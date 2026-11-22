Wada-xaajoodyada cimilada ee ka socda Antalya, Turkiga, ayaa u sii dhawaanaya heshiis kama dambays ah kadib markii madaxweynayaasha COP31 ee Australia iyo Turkiga ay soo bandhigeen xirmo cusub oo looga golleeyahay in la helo is-afgarad ku saabsan tallaabooyinka xiga ee dadaalka caalamiga ah ee lagula dagaallamayo isbeddelka cimilada.
“Waxaan aaminsanahay inaan soo bandhignay qoraal ay dhammaan dhinacyadu ku heshiin karaan,” ayuu Madaxweynaha COP31 Murat Kurum ka sheegay kulan guud oo socday ilaa habeen dambe.
Wuxuu sheegay in ergadu ay saaka dib ugu soo laaban doonaan si ay si rasmi ah u ansixiyaan heshiiska.
Wada-xaajoodayaashu waxay dhaafeen waqtigii kama dambaysta ahaa ee Jimcaha, iyagoo shaqaynayay shalay ilaa saacadihii hore ee maanta, xilli ay isku dayayeen inay xalliyaan arrimaha ugu muranka badan.
Qof u ololeeya arrimaha cimilada ayaa dibadbax aamusan ka dhigaya bannaanka hoolka kulanka guud ee COP31
Mudane Kurum wuxuu sheegay in qabyo-qoraalka ugu dambeeyay uu wax ka qabanayo walaacyada ku saabsan shidaallada fosilka, iyo sidoo kale dalabaadka ah in la helo taageero maaliyadeed oo dheeraad ah si looga caawiyo dalalka soo koraya inay la qabsadaan saamaynta isbeddelka cimilada.
Qoraalkan ayaa soo baxay kadib wadatashiyo xooggan oo ay ku lug lahaayeen Australia, oo hoggaaminaysa wada-hadallada, Turkiga, oo martigelinaya shirka, iyo ku dhowaad 200 oo wafdi oo matalaya qaar ka mid ah dalalka dunida ugu qanisan, ugu saboolsan, ugu waaweyn iyo kuwa ugu yaryar.
Akhri wax dheeraad ah: Ergayga cimilada ee Midowga Yurub oo sheegay in ‘aan weli la helin tanaasul’ ku saabsan heshiiska COP31
Wafdiyada waxay haystaan ilaa 3:00 aroornimo waqtiga Ireland si ay u gudbiyaan diidmooyinkooda ku aaddan heshiiska, iyadoo kulan loo qorsheeyay 6:00 aroornimo waqtiga Ireland si loo bilaabo hannaanka ansixinta.
Australia, oo uu taageerayo Turkiga, ayaa ka shaqaynaysay sidii la isugu soo dhoweyn lahaa dalalka sida weyn ugu nugul isbeddelka cimilada iyo kuwa dhaqaalahoodu ku tiirsan yahay soo saarista ama isticmaalka shidaallada fosilka.
Shirka COP ee sanadkan ayaa ah kii ugu horreeyay tan iyo markii hay’adda deegaanka ee Qaramada Midoobay ay xaqiijisay in heerkulka caalamku ku socdo inuu dhaafo 1.5 darajo Celsius, oo ah xad ay dalalku ku heshiiyeen in ka badan toban sano ka hor inay isku dayaan inay ka hortagaan in la dhaafo. Marka xadkaas la dhaafo, waxaa la filayaa in khataraha iyo darnaanta cimilooyinka ba’an ay kordhaan.