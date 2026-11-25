Muqdisho (AX) — Diyaaraddii qaran ee Soomaaliya, Somali Airlines, ayaa qorshuhu yahay in dib loo howlgeliyo Dec. 10, 2026, kaddib in ka badan 35 sano oo ay howlgab ahayd, sida uu Isniintii shaaciyay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada Mohamed Farah Nuh.
Wasiir Nuh oo magaalada Muqdisho kula hadlay wariyeyaasha taariikhdu markay ahayd Nov. 23, ayaa sheegay in qabanqaabadii ugu dambeysay ay socoto, bisha soo socotana la qaban doono munaasabad rasmi ah oo lagu maamuusayo dib-u-soo-noqoshada shirkaddan ay dawladdu leedahay.
“Somali Airlines waxay dib u soo laabanaysaa bisha Diseembar ee foodda inagu soo haysa, xilligaas ayaana si rasmi ah loo daah-furi doonaa,” ayuu yiri wasiirku.
Ku dhawaaqistan ayaa daba socota ballanqaadyo sannado badan ay dawladdu ku celcelinaysay oo lagu doonayay in dib loogu soo nooleeyo diyaaraddan, taas oo howlaheedii joojisay sannadkii 1991-kii markii ay burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya.
Maamulladii dalka soo maray ayaa dhowr jeer horey u shaaciyay qorshayaal lagu soo celinayo shirkadda, hase yeeshee dhammaan xilliyadii hore loo asteeyay ayaa dhammaaday iyadoon wax duulimaadyo ganacsi ah dib u bilaaban.
Bishii July 2025, dawladda Soomaaliya waxay shaacisay heshiis lagu soo iibsanayo laba diyaaradood oo noocoodu yahay Airbus A320, taas oo qeyb ka ahayd u diyaargowga dib-u-howlgelinta shirkadda. Mas’uuliyiinta ayaa markii hore ballanqaaday in howlgalladu ku bilaaban doonaan muddo laba bilood gudahood ah.
Wasaaradda Gaadiidka ayaa markii dambe qorshaysay in adeeggu dib u bilowdo ka hor dhammaadka sannadkii 2025, balse taasi ma noqon mid rumowda oo diyaaraddu dib uma shaqayn.
Sidoo kale, bishii August 2026, Agaasimaha Guud ee Somali Civil Aviation Authority, Ahmed Moallin Hassan, ayaa sheegay in diyaaragarowgii ugu dambeeyay uu gabagabo ku dhow yahay, duulimaadyada ugu horreeyana la filayo bisha September. Ballantaasina waxay ku idlaatay iyadoo aysan jirin wax duulimaadyo ganacsi ah oo billowday.
Warkan cusub ayaa imaanaya xilli wararku ay tilmaamayaan in Somali Airlines ay ku heshiisay inay diyaarad nooca marawaxadda leh oo ah Dash 8-400 ka kireysato Daallo Airlines, oo ah shirkad gaar loo leeyahay oo ka howlgasha gobolka.
Hase yeeshee, dawladda iyo shirkadaha duulimaadka toona si faahfaahsan ugama aysan hadlin heshiiska kireysiga, mana jiro xaqiijin rasmi ah oo ku saabsan in diyaaraddaasi noqon doonto tan fulisa duulimaadyada ugu horreeya ee la qorsheeyay.
Dawladdu weli ma aysan shaacin goobaha ay diyaaraddu marka hore u duuli doonto, qiimaha tigidhada, iyo waqtiga ay rakaabku bilaabi karaan goosashada kuraasta duulimaadyada.
Sidoo kale ma cadda in munaasabadda Dec. 10 ay noqon doonto mid si toos ah loogu bilaabo adeegyada ganacsiga ee rakaabka ama inay tahay oo keliya xaflad daah-fur rasmi ah oo ka horreysa howlaha dhabta ah.
Shirkadda Somali Airlines oo la yagleelay sannadkii 1964-kii, waxay xilliyadii hore qaban jirtay duulimaadyo gudaha iyo dibadda ah oo Muqdisho ku xiri jiray magaalooyin ku yaalla Afrika, Bariga Dhexe iyo Yurub.
Diyaaradda ayaa shaqada joojisay kaddib qaraxii dagaalladii sokeeye ee 1991-kii, taas oo muddo ka badan soddon sano Soomaaliya ka dhigtay dal aan lahayn diyaarad qaran oo shaqaynaysa.
Dib-u-howlgelinta la qorsheeyay ayaa qeyb ka ah dadaallada dawladda federaalku ay dib ugu dhisayso kaabayaasha dalka iyo xoojinta isku-xirka gaadiidka cirka ee suuqyada gobolka iyo kuwa caalamiga ah.
Si kastaba ha ahaatee, ballamaha soo noqnoqday ee horey u baaqday ayaa shaki gelinaya haddii xilligan ugu dambeeya uu noqon doono midka dhabta ah ee diyaaraddan calanka u ah dalka dib loogu soo celiyo howlihii ganacsi.
Hay’adaha duulista hawada Soomaaliya ayaan weli soo saarin jadwal duulimaad oo la xaqiijiyay ama qorshe waqtiyeysan oo faahfaahsan oo ku saabsan bilowga buuxa ee shaqada diyaaradda.