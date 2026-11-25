MUQDISHO, Soomaaliya — Golaha Wasiirrada Soomaaliya ayaa xalay meelmariyay wax-ka-beddel ballaaran oo lagu sameeyay xeerka doorashooyinka qaranka iyo habraacyada lagu soo xulayo xildhibaannada Baarlamaanka. Ra’iisul Wasaaraha mudo-xileedkiisu dhamaaday, Xamse Cabdi Barre, ayaa fadhigaas kaga dhiidhiyay shakiga laga qabo qorshaha xukuumaddiisa, isagoo ku adkaystay hirgelinta doorasho qof iyo cod ah oo ka madax-bannaan gacanta iyo saamaynta dowlad-goboleedyada.
Isagoo sharraxayay tubta geeddi-socodka, Xamse ayaa shaaciyay in doorashooyinka la qaban doono ka hor May 2027, iyadoo la waafajinayo qorshe-hawleedka guddiga doorashooyinka. Wuxuu xaqiijiyay in xukuumaddu dardargelin doonto dhammaan diyaaragarowga farsamo, isla markaana ay u howlgaleyso sidii dowlad xilgaarsiin ah inta lagu guda-jiro mudada doorashadu socoto.
Go’aannada cusub ee la ansixiyay ayaa gebi ahaanba meesha ka saaray qodobkii horay u waajibinayay in wasiirradu xilalka iska casilaan ka hor inta aysan u tartamin kuraasta baarlamaanka. Xayiraadda is-casilaadda ayaa hadda loo weeciyay oo kaliya shaqaalaha rayidka ah ee dowladda, garsoorayaasha maxkamadaha, iyo xubnaha ka tirsan ciidamada ammaanka.
Si kastaba ha ahaatee, mustaqbalka nidaamka doorashooyinka ayaa weli la ciirciiraya diidmo xooggan iyo kala qaybsanaan siyaasadeed. Saamileyda mucaaradka ayaa ganafka ku dhuftay hindisaha xukuumadda, iyagoo ku eedeeyay in qaab-dhismeedka sharciyeed ee la soo bandhigay uu si gaar ah faa’iido siyaasadeed ugu xaglinayo xisbiga JSP ee Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, uuna albaabada u furayo in natiijooyinka la musuqmaasuqo laguna shubto.
Dhinaca kale, madaxda xukuumadda federaalka ayaa ku adkeysanaya inay ka dhabeyn doonaan qorshaha shacabka loogu gacan-gelinayo xaqa codbixinta tooska ah, in kasta oo uu weli biyo-diid yahay is-fahamka siyaasadeed ee ku saabsan wax-ka-beddelka dastuurka iyo maamulidda geeddi-socodka doorashooyinka.
AXADLETM