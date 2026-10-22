Waqooyi Galbeed oo Xidhay 27 Qof oo Lagu Baadhayo Musuqmaasuq, Sida uu Sheegay Hanti-dhowrka Guud

Hargeysa (AX) — Waqooyi Galbeed ayaa xidhay 27 qof oo looga shakisan yahay musuqmaasuq tan iyo markii Madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro uu xilka la wareegay, sida uu sheegay Hanti-dhowrka Guud Muuse Yuusuf Idigaa Arbacadii, iyadoo xukuumaddu wajahaysa baaqyo soo cusboonaaday oo ku aaddan in la kordhiyo daahfurnaanta maaliyadeed.
Idigaa ayaa sheegay in Madaxweyne Cirro uu oggolaaday baadhitaannada, kuwaas oo lagu eegay hay’adaha dawladda iyo habka ay u maareeyeen lacagaha dadweynaha.
Waxa uu sheegay in xafiiskiisu soo dhammaystiray warbixintiisa sannadlaha ah ee hanti-dhawrka isla markaana uu u gudbiyay Golaha Wakiillada, isagoo sidoo kale natiijooyinka u soo bandhigay warbaahinta.
“Xisaabaadka hanti-dhawrku waa kuwo daahfuran, dadweynuhuna xaq ayuu u leeyahay inuu ogaado. Ma aha wax la qarin karo,” ayuu yidhi Idigaa.
Waxa uu ku tilmaamay baahinta xisaabaadka maaliyadeed ee hay’adaha dawladda tallaabo aan hore loo arag oo loo qaaday dhanka furfurnaanta, isagoo xusay in maamulladii hore aanay xogtan si la mid ah u shaacin.
Idigaa ayaa sheegay in cashuur-bixiyayaashu xaq u leeyihiin inay ogaadaan sida lacagta dadweynaha loo ururiyo, loo maamulo loona isticmaalo.
Waxa uu sheegay in Xafiiska Hanti-dhowrka Guud uu ka helay hay’adaha dawladda oo dhan daciifnimooyin, uu sharraxaad ka dalbaday dadkii masuulka ka ahaa, isla markaana uu soo jeediyay tallaabooyin lagu saxayo dhibaatooyinka.
Si kastaba ha ahaatee, baahinta xisaabaadka maaliyadeed ayaa iska caabin kala kulantay qaar ka mid ah mas’uuliyiinta, oo uu ku jiro guddoomiyaha gobolka Maroodi-Jeex.
Idigaa ayaa sheegay in mas’uuliyiin gaar ahi ay ka horyimaadeen in natiijooyinka la shaaciyo, ayna ku taliyeen in xogta maaliyadeed ay ahaato mid qarsoodi ah, iyada oo laga cabsi qabo in shaacinteedu keento in si weyn loo baadho sida loo kharash gareeyo lacagaha dawladda.
Xisbiga mucaaradka ah ee KAAH ayaa si gooni ah maamulka Cirro ugu eedeeyay musuqmaasuq baahsan, wuxuuna ku baaqay in baadhitaanno iyo isla-xisaabtan lagu sameeyo sida loo maamulo lacagaha dadweynaha.
Xisbigu waxa uu cadaadis ku saaray masuuliyiinta inay go’aamiyaan sida loo isticmaalayo khayraadka dawladda, isla markaana lala xisaabtamo mas’uul kasta oo lagu helo inuu ku lug leeyahay wax isdaba-marin maaliyadeed.
Hanti-dhowrka Guud ma shaacin magacyada 27-ka qof ee la xidhay, mana sheegin hay’adaha la baadhayo ama in dacwado rasmi ah lagu soo oogay.
Xadhiggan iyo baahinta warbixinta hanti-dhawrka ayaa ku soo beegmaya xilli dooddu ka sii xoogaysanayso Waqooyi Galbeed oo ku saabsan daahfurnaanta, kormeerka maaliyadeed iyo isla-xisaabtanka hay’adaha dawladda.