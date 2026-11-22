Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in madaxa cusub ee xafiiskiisa, Stephen Miller, uu u tartami karo Aqalka Cad sannadka 2028, isaga oo ammaanay mas’uulkan muddada dheer ka tirsanaa garabka adag ee arrimaha socdaalka intii lagu jiray warbixin lagu qabtay Aqalka Cad.
Mr Trump wuxuu u muuqday inuu Mr Miller ka hormarinayo Madaxweyne ku-xigeenka JD Vance iyo Xoghayaha Arrimaha Dibadda Marco Rubio, kuwaas oo taagnaa gadaashiisa madasha.
“Waxaan haynaa war degdeg ah – isaga ayaa labadan nin ka fiicnaa,” ayuu yiri Mr Trump, isaga oo farta ku fiiqaya Mr Vance iyo Mr Rubio, kaddib markii uu u oggolaaday Mr Miller inuu hadlo intii uu socday shirka jaraa’id.
“Ma doonaysaa inaad u tartanto madaxweyne?” ayuu markaas weydiiyay madaxweynuhu.
Mr Trump wuxuu sidoo kale Mr Miller – oo ah xulafo daacad ah iyo naqshadeeyaha muhiimka ah ee ololaha masaafurinta xooggan ee maamulka – ku tilmaamay inuu yahay “ninka ugu awoodda badan adduunka”.
Mr Vance ayaa loo arkayay inuu yahay musharraxa ugu cadcad, balse khilaafkiisa Mr Trump ee ku saabsan dagaalka Iran ayaa wax ka beddelay tartanka
Madaxweynuhu wuxuu Mr Miller u magacaabay inuu Susie Wiles kaga beddelo madaxa xafiiska 6-da Nofeembar, taas oo ahayd isku-shaandhayntii ugu horreysay ee weyn kaddib markii Xisbiga Jamhuurigu khasaare culus kala kulmay doorashooyinkii dhexe ee Maraykanka.
Isaga oo ka hadlayay madasha, Mr Miller wuxuu ammaanay madaxdiisa, isaga oo yiri: “Waxa Madaxweyne Trump uu ku guuleystay labadii sano ee la soo dhaafay ayaa aad uga badan wax kasta oo madaxweyne ka horreeyay uu ku guuleystay taariikhda Maraykanka.”
Natiijooyinka doorashooyinka dhexe ayaa dib u qaabeeyay tartanka hore ee lagu raadinayo qofka Jamhuuriga ah ee Mr Trump ku beddeli doona sannadka 2028.
Mr Vance ayaa si weyn loogu arkayay inuu yahay musharraxa hoggaaminaya, balse wuxuu Mr Trump isku maandhaafeen dagaalka Iran, isaga oo sheegay in colaaddaasi ay sabab u ahayd in Jamhuuriyiintu lumiyaan kuraas doorashooyinkii dhexe.
Rajada Mr Rubio, dhanka kale, way sii xoogaysatay.
Intii uu socday shirka jaraa’id, Mr Vance waxaa la weydiiyay in go’aankii lagu weeraray Iran uu ahaa mid mudan.
Wuxuu ku jawaabay: “Madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu mar kale sidaas samayn lahaa.
“Aragtidaydu waxay tahay in hadafkayga iyo shaqadaydu ay tahay inaan taageero madaxweynaha Maraykanka.”
Mr Trump wuxuu sidoo kale iska fogeeyay su’aal la weydiiyay in Mr Vance ama Mr Rubio uu noqon lahaa madaxweyne ka wanaagsan.
“Oh, aan idiin sheego jawaabta su’aashaas,” ayuu yiri isaga oo qoslaya.