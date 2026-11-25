Hoggaamiyaha mucaaradka Brian Mundubile iyo 12 qof oo kale ayaa si rasmi ah loogu soo oogay dacwad khiyaano qaran ah, kaddib markii lagu eedeeyay inay qorsheynayeen inay xukunka ka tuuraan dowladda Madaxweyne Hakainde Hichilema. Xeer-ilaalintu waxay sheegtay in hawlgalkan la sheegay la qorsheeyay intii u dhaxaysay Abriil iyo Agoosto 2026, waxayna Mundubile iyo ganacsade ku eedeysay inay maalgelinayeen tababar milatari oo ka dhacayay Ruushka.
Mundubile, oo doorashadii Agoosto kula tartamay Hichilema, ayaa beeniyay eedeymaha. Dacwad-oogista ayaa ku soo beegmaysa xilli walaac laga qabo cadaadis siyaasadeed oo ka jira Zambia. Kooxo u dooda xuquuqda aadanaha ayaa mas’uuliyiinta ku eedeeyay inay caburinayaan mucaaradka kaddib doorashada, taas oo hawlgallada caalamiga ah ee kormeerayaasha doorashadu sheegeen inay hareeyeen khaladaad. Haddii lagu helo dambiga, Mundubile waxaa lagu xukumi karaa xabsi daa’im.
Xorriyadaha siyaasadeed ayaa sidoo kale ahaa arrin walaac laga qabay xilligii ugu horreeyay ee Hichilema uu xilka hayay. Xisbiyada mucaaradka iyo ururrada bulshada rayidka ah ayaa maamulkiisa ku eedeeyay inuu xaddiday mucaaradka, eedeymahaas oo ay dowladdu diidday.