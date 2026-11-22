Markab xamuul oo Ruushku leeyahay, isla markaana xiriir la leh milatariga dalkaas, ayaa dab qabsaday kadib markii diyaarado aan duuliye lahayn lagu weeraray Badda Baltic, taas oo mas’uuliyiinta Finland ay sheegeen inay u badan tahay inuu ahaa weerar Ukraine ay qaaday. Markabka ayaa markii dambe ku dhex qulqulay biyaha Finland.
16-ka shaqaale ee saarnaa Sparta II ayaa markabka kaga baxay doonyaha badbaadada, ka hor intii aysan u wareegin markab Ruush ah oo u dhowaa. Waxay ku sii jeedeen Ruushka, sida uu Ilja Iljin, taliyaha Ilaalada Xuduudaha Finland, u sheegay idaacadda qaranka Yle.
Ukraine ayaa sannadkan dhowr jeer weerarro isdaba joog ah oo ay adeegsanayso diyaarado aan duuliye lahayn ku qaaday gobolka Leningrad ee waqooyi-galbeed Ruushka. Qaar ka mid ah diyaaradahaas ayaa galay hawada Badda Baltic, taas oo walaac ka abuurtay in dagaalku ku faafo dhulka NATO.
“Waxay u badan tahay in Ukraine … ay ka dambeyso (weerarka),” ayuu afhayeenka ciidamada qalabka sida ee Finland Aki-Mauri Huhtinen ka sheegay shir jaraa’id, isagoo intaas ku daray in aan la ogeyn sababta markabka loo bartilmaameedsaday.
Dabku weli wuu ka holcayay markabka xilli Finland ay isku dubbaridaysay dadaallada samatabbixinta, iyadoo markabku ku xiran yahay biyaha Finland. Mas’uuliyiinta Finland ayaa sheegay in maraakiibta Ruushku ugu dambayn markabka dhaawacmay dib ugu jiidi karaan dalkooda.
Diyaarad helikobtar oo Ruushku leeyahay ayaa sidoo kale looga shakiyay inay muddo kooban gashay hawada Finland intii uu hawlgalku socday, sida uu sheegay Mikko Simola, taliyaha Ilaalada Xeebaha Gacanka Finland.
‘Dagaalku wuu ku fidayaa’
Helsinki ayaa si ku-meel-gaar ah u xaddiday duulimaadyada iyo isu-socodka badda ee bariga Gacanka Finland, iyadoo sheegtay in tallaabooyinkaasi loogu talagalay in lagu ilaaliyo dadka rayidka ah, isla markaana mas’uuliyiinta loo siiyo fursad ay kaga jawaabaan haddii ay qasab noqoto in diyaarado aan duuliye lahayn la dhexgalo.
“Dagaalku wuxuu ku fidayaa deegaannada deriskeenna. Mas’uuliyiinta Finland ayaa maareynaya xaaladda Gacanka Finland, halkaas oo weerar loo adeegsaday diyaarad aan duuliye lahayn uu ku dhacay markab ganacsi oo Ruushku leeyahay.
“Ukraine waxay xaq u leedahay inay la dagaallanto gardarrada,” ayuu Ra’iisul Wasaaraha Finland Petteri Orpo ku sheegay X.
Diyaaradaha dagaalka ee Sweden ee ku shaqaynayay taliska Finland ayaa gacan ka geystay ilaalinta madaxbannaanida dhuleed ee Finland iyo NATO kadib dhacdada, ayuu sheegay Wasiirka Difaaca Sweden Pal Jonson.
Finland iyo Sweden ayaa ah xubnihii ugu dambeeyay ee NATO, iyagoo ku biiray isbahaysiga sannadihii 2023 iyo 2024, siday u kala horreeyaan, kadib markii Ruushku duullaankiisa baaxadda leh ku qaaday Ukraine sannadkii 2022.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ukraine ayaan si degdeg ah uga jawaabin codsi faallo ah.
Safaaradda Ruushka ee Helsinki ayaan iyaduna si degdeg ah uga jawaabin codsiyo faallo ah.
Markabka ayaa saaran cunaqabateyn Maraykanku ku soo rogay, wuxuuna xiriir la leeyahay shirkadda maraakiibta Ruushka ee Oboronlogistika, sida ay sheegtay Wasaaradda Maaliyadda Maraykanka.
Oboronlogistika ayaa boggeeda internetka ku sheegtay inay adeegyo saadka ah siiso Wasaaradda Difaaca Ruushka.
“Waqtigan xaadirka ah, ma jiro xog la xaqiijiyay oo ku saabsan waxa saaran markabka, balse lama diidi karo inay saaran yihiin agab milatari,” ayuu yiri Iljin oo ka tirsan Ilaalada Xuduudaha Finland.
Diyaarado aan duuliye lahayn ayaa lagu soo riday gobolka Leningrad
Guddoomiyaha gobolka Leningrad Aleksandr Drozdenko ayaa Telegram ku sheegay in laba diyaaradood oo aan duuliye lahayn ay weerareen markab xamuul oo ku jiray biyaha caalamiga ah, qiyaastii saddex mayl-badeed u jira xuduudda Ruushka.
Wuxuu intaas ku daray in habeenkii lagu burburiyay gobolka Leningrad 80 diyaaradood oo aan duuliye lahayn.
Milatariga Finland ayaa toddobaadkii hore sheegay inay ogaadeen weerar lagu qaaday markab dagaal oo Ruushku leeyahay, kaas oo ka dhacay isla goobta intii lagu jiray weerarro ballaaran oo diyaarado aan duuliye lahayn oo Ukraine ay ku beegsanaysay gobolka Leningrad.
Guddoomiyaha Kaliningrad Alexei Besprozvannykh ayaa sheegay in dhacdadu aysan khatar ku ahayn sahayda gobolka.
Kaliningrad waxay ku taallaa inta u dhaxaysa Poland iyo Lithuania, waxayna marar badan noqotay goob xiisad u dhexeysa Ruushka, NATO iyo Midowga Yurub.
Ruushka ayaa hore ugu tilmaamay weerarrada lagu qaado maraakiibtiisa ganacsi ee ka baxsan biyihiisa dhuleed falal argagixisanimo iyo burcad-badeednimo badeed.
Sparta II, oo ah markab xamuul oo calanka Ruushka wata, dhererkiisuna yahay 121 mitir (397 cagood), waxaa iska leh Oboronlogistika, wuxuuna shalay ka ambabaxay St Petersburg, sida ay muujinayaan xogta LSEG.
Gacanka Finland waa qayb cidhiidhi ah oo ka tirsan Badda Baltic, wuxuuna kala qaybiyaa Finland iyo Estonia isagoo dhanka bari ku fidsan ilaa St Petersburg. Gogland waxay ku taallaa biyaha bari ee gacanka.
Streeting ayaa booqashadiisa ku tilmaamay muujin muhiim ah oo midnimo ah, ayuu Zelensky sheegay
Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky iyo Xoghayaha Difaaca UK Wes Streeting ayaa isku gacan qaaday Kyiv intii uu socday booqasho
Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in booqashada Xoghayaha Difaaca UK Wes Streeting, oo timid kadib duqeyn culus oo Ruushku toddobaadkan ka geystay Kyiv, ay dirtay farriin muhiim ah oo midnimo ah.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ballanqaaday aargoosi kadib weerarro cirka ah oo si weyn u waxyeelleeyay buundo weyn oo Crimea ku xirta gobolka Krasnodar ee Ruushka. Crimea waxaa Ruushku qabsaday oo ku daray dhulkiisa sannadkii 2014.
Mudane Zelensky ayaa diiday sheegashada Mudane Putin ee ah in buundada loo adeegsanayay oo keliya dad rayid ah, isagoo sheegay in baaritaanno lagu sameeyay baraha bulshada ay soo saareen boqollaal sawir oo muujinaya gaadiid milatari oo dul maraya.
Madaxweynaha Ukraine ayaa sidoo kale sheegay in Ruushku habeenkii kale weerar ku qaaday bartilmaameedyo rayid oo ku yaalla Kryvyi Rih, oo ah magaalada warshadaha leh ee uu ku dhashay. Ugu yaraan laba qof ayaa dhintay, oo uu ku jiro wiil toddoba jir ah.
Ruushka iyo Ukraine labaduba waxay beeniyeen inay si ula kac ah u weerareen kaabayaasha rayidka.
Mudane Streeting ayaa sheegay in adeegsiga hadallada nabadda ee Mudane Putin uu ku sameeyo shirarka caalamiga ah uu yahay mid aan macno lahayn haddii ciidamada Ruushku sii wadaan duqeynta kaabayaasha rayidka.
Wuxuu sidoo kale ku tilmaamay “daandaansi foolxun” warbixin sheegaysa in Ruushku ku xadgudbay hawada Poland — taas oo mas’uuliyiinta Poland ay sheegeen inay u badan tahay in lagu fuliyay laba gantaal iyo diyaarad aan duuliye lahayn — ka hor dhoollatusyo milatari oo shalay loo sameeyay “Isbahaysiga Kuwa Doonaya”.