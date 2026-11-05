Abdi Daisane oo ah Soomaali-Mareykan ka tirsan xisbiga Democrat-ka oo ku guuleystay doorashada Golaha Wakiilada gobolka Minnesota

Mike Conway (bidix) oo dhageysanaya Abdi Daisane (midig) oo ka jawaabaya su’aal kaga timid dadweynihii ka soo qeybgalay doodda murashaxiinta aqalka wakiillada ee Degmada 14-aad oo ay qabatay St. Cloud Area Chamber of Commerce maalintii Sept. 23.Sarah d’Uscio / For St. Cloud LIVE
ST. CLOUD, Minn (AX) — Siyaasiga Soomaali-Ameerikaanka ah ee xisbiga Dimoqraadiga, Abdi Daisane, ayaa guul weyn ka soo hooyay doorashada Aqalka Wakiillada ee Minnesota maalintii Tuesday, isagoo ka adkaaday ninka ay loolamayeen ee xisbiga Jamhuuriga Mike Conway, isla markaana xisbigiisa ku soo kordhiyay kursi ay hore u haysteen Jamhuurigu oo ku yaalla aagga St. Cloud.
Natiijooyinka hordhaca ah ee aan rasmiga ahayn, markii la tiriyay dhammaan 18-ka goobood ee codbixinta, ayaa muujinaya in Daisane uu helay 9,164 cod oo u dhiganta 51.6%, halka Conway uu helay 8,570 cod oo u dhiganta 48.3%, taas oo ka dhigan in Daisane uu ku badiyay farqi dhan 594 cod.
“Waa dareen aad u wanaagsan inaad marka hore guuldarraysato, kaddibna aad dib u soo laabato oo aad guuleysato,” ayuu Daisane u sheegay warbaahinta St. Cloud LIVE xilli uu habeenkii doorashada la dabbaaldegayay taageerayaashiisa. “Adkeysigu miro wanaagsan ayuu leeyahay; albaabbo badan ayaan garaacnay, dad badan ayaan la hadalnay, taas beddelkeedana dad badan ayaan xiriir la yeelannay. … Dadku waxay doonayaan isbeddel.”
Daisane ayaa markii labaad oo xiriir ah u tartamayay kursiga Degmada 14A, kaddib markii sanadkii 2024 ay ka adkaatay wakiilka Jamhuuriga ee Bernie Perryman.
Kursigan ayaa banaanaaday kaddib markii ay Perryman go’aansatay inaysan mar saddexaad u tartamin Aqalka Wakiillada, balse ay loolan adag la gasho Senatorka gobolka ee xisbiga Dimoqraadiga Aric Putnam oo ku tartamayay kursiga Senate-ka ee Degmada 14.
Daisane ayaa u soo gudbay doorashada guud kaddib markii uu bishii August ku guuleystay doorashadii horudhaca ahayd ee xisbiga Democratic-Farmer-Labor isagoo helay 62.52% codadkii la dhiibtay, waxaana uu ka adkaaday bare sare oo ka tirsan St. John’s University oo lagu magacaabo Paul R.F. Schumacher, sida ku cad xogta xafiiska Minnesota Secretary of State. Dhinaca kale, Conway ayaa isna ku guuleystay doorashada horudhaca ah ee Jamhuuriga isagoo helay 62.25%.
Degmada 14A, oo ka kooban qaybo ka mid ah St. Cloud iyo nawaaxigeeda, ayaa waxaa hore u haystay xisbiga Jamhuuriga. Deegaanka guud ee St. Cloud ayaa doorashooyinkii dambe si weyn la isugu hayay, waxaana doorashadii sanadkii 2024 degmadaas ku guuleystay Madaxweyne Donald Trump, sida ay sheegeen warbixinada doorashooyinka maxalliga ah.
Intii uu ololuhu socday, Daisane wuxuu culeyska saaray arrimaha nolosha maalinlaha ah, ganacsiyada yaryar, iyo isla-xisaabtanka hay’adaha dowladda. Dood dhacday bishii September, wuxuu ku ballanqaaday inuusan canshuuraha ku kordhin doonin qoysaska danyarta ah ee shaqeysta, dadka waayeelka ah, iyo ganacsiyada yaryar ee duruufuhu haystaan, isagoo dhanka kalena caddeeyay in fursaddaas canshuur-dhimista ah aan loo oggolaan doonin shakhsiyaadka hantida badan leh iyo shirkadaha waaweyn.
Guusha Daisane ayaa ku soo beegantay isla habeenkii ay Ilhan Omar, oo ah xildhibaanad caan ah oo Soomaali-Ameerikaan ah kana tirsan xisbiga Dimoqraadiga, ku guuleysatay muddo xileedkeedii shanaad ee Degmada 5-aad ee Congress-ka Minnesota.
Xogta hordhaca ah ee Minnesota Secretary of State oo laga helay 216 ka mid ah 217-ka goobood ee codbixinta, waxay muujinaysaa in Omar ay heshay 261,920 cod oo u dhiganta 76.45%, halka ninka la tartamayay ee Jamhuuriga John Nagel uu helay 55,698 cod oo u dhiganta 16.26%. Murashaxa madaxa-bannaan ee DeVelle L. Jackson ayaa isna helay wax yar ka badan 7%.
Omar, oo ku dhalatay Soomaaliya dalkana Mareykankana ku timid qaxootinimo, ayaa degmada aagga Minneapolis ku matalaysay aqalka tan iyo sanadkii 2019. Waxay noqotay qofkii ugu horreeyay ee Soomaali-Ameerikaan ah ee loo doorto Congress-ka Mareykanka markii ay guuleysatay markeedii koowaad sanadkii 2018.
Guusha Daisane ayaa masraxa siyaasadeed ee Minnesota ku soo kordhinaysa mas’uul kale oo Soomaali-Ameerikaan ah, iyadoo isla markaana xisbiga Dimoqraadiga u gacan-gelinaysa kursi muhiim ah oo ay hore u haysteen Jamhuurigu.