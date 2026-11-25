Muqdisho — Golaha Wasiirrada ee Soomaaliya ayaa meelmariyay wax-ka-beddel ballaaran oo lagu sameeyay shuruucda doorashooyinka iyo xisbiyada siyaasadda ee dalka, iyadoo la soo bandhigay nidaamka liiska xiran ee lagu galayo doorashooyinka baarlamaanka, isla markaana ururrada siyaasadda lagu xiray shardi ah inay helaan ugu yaraan boqolkiiba 10 codadka doorashooyinka heer federaal si ay u noqdaan xisbiyo qaran oo buuxa.
Qodobbadan ayaa la ansixiyay Tuesday intii uu socday kulan aan caadi ahayn oo ay yeesheen Golaha Wasiirrada oo uu shir-guddoominayay Ra’iisul Wasaare Hamza Abdi Barre, xilli ay xukuumaddu dardargelinayso qorshayaasha lagu dib-u-habaynayo hannaanka doorashooyinka ka hor inta aan la gaarin doorashada guud ee qorshaysan sannadka 2027.
Qoraal rasmi ah oo ka soo baxay dawladda ayaa lagu caddeeyay in goluhu meelmariyay wax-ka-beddel lagu sameeyay 23 qodob oo ka tirsan Sharciga Doorashooyinka Qaranka iyo siddeed qodob oo ka mid ah Sharciga Ururrada iyo Xisbiyada Siyaasadda, iyada oo ujeedku yahay in labada xeerba lala jaanqaadsiiyo Dastuurka Federaalka ee dib-u-eegista lagu sameeyay.
“Wax-ka-beddelkan waxaa looga gol-leeyahay in lagu fududeeyo dhaqangalka Dastuurka, maadaama shuruucdan la soo saaray ka hor inta aan la meelmarin Dastuurka, haatanna ay u baahan yihiin in lala waafajiyo qodobbadiisa,” ayaa lagu yiri bayaanka xukuumadda.
Sida ku cad sharcigan cusub, muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa si toos ah codkooda ugu soo dooran doona goleyaasha deegaanka, baarlamaannada xubnaha ka ah federaalka iyo xildhibaannada labada aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Hay’adahaas shacabku soo doortaan ayaa iyaguna dhisaya madaxda kala duwan ee maamullada, oo ay ku jiraan guddoomiyeyaasha degmooyinka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda.
Wax-ka-beddelkan ayaa sidoo kale soo kordhinaya hannaan doorasho oo ku saleysan liiska xiran ee musharraxiinta baarlamaanka, kaas oo ku waajibinaya xisbiyada iyo ururrada siyaasadda inay soo gudbiyaan liisas musharraxiin ah oo horay loo sii kala nidaamiyay.
Hannaankan liiska xiran, codbixiyayaashu ma dooranayaan shaqsi gaar ah balse waxay codkooda siinayaan xisbiga ama ururka siyaasadeed, iyadoo kuraasta baarlamaankana loo qaybin doono sida ay ururradu ugu kala guulaystaan codadka iyo sida ay musharraxiintu ugu kala horreeyaan liiskii hore loo gudbiyay.
Golaha Wasiirrada ayaa dhanka kale ansixiyay shuruud cusub oo lagu daray Sharciga Ururrada iyo Xisbiyada Siyaasadda, taasoo dhigaysa in urur kasta oo siyaasadeed looga baahan yahay inuu helo ugu yaraan 10% wadarta codadka doorasho heer federaal ah si uu u helo aqoonsiga xisbi siyaasadeed oo heer qaran ah.
Dawladda ayaa tallaabadan ku macnaysay mid lagu hagayo laguna nidaaminayo qaabka ay ururrada siyaasadeed ee diiwaangashan ugu gudbi karaan xisbiyo qaran oo sharciyad buuxda haysta.
Qodobada la ansixiyay ayaa sidoo kale awood u siinaya guddiga National Independent Electoral and Boundaries Commission (NIEBC) inay dajiyaan nidaamyada farsamo iyo habraacyada lagama maarmaanka u ah diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo qabashada codaynta.
“Tallaabooyinkani waxay fududeynayaan in muwaadiniintu ay si buuxda uga qaybqaataan doorashooyinka, iyagoo dhabbaha u xaaraya habraac sharci oo lagu meelmariyo qodobbada dastuurka dalka,” ayaa lagu xusay qoraalka.
Go’aankan xukuumadda ayaa soo baxay xilli Soomaaliya ay u diyaargaroobayso doorashada baarlamaanka oo loo asteeyay April 15, 2027, iyo tan madaxweynaha oo loo muddeeyay May 15, sida lagu xusay jadwalka uu soo saaray guddiga doorashadu.
Dib-u-habayntan dhanka doorashada ayaa kusoo beegmaysa iyadoo uu weli taagan yahay khilaaf xooggan oo u dhexeeya dawladda federaalka iyo mucaaradka, kaasoo ku aaddan wax-ka-beddelka dastuurka, nidaamka doorashada iyo awoodaha hay’adaha dowladda dhexe.
Isbahaysiyada mucaaradka iyo hoggaanka maamullada Puntland iyo Jubaland ayaa si cad uga horyimid tallaabooyinka wax-ka-beddelka dastuurka ee ay qaadday dowladda federaalka, iyagoo ku doodaya in go’aamadaas la qaatay iyadoon la helin wadatashi siyaasadeed oo ballaaran iyo heshiis loo dhan yahay.
Dhinaceeda, dawladda federaalku waxay ku adkaysanaysaa in beddelka dastuurku yahay aasaaska sharci ee lagu hirgelinayo qorshaha doorasho ee la cusbooneysiiyay si dalka loo gaarsiiyo doorashooyin xor ah sannadka 2027.
Guddiga doorashooyinka ayaa dhankooda wada hawlaha diiwaangelinta inkastoo ay jiraan caqabadahaas siyaasadeed, waxaana ay dhowaan kordhiyeen waqtigii loo qabtay ururrada siyaasadda inay ku soo gudbiyaan dukumentiyadooda oo laga dhigay Nov. 30 halkii uu markii hore ka ahaa Nov. 22.
Ansixinta Golaha Wasiirradu u sameeyay wax-ka-beddelkan ayaa tallaabo muhiim ah u ah hirgelinta nidaamka cusub ee doorashada ee ay xukuumaddu waddo.
Hase yeeshee, isbeddelladan ayaan weli si rasmi ah u noqon sharci dhaqangalay, maadaama ay horyaallaan hannaankii looga baahnaa baarlamaanka si cod loogu qaado.