Democrats oo ku guuleystay Aqalka Wakiillada US, si buuxdana ula wareegay gacan ku haynta Congress-ka

James Talarico, saacad wareeg ah, Annie Andrews, Jon Ossoff, Keisha Lance Bottoms, Chris Pappas, iyo Roy CooperXigasho: Bloomberg (5); Getty Images
Xisbiga Democrats ayaa hantiyay aqlabiyadda labada aqal ee Congress-ka Mareykanka, tallaabadaas oo dharbaaxo culus ku noqotay xukunkii Republicans-ka ee Washington, isla markaana albaabada u furtay marxalad cusub oo lagu wajahayo laguna xakamaynayo siyaasadaha Madaxweyne Donald Trump.
Doorashooyinkii dhex-dhexaadka ahaa ee dhacay Talaado ayaa daaha ka fayday sida ay codbixiyayaashu uga xumaayeen qiima-bararka baahsan, dagaalka Iran iyo weliba musuqmaasuqa dowladda. Democrats-ka ayaa guulo xiriir ah ka soo hooyay guud ahaan dalka, iyagoo la wareegay gobollo tobannaan sano gacanta ugu jiray Republicans-ka isla markaana labo sano ka hor uu Trump kaga guuleystay codad aad u badan oo labo godle ah.
Guulahaas lama-filaanka ah waxaa ka mid ahaa guushii weyneyd ee James Talarico uu kursiga Aqalka Sare kaga helay Texas, halkaas oo muddo ka badan 30 sano uusan musharrax Democrat ahi ku guuleysan xil heer gobol ah, iyo guushii dhiillada lahayd ee Annie Andrews ay kaga adkaatay Sen. Darline Graham gudaha South Carolina. Trump ayaa si buuxda u taageeray labada musharrax ee laga adkaaday.
Gudaha Michigan, siyaasiga mayalka adag ee Abdul El-Sayed — oo ka mid ahaa musharraxiin dhowr ah oo garabka bidix ah oo ku guuleystay doorashooyinkii hordhaca ahaa ee xisbiga Democratic — ayaa ka adkaaday Republican-ka Mike Rogers. Xitaa Senatarka Republican-ka ee Maine, Susan Collins, oo lagu yaqiinay adkeysi iyo ka-badbaadidda doorashooyin adag, ayaa guuldarro kala kulantay musharraxa Democrat-ka ee Troy Jackson.
Natiijooyinkani waxay muujinayaan burburka ku yimid isbahaysigii Trump dib ugu soo celiyay Aqalka Cad labo sano ka hor, iyadoo dhallinyarada iyo codbixiyayaasha asalkoodu yahay Laatiin Ameerikaanka ay ka fogaadeen xisbiga Republicans-ka, sida ay tilmaantay xog-ururinta The AP Voter Poll. Qiyaastii saddex meelood hal meel oo keliya oo ka mid ah codbixiyayaasha Hispanic-ka ayaa sheegay inay taageereen musharraxiinta Republicans-ka ee tartamada Aqalka Wakiillada ee deegaannadooda.
Arrintani waxay dharbaaxo weyn ku tahay Trump, kaasoo ku dhowaad maalin kasta oo bishii la soo dhaafay ah qabanayay isu-soo-baxyo waaweyn si uu u dhiirrigeliyo taageerayaashiisa, balse taasi ma horistaagin guuldarrada baahsan ee xisbigiisa soo gaartay.
Natiijooyinku waxay wax ka beddeli doonaan labada sano ee u hartay muddo-xileedka Trump
Inkasta oo Trump uu horey u muujiyay xeelad uu kaga gudbo dadaallada lagu doonayo in lagu xakameeyo, haddana maamulka ay Democrats-ku la wareegeen Congress-ka ayaa si weyn u huriya qaabka ay noqon doonaan labadiisa sano ee ugu dambeysa xafiiska, waxaana ay si buuxda curyaan u noqon doontaa ajandihiisa sharci-dejinta.
Hoggaamiyayaasha xisbiga ayaa caddeeyay inay awooddooda cusub u adeegsan doonaan in labada sano ee ugu dambeysa xukunka Trump ay hareeyaan baaritaanno isdaba joog ah oo lagu beegsanayo mas’uuliyiinta sarsare ee maamulkiisa iyo dabagal qoto dheer oo lagu sameeyo sida uu qoyskiisa u taajiriyay. Xil-ka-qaadis lagu beegsado Trump iyo xubnaha golihiisa wasiirrada ayaan meesha laga saarin. Xoghayaha Difaaca Pete Hegseth iyo maalqabeenka teknoolojiyadda Elon Musk, oo horay u ahaa la-taliye sare oo Trump, ayaa ka mid ah xubnaha suurtogalka ah in baaritaannada lala beegsado.
Munaasabado dabaaldeg ah oo dhacay habeenkii Talaado, Hoggaamiyaha Xisbiga Democrats-ka ee Aqalka Sare Chuck Schumer ayaa natiijooyinkan ku tilmaamay “dib-u-habeyn jiil oo lagu sameeyay khariidadda Aqalka Sare.” Hoggaamiyaha Democrats-ka ee Aqalka Wakiillada Hakeem Jeffries ayaa isna yiri “shacabka Mareykanku waxay cod dheer ku dalbanayaan isbeddel wax-ku-ool ah.”
Trump ayaa durba isku dayay inuu eedda guuldarrada xisbigiisa meel kale u weeciyo, isaga oo bartiisa baraha bulshada ku qoray xilli aysan xitaa weli goobaha codbixinta xirmin Xeebta Galbeed inuusan isagu ku jirin waraaqda codbixinta — in kasta oo uu toddobaadyo badan ku qaatay inuu codbixiyayaasha ka codsado inay u codeeyaan sidii isaga oo tartamaya oo kale. Waxa uu ballanqaaday inuu diidmada qayaxan (veto) saari doono sharci kasta oo ay soo saaraan Democrats-ka, isaga oo soo bandhigay sawirka koofiyad cas oo ay ku qoran tahay “VETO” oo loo naqshadeeyay qaabkii hal-ku-dheggiisa ololaha ee “Make America Great Again”.
Wareysi dhanka taleefanka ah oo xilli dambe oo habeenkii ah uu siiyay Fox News, Trump waxa uu ku adkaystay inuusan doorashooyinkan u arkin guuldarro shakhsi ah. Waxa uu sheegay in codbixiyayaashu “aysan jeclaysan musharraxiinta.”
Democrats-ka ayaa isu diyaariyay in Trump uu mar kale isku dayo inuu wax u dhimo kalsoonida natiijooyinka haddii ay guuleystaan, kaddib markii uu horey uga digay in dad aan dhalasho haysan ay si ballaaran u codeyn doonaan isla markaana dacwado ka gudbiyay Alaska iyo California. Balse taa beddelkeeda, waxa uu Fox u sheegay inuu aqbali doono natiijooyinka.
In kasta oo ay natiijooyinku sidaas noqdeen, Hoggaamiyaha Aqlabiyadda Aqalka Sare John Thune ayaa barta X ku qoray in “Republicans-ka Aqalka Sare aysan gacmaha laaban doonin xilli garabka bidix ee hanti-wadaagga ah ee Xisbiga Democrat uu isku dayayo inuu baabi’iyo wax kasta oo aan qabannay.” Waxa uu intaa ku daray inay Trump kala shaqeyn doonaan “sidii loo joojin lahaa tallaabooyinka ugu xun ee xagjirnimada Democrat-ka.”
Democrats-ka oo u xardhay waddo cajiib ah guusha Aqalka Sare
Doorashooyinka xilliga dhex-dhexaadka ah ayaa sida caadiga ah culeys ku ah xisbiga madaxweynaha, hase yeeshee Republicans-ku waxay markii hore filayeen in aqlabiyaddooda Aqalka Sare ay ammaan tahay. Balse taa lidkeeda, Democrats-ka ayaa guulo taariikhi ah ka soo hooyay qaar ka mid ah gobollada ugu mayalka adag ee muxaafidka ah ee dalka.
Josh Turek ayaa ka guuleystay Xildhibaan Ashley Hinson gudaha Iowa, halka Adam Hamilton uu xilka ka tuuray Sen. Roger Marshall gobolka Kansas, isagoo noqday senatarkii ugu horreeyay ee Democrat ah ee gobolkaas laga doorto tan iyo sanadkii 1932. Guulo kale oo is-daba joog ah oo lama-filaan ah ayaa waxaa ka mid ahaa Talarico oo Ken Paxton kaga adkaaday Texas, Andrews oo Graham ka guuleysatay South Carolina, Sherrod Brown oo ka adkaaday Sen. Jon Husted gobolka Ohio iyo Roy Cooper oo hantiyay kursi bannaan oo yaallay North Carolina.
Trump ayaa door weyn oo muuqda ku lahaa loollanka kuraas badan. Waxa uu taageeray Paxton oo fadeexooyin hareeyeen isagoo ka caawiyay inuu doorashada hordhaca ah ee Texas kaga adkaado xildhibaankii xilka hayay ee Sen. John Cornyn, inkastoo madaxda Republicans-ka ay uga digeen in tallaabadaasi ay khasaare keeni karto. Waxa uu sidoo kale si adag u dhaleeceeyay Senatarka Republican-ka ee North Carolina, Thom Tillis, kaasoo doortay inuusan dib u tartamin. Sidoo kale waxa uu garab istaagay Graham, inkastoo shaki weyn uu xisbiga dhexdiisa kaga jiray in ay tahay qofkii ku habboonaa buuxinta booska walaalkeed oo si kedis ah u geeriyooday horaantii sanadkan.
Guul aan wax la yaab leh lahayn waxay ahayd tii Senatarka Democrat-ka Jon Ossoff oo dib loogu doortay Georgia, isaga oo ka guuleystay Xildhibaan Mike Collins. Waxaa sidoo kale tartanka Aqalka Sare ee New Hampshire ku guuleystay Xildhibaan Chris Pappas oo ka adkaaday senatarkii hore John Sununu, si uu u buuxiyo booska Senatarka howlgabka noqonaysa ee Democrat-ka Jeanne Shaheen.
Mid ka mid ah goobaha weli loollanku ka taagan yahay ee Aqalka Sare ayaa ah Alaska, halkaas oo maamulka Trump uu dacwad ka gudbiyay si loo horistaago xaqiijinta natiijooyinka Aqalka Sare haddii musharraxa xilka haya ee Republican-ka Dan Sullivan uu tartanka lumiyo, iyagoo sabab uga dhigay in waraaqda codbixinta uu ku jiray musharrax labaad oo magaciisu yahay Dan Sullivan. Tartanka Aqalka Sare ee Mississippi ayaa isna ahaa mid weli goor hore tahay in natiijo rasmi ah laga soo saaro.
Dhanka Aqalka Wakiillada, Democrats-ku waxay si qoto dheer u galeen dhulalkii uu Trump ku guuleystay iyagoo jebiyay musharraxiintii uu taageerayay kana guuleystay gobollo ka mid ah kuwa ugu adag ee Republicans-ka. Democrats-ku waxay kuraas badan ka soo hooyeen Iowa, Texas, Florida iyo Pennsylvania, waxaana ay kuraas cusub ka heleen Kentucky, Missouri, Nebraska, Ohio iyo Utah. Gobolka Iowa, dhammaan xubnaha Congress-ka u fadhiyay waxay ka tirsanaayeen Republicans-ka ka hor doorashada; hadda Democrats-ka ayaa matali doona saddex ka mid ah kuraastaas.
Iyagoo dareensanaa inay habeen adag wajihi doonaan, Republicans-ku waxay marxaladdii ugu dambeysay ee ololaha ku bixiyeen tobannaan milyan oo doollar gobolladii iyo degmooyinkii uu Trump si fudud ugu guuleystay labo sano ka hor, xilli Trump laftiisu uu olole ka waday deegaannada aadka u taageera xisbigiisa. Laakiin xitaa awoodda dhaqaale ee Republicans-ka ayaa xakameyn weyday mawjaddii guusha ee Democrats-ka.
“Anigu kuma jirin Waraaqda Codbixinta, haddii aan ku jiri lahaana, GUUL LAMA FILAAN AH OO XAD-DHAAF AH ayaan ku guuleysan lahayn!” ayuu Trump ku qoray bartiisa bulshada.
Codbixiyayaasha oo niyad-jabsan kana xun xaaladda jirta
Codbixiyayaasha ayaa doorashada Talaado u galay iyagoo aad uga cadhaysan jihada uu dalku u socdo isla markaana rajo-xumo weyn ka qaba mustaqbalka, sida ay xaqiijisay xog-ururinta The AP Voter Poll.
Inta badan dadka ayaa sheegay inay dareemayaan niyad-jab, iyadoo ku dhowaad saddex meelood labo meel ay qireen inay “xanaaqsan yihiin” ama ay “ku qanacsanayn” habka wax u socdaan maanta. Qanac-darrada ayaa si gaar ah ugu badnayd gobollada buluugga ah (Democrats), laakiin xitaa gobollada cas (Republicans), aqlabiyadda codbixiyayaasha ayaa ugu yaraan ahaa kuwo “aan ku qanacsanayn.”
Dhaqaalaha ayaa ahaa tiirkii ugu muhiimsanaa ee Trump dib ugu soo celiyay Aqalka Cad labo sano ka hor. Balse xog-ururintu waxay ogaatay in saddex meelood afar meel oo ka mid ah codbixiyayaashu ay dhaqaalaha ku tilmaameen mid “aan fiicnayn” ama “liita.” Qiyaastii 8 ka mid ah 10-kii qofba waxay sheegeen in qiima-bararku uu dhibaato dhaqaale oo “daran” ama “dhexdhexaad ah” u horseeday qoysaskooda.
Musuqmaasuqa dowladda ayaa sidoo kale qodob weyn u ahaa codbixiyayaasha. Qiyaastii kala bar dadka ayaa tilmaamay arrintaas iyo nolosha qaaliga ah inay ahaayeen waxyaabihii “ugu muhiimsanaa” ee go’aamiyay codkooda Congress-ka — iyagoo ka sarreeyay siyaasadaha xakameynta socdaalka, dagaalka Iran iyo xarumaha xogta ee sirdoonka macmalka ah. Qiyaastii 6 ka mid ah 10-kii codbixiye ayaa sheegay in Trump uu danta shakhsi ahaaneed ka hormariyo danta qaranka.
In kasta oo ay Democrats-ku faa’iido ku haysteen qodobbadaas, haddana Xisbiga Democratic laftiisu ma uusan helin taageero aad uga badan tan Republicans-ka. Wax ka yar kala bar codbixiyayaasha ayaa sheegay inay aragti “xoogaa wanaagsan” ama “aad u wanaagsan” ka qabaan Xisbiga Democratic, halka qiyaastii 4 ka mid ah 10-kii qofba ay si togan u arkayeen Republicans-ka.
Republicans-ka ayaa isku dayay inay jabiyaan taariikhda soo jireenka ahayd ee doorashooyinka dhex-dhexaadka ah iyagoo adeegsaday qorshe dib-u-habeyn xooggan loogu sameeyay xuduudaha degmooyinka doorashada si ay u helaan khariidad Congress oo iyaga u hiilineysa. Balse gudaha Florida iyo Texas, halkaas oo Republicans-ku ay ku rajo-weynaayeen inay ku daraan ilaa sagaal kursi, qorshahaas waa uu dhicisoobay, iyadoo Democrats-ku ay la wareegeen degmooyinkii la beegsanayay.
Democrats-ka oo gacanta ku dhigay tartanka barasaabyada
Ka sokow xarunta Washington, 36 gobol ayaa doortay barasaabyo. Musharraxiinta Democrats-ka ah ee Josh Shapiro oo Pennsylvania ah, JB Pritzker oo Illinois ah, Wes Moore oo Maryland ah, Maura Healey oo Massachusetts ah iyo Kathy Hochul oo New York ah ayaa dhammaantood ku guuleystay in dib loo doorto. Dhanka Texas oo guul lama-filaan ah ka dhacday, Gina Hinojosa ayaa ka adkaatay Barasaabka Republican-ka Greg Abbott, kaasoo raadinayay muddo-xileedkiisii afaraad.
Gudaha Ohio, musharraxa Republican-ka Vivek Ramaswamy ayaa guuldarro kala kulmay Amy Acton oo Democrat ah, kaddib markii ololihiisa uu wajihiyay cambaareyn ba’an oo ka dhalatay xayaysiis la xiriiray hooyada Acton oo ay kala maqnaayeen, taasoo waayihii hore lagala noqday xannaanada Acton tobannaan sano ka hor kaddib markii ninkeeda, oo ahaa adeerka Acton (ninka hooyadeed qabay), lagu soo oogay dacwad kufsi ah oo uu kula kacay Acton iyadoo carruur ah.
Keisha Lance Bottoms oo ka tirsan Democrats-ka Georgia ayaa noqon doonta haweeneydii ugu horreysay ee madow ah ee abid noqota barasaab gobol. Gobolka deriska la ah ee Florida, Byron Donalds ayaa noqday qofkii ugu horreeyay ee madow ah oo ka socda Republicans-ka oo loo doorto xilka barasaabka.
Jeffries, oo qarka u saaran inuu taariikhda galo isagoo noqonaya qofkii ugu horreeyay ee madow ah ee qabta xilka afhayeenka Aqalka Wakiillada, ayaa soo bandhigay ajande 100-maalmood ah oo diiradda saaraya dhimista nolosha qaaliga ah iyo kor-joogteyn adag oo lagu sameeyo maamulka Trump.
Natiijooyinkan aadka u wanaagsan ee Democrats-ka ayaa dhiirrigelin weyn u noqon kara musharraxiinta badan ee xisbiga ee hiigsanaya madaxweynanimada. Waxay sidoo kale caqabad ku noqon kartaa qorshayaasha Madaxweyne Ku-xigeenka JD Vance iyo xubnaha kale ee Republicans-ka ee rajeynayay inay daacadnimada ay u muujiyeen Trump u beddeshaan awood siyaasadeed.
___
Wariyeyaasha Associated Press ee Joey Cappelletti, Lisa Mascaro, Linley Sanders, Aaron Kessler iyo Ali Swenson oo ku sugan Washington; Cody Jackson oo ku sugan Palm Beach Gardens, Fla.; iyo Allen Breed oo ku sugan Raleigh, N.C., ayaa ka qeyb qaatay warbixintan.