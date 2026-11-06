Korane oo ballaarinaya taageeradiisa ka hor tartanka doorashada barasaabka Garissa ee 2027

Guddoomiyihii hore ee Garissa, Ali Korane, ayaa taageero cusub ku helay dadaalka uu ugu jiro inuu dib u hantiyo hoggaanka ismaamulkaas, xilli ay sii xoogeysanayaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee loogu diyaar-garoobayo Doorashada Guud ee 2027.
Korane ayaa tilmaamay in taageerada uu ka helay xubnaha bulshada Agikuyu ee ku nool Garissa ay muujineyso kalsoonida sii kordheysa ee lagu qabo hoggaamintiisa iyo ballanqaadkiisa ku aaddan dhisidda ismaamul ay beelaha oo dhammi qeyb ku leeyihiin maamulka.
Waxa uu u mahadceliyay dadka deegaanka ee garab-istaagay musharraxnimadiisa, isaga oo xusay in yoolkiisu yahay xoojinta wax-wada-lahaanshaha iyo kobcinta adeeg-bixinta bulshada haddii mar kale xilka loo doorto.
“Marka dib loo eego taariikhda hoggaanka Garissa, waxaan rabaa in lagu xusuusto ismaamul ay beeluhu ka heleen dan-wadaag, kala-duwanaanshuhu u noqday il awooddeed, bulsho walbana ay ku dhex aragtay nafteeda hoggaanka iyo maamulka ismaamulka,” ayuu yiri.
Korane waxa uu sheegay in muddo-xileedkiisii hore ay saldhig u ahayd sidii loo meel marin lahaa qorshe wax-wada-lahaanshaha ka dhigaya mabda’ dhab ah oo maamul halkii uu ahaan lahaa halkudheg siyaasadeed oo qura.
“Muddadii aan xafiiska joogay, waxaan ku bixiyay dadaal mug leh sidii wax-wada-lahaanshuhu uga gudbi lahaa hadal siyaasadeed, loona rogi lahaa hab-dhaqan dhab ah oo maamulka ismaamulku ku shaqeeyo,” ayuu yiri.
Waxa uu ballanqaaday inuu sii ambaqaadi doono waayo-aragnimadaas, isaga oo ballan-qaaday inuu dib u soo celin doono adeegyo hufan oo daboola baahiyaha shacabka, isla markaana uu xaqiijin doono in dadka deegaanka ee ka soo kala jeeda qaybaha kala duwan ay cod ku yeeshaan mustaqbalka ismaamulka.
“Hammigeygu waa inaan ka faa’iideysto aasaaskaas, dib u soo nooleeyo adeeg-bixin tayo leh, dhisana ismaamul ay beel kasta ku leedahay saamiga ay mudan tahay iyo cod wax-ku-ool ah oo qaabeynaya aayaha Garissa,” ayuu ku daray.
Taageeradan ayaa ku soo biireysa kulamo siyaasadeed oo is-daba-joog ah oo uu waday Korane, kuwaas oo uu ku doonayo inuu ku ballaariyo taageeradiisa dhaafsiisan xudunta beelihii uu horey codadka uga heli jiray.
Dhawaanahan waxa uu taageero la mid ah ka helay odayaasha beelo kale, oo ay ku jiraan hoggaamiyeyaasha Ajuran iyo Borana, taas oo qeyb ka ah olole ujeeddadiisu tahay in isbahaysi ballaaran lagu dhiso ka hor loollanka adag.
Korane ayaa soo noqday guddoomiyaha Garissa intii u dhaxeysay 2017 iyo 2022, ka hor inta uusan xilka ku waayin doorashadii u dambeysay guddoomiyaha hadda xilka haya ee Nathif Jama.
Waxa uu haatan doonayaa inuu mar kale dib ugu soo laabto saaxadda siyaasadda, iyadoo la filayo in tartanka hoggaanka ismaamulku uu soo jiito dhowr musharrax oo miisaan leh.
Dadka lala xiriirinayo tartankan waxaa ka mid ah Senator Abdul Haji, kaas oo taageero ka helay qeybo ka mid ah hoggaanka siyaasadeed ee ismaamulka.
Xildhibaankii hore ee Ijara Ibrahim Abass, xildhibaankii hore ee Lagdera Mohamed Shidiye iyo Xoghayihii hore ee Joogtada ahaa Abdi Dubat ayaa iyaguna safka hore kaga jira hadal-haynta loollanka xilka guddoomiyaha.
Tartanka ayaa la saadaalinayaa inay jaangooyaan isbahaysiyada iyo wada-xaajoodyada beelaha, maadaama ay musharraxiintu ku dadaalayaan sidii ay taageero uga heli lahaayeen qaybaha kala duwan ee cod-bixiyeyaasha Garissa.
Korane ayaa carrabka ku adkeeyay in mustaqbalka ismaamulku uusan ku dhisnaanin kala-qeybsanaan, balse uu ku qotomo mas’uuliyad wadaag iyo ka-qeybgal loo dhan yahay.
“Garissa-da aan higsaneyno inaan dhisno waa inay noqotaa mid qof kasta meel ku leeyahay, faa’iidada iyo horumarkeeduna ay noqdaan kuwo ay dadku si siman u wadaagaan,” ayuu yiri.