Jilaagii ruug-caddaaga ahaa ee Nollywood, Pete Edochie, oo bandhigyadiisii awoodda lahaa ay ka dhigeen mid ka mid ah xiddigaha shaashadda ee ugu caansan Nigeria, ayaa ku geeriyooday magaalada Enugu isagoo 79 jir ah, sida ay qoyskiisu ku dhawaaqeen. Lama sheegin sababta dhimashadiisa.
Edochie wuxuu caalami ahaan caan ku noqday sannadkii 1987, kaddib markii uu ku jilay doorka Okonkwo taxanihii telefishinka ee laga sameeyay buugga Chinua Achebe ee Things Fall Apart. Intii uu socday xirfaddiisa oo tobannaan sano ahayd, wuxuu sidoo kale ka soo muuqday filimada ay ka mid yihiin Igodo, Rituals iyo Lionheart. Nigeria waxay sannadkii 2003 ku maamuustay billadda Xubinimada Amarka Niger.
Waxaa ka dambeeya xaaskiisa iyo lix carruur ah, oo ay ku jiraan jilayaasha Yul iyo Linc Edochie. Muuqaalladii filimeed ee uu kaga tagay xusuusta iyo oraahyadiisii gaarka ahaa ayaa markii dambe helay dhagaystayaal cusub, kaddib markii isticmaalayaasha da’da yar ee baraha bulshada ay u beddeleen muuqaallo iyo sawirro si weyn loo wadaagay.