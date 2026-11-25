Mas’uuliyiinta Masar waa inay dib u furaan warbaahinta madaxa-bannaan ee Mada Masr, isla markaana ka tanaasulaan eedaha loo jeediyay tifaftiraha guud, Lina Attalah, ayay Amnesty International sheegtay ka hor dhageysiga racfaankeeda ee 25-ka Nofeembar.
Attalah ayaa bishii Oktoobar lagu helay dambi ah inay maamushay degel aan ruqsad haysan, waxaana lagu ganaaxay saddex milyan oo giniga Masar ah, iyadoo lagu amray inay xirto warbaahinta. Amnesty ayaa sheegtay in kiiskani qayb ka yahay olole ballaaran oo lagu caburinayo saxaafadda madaxa-bannaan iyo xorriyadda hadalka ee Masar, halkaas oo saxafiyiin iyo difaacayaasha xuquuqda aadanaha loo xiro laguna maxkamadeeyo shaqadooda awgeed.
Ururku wuxuu ku booriyay saaxiibbada caalamiga ah, oo ay ku jirto Midowga Yurub, inay Qaahira ku cadaadiyaan inay ilaaliso xorriyadda saxaafadda. Attalah waxay sidoo kale wajahaysaa kiis gooni ah oo ku saabsan eedeymo la xiriira inay faafisay warar been abuur ah, falkaas oo keeni kara xabsi dhan hal sano.