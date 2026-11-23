Muqdisho (AX) — Madaxweynaha Galmudug, Liibaan Ahmed Hassan, ayaa ku dhawaaqay Golaha Wasiirrada cusub oo ka kooban 55 xubnood, isagoo dib u soo celiyay afar wasiir oo ka tirsanaa maamulkii hore, halka uu 20 xubnood oo cusub u igmaday hoggaanka wasaaradaha muhiimka ah.
Wareegto madaxweyne oo soo baxday Axad, Nov. 22, ayuu Hassan ku magacaabay 24 wasiir, 18 wasiir ku-xigeen iyo 13 wasiiru-dowle, taasoo soo gabagabaysay dhismaha Golaha Wasiirrada ee maamulkiisa cusub.
Sida ku cad wareegtada ka soo baxday Xafiiska Madaxweynaha Galmudug, magacaabistan ayaa koobaysa wasaaradaha u xilsaaran amniga, maamulka, horumarinta dhaqaalaha, caddaaladda, arrimaha bulshada iyo adeegyada aasaasiga ah ee dadweynaha.
Wasiirrada buuxa ee 24-ka ah ee la magacaabay, afar ka mid ah waxay hore uga soo tirsanaayeen golihii wasiirrada ee Madaxweynihii hore ee Galmudug Ahmed Abdi Kaariye Qoorqoor, halka 20-ka kale ay yihiin xubno cusub oo markii ugu horreysay xilalkaas loo magacaabay.
Tallaabadan ayaa calaamad u ah isbeddel ballaaran oo lagu sameeyay hoggaanka fulinta ee Galmudug, xilli Hassan uu u guntan yahay taabagelinta xukuumaddiisa kaddib doorashadii loo doortay madaxweynaha maamulkaas.
Golaha Wasiirrada cusub ayaa mas’uul ka noqon doona hirgelinta siyaasadaha maamulka, kormeerka hay’adaha dowladda iyo wax ka qabashada caqabadaha dhinacyada amniga, siyaasadda iyo horumarka ee horyaalla deegaanka.
Galmudug, oo ku fadhida qeybo ka mid ah bartamaha Soomaaliya, ayaa weli wajaheysa culeysyo dhanka amniga ah oo kaga imaanaya kooxda al-Shabab, gaar ahaan deegaannada miyiga ah oo ay ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ka wadaan howlgalno ka dhan ah kooxdaas.
Sidoo kale, maamulka ayaa la tacaalaya arrimaha la xiriira gaarsiinta adeegyada bulshada, dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo xoojinta hay’adaha dowliga ah.
Wareegtada madaxtooyada laguma faahfaahin xilliga rasmiga ah ee ay wasiirrada cusubi xilalka la wareegi doonaan iyo haddii ay jiraan magacaabisyo kale oo xiriirkaas ku xigi doona.
Hoos ka eeg magacyada wasiirrada, wasiir ku-xigeennada iyo wasiiru-dowlayaasha loo magacaabay Golaha Wasiirrada Galmudug.