Go’aanka Maxkamadda Dhexdhexaadinta Ciyaaraha (CAS) ee dib loogu soo celiyay Senegal horyaalka AFCON 2025 ayaa mas’uuliyiin sare oo ciyaaraha ka tirsan ku tilmaameen ceeb weyn oo ku habsatay Xiriirka Kubadda Cagta Afrika (CAF).
Fanny Amun, oo hore u ahaa xoghayaha Xiriirka Kubadda Cagta Nigeria (NFF), ayaa cambaareeyay waxa uu ugu yeeray “degdegga” CAF ee ay ku doonaysay inay wax uga beddesho guushii Senegal. “Dib looga noqoshada guushii AFCON weligeed waxay ahaan doontaa arrin muran dhalisa. Tani ma aha meel wanaagsan oo laga tixraaco,” ayuu yiri.
Prince Harrison Jalla, guddoomiyaha Hindisaha U-doodista Dib-u-habaynta Kubadda Cagta Nigeria, ayaa sheegay in go’aanku uu CAF, oo ah hay’adda maamusha kubadda cagta qaaradda, u yahay “ceeb iyo fadeexad”. Waxa uu ku adkaystay in daneeyayaasha kubadda cagta Afrika iyo taageerayaashu aysan qaadan karin eedda, maadaama ay si weyn u diideen go’aankii hore ee CAF.