lagama maarmaan ah oo u dhigma culeyska arrinta. Eedeyn culus oo keliya ma xalaaleyn karto in albaabada loo laabo xarun warbaahineed iyada oo aan la helin caddeymo cad iyo habraac caddaalad ah.
“Xitaa marka hay’ad warbaahineed ay tebiso ama baahiso xaqiiqooyin qaraar, in lagala noqdo shatiga shaqada si loo aamusiiyo waa fal gebi ahaanba sharci-darro ah. Awoodaha nidaaminta looma adeegsan karo in lagu ciqaabo xarun warbaahineed shaqadeeda tifaftirka ama aragtiyaha ay dhiibtaan martida u timaadda. Iyada oo aan la heyn caddeymo sugan, habraac hufan iyo jawaab-celin dheellitiran, kala noqoshada shatiga Geedfadhi Radio waxay xadgudub ku tahay damaanad-qaadka Dastuurka iyo waajibaadka caalamiga ah ee Soomaaliya ka saaran xuquuqul insaanka. Mas’uuliyiintu waa in ay ka laabtaan go’aankan maadaama uu yahay mid sharci-darro ah, aan loo baahneyn, isla markaana aan laga fiirsan,” ayuu yiri Omar Faruk Osman, Xoghayaha Guud ee Axadle Media Group.
Axadle Media Group waxay ugu baaqaysaa Dowladda Federaalka in ay si degdeg ah ugu soo celiso shatiga Geedfadhi Radio. Wasaaraddu waa in ay soo bandhigtaa caddeymaha iyo sababaha sharci ee ku qotoma go’aankeeda, xaqiijisaa in idaacaddu ay iska difaaci karto eedeymaha loo jeediyay, isla markaana u oggolaataa dib-u-eegis madax-bannaan oo wax ku ool ah. Geedfadhi Radio looma aamusiin karo saxaafaddeeda naqdinta ku dhisan ama fursadda ay u abuurto doodaha bulshada.